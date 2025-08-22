Nem válaszoltak a hívására a WhatsAppban? Jön rá a megoldás

Tovább könnyítené a kommunikációt a Meta a WhatsAppban – derült ki a WABetaInfo jelentéséből. Az alkalmazás androidos – 2.25.23.21 beta – verziójában egy olyan részletet találtak a szakemberek, amely azt mutatja: ha a felhasználó megpróbál hívással elérni valakit, de nem sikerül, akkor az illetőnek hangposta-üzenetet is hagyhat.

Ez a gyakorlatban úgy néz ki, hogy ha valaki nem válaszol a hívásra, akkor az Újrahívás és a Mégsem gombok mellett megjelenő harmadik, Record voice message (magyarul valószínűleg: Hangüzenet rögzítése) gombra kell rányomni. Ez az opció egyébként az illetővel folytatott csevegésben is megjelenik.

WABetaInfo

Persze hasonló funkciója van már a WhatsAppnak, bármikor lehet ugyanis hangüzenetet küldeni a másiknak, ám a mostani megoldás ezt némiképp egyszerűsíti. Az újdonság jelenleg csak néhány androidos beta tesztelő számára érhető el, és nem tudni, hogy mikor kerül be esetleg a fő alkalmazásba.

A Meta mindezek mellett egy másik, szintén a hívásokhoz kapcsolódó fejlesztésen is dolgozik. Ez lehetővé tenné, hogy a felhasználók emlékeztetőt állítsanak be egy nem fogadott híváshoz, így kisebb az esély, hogy elfelejtik visszahívni az illetőt.

