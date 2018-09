Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e22b44a4-c614-4e04-8b06-539333b38217","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nyolcféle olyan termék piacra dobását tervezi az Amazon, melyet a vállalat hangalapú virtuális asszisztensével is vezérelni lehet.","shortLead":"Nyolcféle olyan termék piacra dobását tervezi az Amazon, melyet a vállalat hangalapú virtuális asszisztensével is...","id":"20180920_amazon_alexa_okos_mikrohullamu_suto_okosotthon_digitalis_asszisztens_virtualis","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e22b44a4-c614-4e04-8b06-539333b38217&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ba4ef07-9227-4857-8ee8-1043a14ac141","keywords":null,"link":"/tudomany/20180920_amazon_alexa_okos_mikrohullamu_suto_okosotthon_digitalis_asszisztens_virtualis","timestamp":"2018. szeptember. 20. 10:03","title":"Jön a mikrosütő, amely szó szerint azt csinálja, amit mond neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"427ca074-3db6-4cbd-82e5-4406a8fa0098","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az árfolyamkockázat esetében nem elég, hogy általánosságban írt erről a bank a szerződésben - mondta ki a luxemburgi testület egy magyar ügyben.","shortLead":"Az árfolyamkockázat esetében nem elég, hogy általánosságban írt erről a bank a szerződésben - mondta ki a luxemburgi...","id":"20180920_Fontos_itelet_az_Europai_Birosagon_perelhetnek_a_devizahitelesek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=427ca074-3db6-4cbd-82e5-4406a8fa0098&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caa7307b-6087-4d73-8346-694d0ab02863","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180920_Fontos_itelet_az_Europai_Birosagon_perelhetnek_a_devizahitelesek","timestamp":"2018. szeptember. 20. 10:30","title":"Fontos ítélet az Európai Bíróságon: perelhetnek a devizahitelesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba2cbe18-7113-4b69-a144-2c8ef0465273","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az 1948. szeptember 20-án született Baksa-Soós János a magyar underground meghatározó alakja, aki nélkül egészen más lenne a magyar (alternatív) popzene.\r

","shortLead":"Az 1948. szeptember 20-án született Baksa-Soós János a magyar underground meghatározó alakja, aki nélkül egészen más...","id":"20180920_Elete_minden_masodperce_provokacio_volt_a_hatalom_szemeben__ma_70_eves_a_KEX_frontembere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba2cbe18-7113-4b69-a144-2c8ef0465273&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c9dd86b-e310-4cf1-9929-3b673307ebf1","keywords":null,"link":"/kultura/20180920_Elete_minden_masodperce_provokacio_volt_a_hatalom_szemeben__ma_70_eves_a_KEX_frontembere","timestamp":"2018. szeptember. 20. 10:31","title":"„Élete minden másodperce provokáció volt a hatalom szemében” - ma 70 éves a KEX frontembere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"958a43a8-b23b-4504-8bf9-c2735ba225ee","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Massimiliano Allegri, a Juventus labdarúgócsapatának vezetőedzője szerint tévesen állította ki a játékvezető Cristiano Ronaldót a Valencia elleni Bajnokok Ligája-találkozón, amelyet a torinói együttes emberhátrányban nyert meg 2-0-ra. ","shortLead":"Massimiliano Allegri, a Juventus labdarúgócsapatának vezetőedzője szerint tévesen állította ki a játékvezető Cristiano...","id":"20180920_massimiliano_allegri_cristiano_ronaldo_kiallitas_piros_lap_juventus_valencia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=958a43a8-b23b-4504-8bf9-c2735ba225ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e1cd8ef-16e3-4cf3-8e07-bc47856d5ee4","keywords":null,"link":"/sport/20180920_massimiliano_allegri_cristiano_ronaldo_kiallitas_piros_lap_juventus_valencia","timestamp":"2018. szeptember. 20. 12:27","title":"\"Ronaldónak össze kell szednie magát\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf6f7db4-5fc9-41c5-bd3a-5e4228435d2a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Michael Jordant váltó LeBron 2019-ben kezd forgatni. A film producere Ryan Coogler lett, aki az elmúlt években Creed: Apollo fia és a Fekete Párduc című filmeken dolgozott.","shortLead":"A Michael Jordant váltó LeBron 2019-ben kezd forgatni. A film producere Ryan Coogler lett, aki az elmúlt években Creed...","id":"20180920_Hivatalos_jon_a_Space_Jam_2_LeBron_James_foszereplesevel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf6f7db4-5fc9-41c5-bd3a-5e4228435d2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8348b78-6a17-419e-81f2-09d92b1cd003","keywords":null,"link":"/sport/20180920_Hivatalos_jon_a_Space_Jam_2_LeBron_James_foszereplesevel","timestamp":"2018. szeptember. 20. 08:23","title":"Hivatalos: jön a Space Jam 2, LeBron James főszereplésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c813b1e0-a216-4e6c-9ca8-9c6f86b515ef","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A képviselő szerint elfogadhatatlan, hogy a kormánynak nincs terve arra, mi történik, ha nem sikerül megállapodni a britekkel.","shortLead":"A képviselő szerint elfogadhatatlan, hogy a kormánynak nincs terve arra, mi történik, ha nem sikerül megállapodni...","id":"20180920_Az_Orszaggyules_ele_vinne_a_Brexit_ugyet_Ungar_Peter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c813b1e0-a216-4e6c-9ca8-9c6f86b515ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f3472af-30d1-4e24-92cf-85a5fab97455","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180920_Az_Orszaggyules_ele_vinne_a_Brexit_ugyet_Ungar_Peter","timestamp":"2018. szeptember. 20. 17:45","title":"Az Országgyűlés elé vinné a Brexit ügyét Ungár Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73605466-c53e-4a4b-87d4-3b3df1b8d705","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A fiatal férfi első munkanapját töltötte az autómosóban, ami egy pillanat alatt igen rossz irányba fordult.","shortLead":"A fiatal férfi első munkanapját töltötte az autómosóban, ami egy pillanat alatt igen rossz irányba fordult.","id":"20180919_automoso_baleset_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73605466-c53e-4a4b-87d4-3b3df1b8d705&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a88cd9e-6aad-4a84-9b3a-e1ae63a2a954","keywords":null,"link":"/cegauto/20180919_automoso_baleset_video","timestamp":"2018. szeptember. 19. 04:01","title":"Egy életre megjegyzi első munkanapját az autómosóban ez a férfi – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e32dda98-0c78-4c4b-9a2c-8ea94e4f9ecd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre többször hangzik el, hogy a válás oka nem titkos szerető, nem is az alkohol, hanem egy ártatlannak tűnő mobiljáték. Az Egyesült Királyságban komoly szerepet játszik a kapcsolatok végleges megszakításában az idei év sikeralkalmazása, a Fortnite.","shortLead":"Egyre többször hangzik el, hogy a válás oka nem titkos szerető, nem is az alkohol, hanem egy ártatlannak tűnő...","id":"20180919_divorce_online_felmeres_valasok_fortnite_jatek_valook","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e32dda98-0c78-4c4b-9a2c-8ea94e4f9ecd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3725724b-34ce-4cbd-b51c-b9c776d98e71","keywords":null,"link":"/tudomany/20180919_divorce_online_felmeres_valasok_fortnite_jatek_valook","timestamp":"2018. szeptember. 19. 19:03","title":"Válóok: a Fortnite","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]