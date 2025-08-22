Babráltak egy kicsit a szén-dioxid megkötésével, aztán kijött az eredmény, ami odavághat a globális felmelegedésnek

Olcsóbb és hatékonyabb lehet a jövőben a széndioxid-leválasztás, miután a Houstoni Egyetem kutatói két jelentős áttörést is elértek a területen – számolt be róla az Interesting Engineering. Ha sikerülne széles körben alkalmazni az új eljárásokat, az hozzájárulhatna a globális felmelegedés elleni küzdelemhez.

A Nature Communications című tudományos lapban megjelent publikáció szerint az egyik megoldás a szén-dioxid amin alapú megkötésére fókuszál, ami egyébként az iparban a leggyakrabban használt megkötési módszer. A hagyományos elektrokémiai rendszerek drága ioncserélő membránokra támaszkodnak, amelyek növelik a költségeket és csökkentik a megbízhatóságot, a houstoni csapat azonban a membránokat mesterséges gázdiffúziós elektródákkal helyettesítette.

Ez a látszólag egyszerű módosítás nemcsak egyszerűsítette a folyamatot, de csökkentette a rendszer energiaigényét, és több mint 90 százalékos hatékonysággal szűrte ki a szén-dioxidot a kibocsátott gázokból. A kutatók szerint ez 50 százalékkal magasabb hatékonyságot jelent, mint a hagyományos megközelítések.

A rendszer nagyjából 70 dollár – körülbelül 24 ezer forint – költséggel köt meg egy tonna szén-dioxidot, ami lényegében hasonló összeg, mint amennyibe a jelenleg használt rendszerek működése kerül.

A másik, az ES&T Engineering című tudományos folyóiratban részletezett eredmény egy másik kihívásra igyekszik választ adni: miként lehet összekapcsolni a szén-dioxid leválasztását a megújuló energia tárolásával. Mohsen Afshari, az egyetem doktorandusz hallgatója egy olyan speciális akkumulátort fejlesztett ki, amely képes a szén-dioxid elnyelésére, valamint tárolni és visszatáplálni is tudja az áramot.

A két fejlesztés rendkívül fontos szerepet játszhat a globális felmelegedés elleni küzdelemben. A szén-dioxid-megkötés és a megújuló energiatárolás párosítása lehetővé teheti az erőművek és más nagy ipari szereplők számára a kibocsátások csökkentését, miközben kiegyensúlyozza az időszakos nap- és szélenergia-termelést.

Mindez nemcsak csökkentené a rendszer használatának költségeit, de azok az ipari szereplők is bevezethetik a környezetkímélő megoldásokat, amelyek eddig vonakodtak ezt megtenni.

