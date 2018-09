Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f21cfcd2-c1d6-4a4f-9003-fd72849f20d8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A 67 éves férfi enyhítésért fellebbezett. ","shortLead":"A 67 éves férfi enyhítésért fellebbezett. ","id":"20180919_Megolte_a_foberlojet_het_ev_tiz_honap_bortonre_iteltek_a_tolnai_ferfit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f21cfcd2-c1d6-4a4f-9003-fd72849f20d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48d1cf21-2790-4d1b-89d7-b5368e6341af","keywords":null,"link":"/itthon/20180919_Megolte_a_foberlojet_het_ev_tiz_honap_bortonre_iteltek_a_tolnai_ferfit","timestamp":"2018. szeptember. 19. 16:30","title":"Megölte a főbérlőjét, hét év tíz hónap börtönre ítélték a tolnai férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54f4f3c4-0cee-4bfd-8025-8d277a8f6e97","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Most épp a dinoszauruszok iránt fokozott az érdeklődése.","shortLead":"Most épp a dinoszauruszok iránt fokozott az érdeklődése.","id":"20180919_Gyorgy_herceg_igazi_rajongo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54f4f3c4-0cee-4bfd-8025-8d277a8f6e97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c23285ed-7896-47d4-bd6a-119bcdae5beb","keywords":null,"link":"/elet/20180919_Gyorgy_herceg_igazi_rajongo","timestamp":"2018. szeptember. 19. 09:31","title":"György herceg igazi rajongó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Káló Sándor a zuglói helyszínről ismeretlen helyre távozott.","shortLead":"Káló Sándor a zuglói helyszínről ismeretlen helyre távozott.","id":"20180919_Megszokott_a_hazi_orizetbol_keresi_a_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93ff8549-58b4-4560-861b-28ed62b5fe3c","keywords":null,"link":"/itthon/20180919_Megszokott_a_hazi_orizetbol_keresi_a_rendorseg","timestamp":"2018. szeptember. 19. 18:06","title":"Megszökött a házi őrizetből, keresi a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6a9cbfd-14dd-4f64-bb85-9c8bb6a3f83c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"És valószínűleg meg sem érzi majd a techóriás.","shortLead":"És valószínűleg meg sem érzi majd a techóriás.","id":"20180919_Az_Apple_befizette_gigantikus_adotartozasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6a9cbfd-14dd-4f64-bb85-9c8bb6a3f83c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ce80537-50cb-4fda-91e6-bb7809868c4b","keywords":null,"link":"/kkv/20180919_Az_Apple_befizette_gigantikus_adotartozasat","timestamp":"2018. szeptember. 19. 11:04","title":"Az Apple befizette gigantikus adótartozását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00f7c949-79c6-45af-9a48-ed98b09efc8d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Győri Péter volt az ellenzék civil jelöltje a józsefvárosi időközi polgármester-választáson július 8-án. A Fidesz Sára Botondot indította Kocsis Máté helyére, az ellenzék Győri mögé állt be. Aki most kendőzetlenül, saját példáján keresztül leír mindent, milyen állapotban van az ellenzék.","shortLead":"Győri Péter volt az ellenzék civil jelöltje a józsefvárosi időközi polgármester-választáson július 8-án. A Fidesz Sára...","id":"20180918_Ismeretlen_volt_es_nem_tud_beszelni__oszinten_vall_az_ellenzeki_jelolt_miert_nyert_a_Fidesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00f7c949-79c6-45af-9a48-ed98b09efc8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5ab410f-4af5-4f92-83bb-7dcb57fd65c3","keywords":null,"link":"/itthon/20180918_Ismeretlen_volt_es_nem_tud_beszelni__oszinten_vall_az_ellenzeki_jelolt_miert_nyert_a_Fidesz","timestamp":"2018. szeptember. 18. 17:46","title":"Ismeretlen volt, és nem tud beszélni – őszintén vall az ellenzéki jelölt, miért nyert a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2af6d5c-a9c9-40d0-96eb-d7e16743a25f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A politikusoknak is meg kellene mutatni.","shortLead":"A politikusoknak is meg kellene mutatni.","id":"20180920_Egy_abran_az_mennyire_sulyos_problema_ma_a_migracio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d2af6d5c-a9c9-40d0-96eb-d7e16743a25f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfa24c9d-21dc-46d6-9880-7d730e19e400","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180920_Egy_abran_az_mennyire_sulyos_problema_ma_a_migracio","timestamp":"2018. szeptember. 20. 12:35","title":"Egy ábrán az, mennyire súlyos probléma ma a migráció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38a6b6c3-bd08-4429-8f28-bc6a84686671","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Project Blue Book címmel készülő munka az amerikai Wright-Patterson Légibázis környékén történt rejtélyes eseményeket járja végig. ","shortLead":"A Project Blue Book címmel készülő munka az amerikai Wright-Patterson Légibázis környékén történt rejtélyes eseményeket...","id":"20180918_Izgalmas_UFOsorozattal_ter_vissza_a_Forrest_Gump_rendezoje_itt_az_elozetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38a6b6c3-bd08-4429-8f28-bc6a84686671&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fe74549-83eb-4784-a7a9-30c5c26430af","keywords":null,"link":"/kultura/20180918_Izgalmas_UFOsorozattal_ter_vissza_a_Forrest_Gump_rendezoje_itt_az_elozetes","timestamp":"2018. szeptember. 18. 19:47","title":"Izgalmas ufósorozattal tér vissza a Forrest Gump rendezője, itt az előzetes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6eb79b6-ada5-4656-85eb-e0b9a1d26c22","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hadházy csütörtökön kezdte meg aláírásgyűjtését az Európai Ügyészséghez csatlakozásért, valószínűleg ennek alkalmából zaklatták a tévések. ","shortLead":"Hadházy csütörtökön kezdte meg aláírásgyűjtését az Európai Ügyészséghez csatlakozásért, valószínűleg ennek alkalmából...","id":"20180920_Kormanyparti_tevesek_mentek_be_Hadhazy_Akos_kertjebe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6eb79b6-ada5-4656-85eb-e0b9a1d26c22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"894ef110-9877-4bde-9775-19d2d078cc96","keywords":null,"link":"/itthon/20180920_Kormanyparti_tevesek_mentek_be_Hadhazy_Akos_kertjebe","timestamp":"2018. szeptember. 20. 16:15","title":"Kormánypárti tévések mentek be Hadházy Ákos kertjébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]