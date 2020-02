Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3b9ca6fe-45c7-4361-9ee8-77dcecb26484","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A program egyik kidolgozója Demeter Szilárd, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója. ","shortLead":"A program egyik kidolgozója Demeter Szilárd, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója. ","id":"20200212_Kozpenzen_milliardokert_szervezne_a_kormany_tudatformalo_taborokat_fiataloknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b9ca6fe-45c7-4361-9ee8-77dcecb26484&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a35414ab-e4ce-47b1-b4cc-7ebfc29d96b5","keywords":null,"link":"/itthon/20200212_Kozpenzen_milliardokert_szervezne_a_kormany_tudatformalo_taborokat_fiataloknak","timestamp":"2020. február. 12. 18:25","title":"Közpénzen, milliárdokért szervezne a kormány tudatformáló táborokat fiataloknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"240582a8-07ef-4ab3-a6e3-d9e40b028679","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Windows 10X nem csak küllemben tér majd el az eddig megszokott oprendszerektől. A Microsoft szerint a mindennapos használat terén is érezhetők lesznek a különbségek.","shortLead":"A Windows 10X nem csak küllemben tér majd el az eddig megszokott oprendszerektől. A Microsoft szerint a mindennapos...","id":"20200212_windows_frissites_operacios_rendszer_windows_10x_funkciok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=240582a8-07ef-4ab3-a6e3-d9e40b028679&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af560483-c9bf-45c6-a90a-5b93471145a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200212_windows_frissites_operacios_rendszer_windows_10x_funkciok","timestamp":"2020. február. 12. 18:03","title":"Azt ígéri a Microsoft, hogy az új Windows pillanatok alatt frissíthető lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eebc574-3df7-442b-8493-41126384f0fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az irodavezető fedezte fel a golyónyomokat a bejáraton, több lövedéket is találtak a rendőrök. A párt feljelentést tett.","shortLead":"Az irodavezető fedezte fel a golyónyomokat a bejáraton, több lövedéket is találtak a rendőrök. A párt feljelentést tett.","id":"20200213_DK_Ralottek_a_part_ujbudai_irodajara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9eebc574-3df7-442b-8493-41126384f0fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d31d4d1c-23b8-43d5-8b6c-70766cf81d77","keywords":null,"link":"/itthon/20200213_DK_Ralottek_a_part_ujbudai_irodajara","timestamp":"2020. február. 13. 12:42","title":"DK: Rálőttek a párt újbudai irodájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"023a0e63-64c8-4616-95ff-a4d4415404c1","c_author":"Dz. Sz.","category":"kkv","description":"Sikerült megállapodni a szakszervezetekkel, így nemcsak, hogy az idei év végéig eltolták a leépítéseket, de béremelést is kapnak a dolgozók. ","shortLead":"Sikerült megállapodni a szakszervezetekkel, így nemcsak, hogy az idei év végéig eltolták a leépítéseket, de béremelést...","id":"20200212_Elhalasztjak_a_tavaly_bejelentett_leepitest_a_Dunaferrnel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=023a0e63-64c8-4616-95ff-a4d4415404c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44d35a13-dce7-4d80-b6d4-fdd50423e3ca","keywords":null,"link":"/kkv/20200212_Elhalasztjak_a_tavaly_bejelentett_leepitest_a_Dunaferrnel","timestamp":"2020. február. 12. 20:50","title":"Elhalasztják a tavaly bejelentett leépítést a Dunaferrnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef10c351-ab63-45f5-a62c-c96a34e29b36","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Éves szinten gyorsult a magyar ipar növekedése 2019-ben, de a december kimondottan rossz hónap lett.","shortLead":"Éves szinten gyorsult a magyar ipar növekedése 2019-ben, de a december kimondottan rossz hónap lett.","id":"20200212_KSH_ipar_melypont_2019","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef10c351-ab63-45f5-a62c-c96a34e29b36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f3e0427-bf66-4c0f-b628-d3c13c7d0208","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200212_KSH_ipar_melypont_2019","timestamp":"2020. február. 12. 09:46","title":"Elmagyarázta a KSH, miért zuhant hároméves mélypontra az ipar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A legtöbbet az angol klubok költötték.","shortLead":"A legtöbbet az angol klubok költötték.","id":"20200212_FIFA_4100nal_is_tobb_atigazolas_volt_januarban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02dbde27-bd91-4f1d-9271-efe9be70472c","keywords":null,"link":"/sport/20200212_FIFA_4100nal_is_tobb_atigazolas_volt_januarban","timestamp":"2020. február. 12. 15:48","title":"FIFA: 4100-nál is több átigazolás volt januárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d121aba-4de2-4e06-96c2-c801f5fd8cd0","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az olasz istálló az ezredik futamára készül a Forma-1-ben.","shortLead":"Az olasz istálló az ezredik futamára készül a Forma-1-ben.","id":"20200211_Ezt_a_Ferrarit_fogja_vezetni_Vettel_es_a_Leclerc_iden","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d121aba-4de2-4e06-96c2-c801f5fd8cd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07808117-c7b9-4775-884d-5aa2e3421573","keywords":null,"link":"/cegauto/20200211_Ezt_a_Ferrarit_fogja_vezetni_Vettel_es_a_Leclerc_iden","timestamp":"2020. február. 11. 21:31","title":"Ezt a Ferrarit fogja vezetni Vettel és Leclerc idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5992aba5-c63e-4499-ad1a-cb1ecf769c95","c_author":"Hamvay Péter","category":"kultura","description":"Megtudtuk, ki a harmadik pályázó a Szabad Tér Színház vezetésére. Az új igazgatóról döntő bizottságba a kormány „kultúrharcosokat”, a főváros pedig politikusokat küld. ","shortLead":"Megtudtuk, ki a harmadik pályázó a Szabad Tér Színház vezetésére. Az új igazgatóról döntő bizottságba a kormány...","id":"20200213_Politikai_dontes_lesz_a_Szabad_Ter_Szinhaz_vezetojerol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5992aba5-c63e-4499-ad1a-cb1ecf769c95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f771ae7c-46c8-4388-b54f-e7f19ac22b36","keywords":null,"link":"/kultura/20200213_Politikai_dontes_lesz_a_Szabad_Ter_Szinhaz_vezetojerol","timestamp":"2020. február. 13. 14:50","title":"Bukott fideszest is küld a főváros a színházigazgatóról döntő bizottságba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]