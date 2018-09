Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"689ca600-67a8-40e5-95b5-68bba6761e2b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Akkor a pénzügyi káosz a NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Zrt.-nél, hogy a lassan négy hónapja csúszik az állami cég mérlegbeszámolójának leadása. ","shortLead":"Akkor a pénzügyi káosz a NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Zrt.-nél, hogy a lassan négy hónapja csúszik az állami cég...","id":"20180921_Nyelik_az_allami_milliardokat_a_kukasautok_mint_a_szemetet_megis_bajban_vannak_a_hulladekgazdalkodok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=689ca600-67a8-40e5-95b5-68bba6761e2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52d7bb7a-37b0-4937-9f5e-3905f5c3234c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180921_Nyelik_az_allami_milliardokat_a_kukasautok_mint_a_szemetet_megis_bajban_vannak_a_hulladekgazdalkodok","timestamp":"2018. szeptember. 21. 10:19","title":"Nyelik az állami milliárdokat a kukásautók, mint a szemetet, mégis bajban vannak a hulladékgazdálkodók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc3552c6-a344-494b-9971-e4c6fb4d4e90","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180920_Boriszov_beszolt_Orban_ujabb_baratot_veszit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc3552c6-a344-494b-9971-e4c6fb4d4e90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c61233d-ffc4-4730-a3cd-569a30cd5a80","keywords":null,"link":"/itthon/20180920_Boriszov_beszolt_Orban_ujabb_baratot_veszit","timestamp":"2018. szeptember. 20. 13:33","title":"Boriszov beszólt: Orbán újabb barátot veszít?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"116bde4a-17ff-4f64-9bf6-92e28c015baa","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"De nem jutott messzire, nekiment egy fának, ráadásul GPS is volt az autóban, így nem volt nehéz tehát megtalálni.","shortLead":"De nem jutott messzire, nekiment egy fának, ráadásul GPS is volt az autóban, így nem volt nehéz tehát megtalálni.","id":"20180920_Nem_volt_jogsija_ivott_is_ugy_vitt_el_egy_kisbuszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=116bde4a-17ff-4f64-9bf6-92e28c015baa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5d76ff8-b0c8-47f3-82eb-af5395fea603","keywords":null,"link":"/cegauto/20180920_Nem_volt_jogsija_ivott_is_ugy_vitt_el_egy_kisbuszt","timestamp":"2018. szeptember. 20. 17:52","title":"Nem volt jogsija, ivott is, úgy vitt el egy kisbuszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f1ee237-fbd3-4d21-b240-3e4e3785bb70","c_author":"Nagy Gábor","category":"vilag","description":"Ami Soros György volt az amerikai demokraták számára – pártfinanszírozó pénzember és az ellenfél szemében mumus –, azt a szerepet töltötték be a Koch fivérek a republikánusoknál. Amíg össze nem különböztek Donald Trumppal.","shortLead":"Ami Soros György volt az amerikai demokraták számára – pártfinanszírozó pénzember és az ellenfél szemében mumus –...","id":"201832__koch_fiverek__republikanus_penzemberek__trumppal_szemben__testveriseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4f1ee237-fbd3-4d21-b240-3e4e3785bb70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c62eac8-7bcc-4c3a-a84b-aefd9eda1afd","keywords":null,"link":"/vilag/201832__koch_fiverek__republikanus_penzemberek__trumppal_szemben__testveriseg","timestamp":"2018. szeptember. 22. 09:00","title":"Trumpék többsége múlhat rajtuk, de nagyon nincsenek jóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba9b4744-4db2-4368-b842-bc2a550501bc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"130 millióval kerül többe a Bugyi nagyközségre meghirdetett szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztése a becsültnél, a tendert Mészáros Lőrinc nyerte.","shortLead":"130 millióval kerül többe a Bugyi nagyközségre meghirdetett szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztése...","id":"20180920_Bugyiban_szakit_13_milliardot_Meszaros","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba9b4744-4db2-4368-b842-bc2a550501bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d383ddf-c372-4b9d-9a17-804b371e6c40","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180920_Bugyiban_szakit_13_milliardot_Meszaros","timestamp":"2018. szeptember. 20. 12:09","title":"Bugyiban szakít 1,32 milliárdot Mészáros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f185064-d90a-4afb-9d60-a6a7810a7c83","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alkalmazás fejlesztői bocsánatot kértek, és eltávolították a videókat – a gyermekvédelmi szolgálat szerint viszont túl későn.","shortLead":"Az alkalmazás fejlesztői bocsánatot kértek, és eltávolították a videókat – a gyermekvédelmi szolgálat szerint viszont...","id":"20180921_Gyermekmolesztalos_videokat_ajanlott_tobb_felhsznalonak_is_az_InstagramTV","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f185064-d90a-4afb-9d60-a6a7810a7c83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e30b21ec-d237-401d-bc3f-1b956cd1574f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180921_Gyermekmolesztalos_videokat_ajanlott_tobb_felhsznalonak_is_az_InstagramTV","timestamp":"2018. szeptember. 21. 16:30","title":"Gyermekmolesztálós videókat ajánlott több felhasználónak is az Instagram-tévé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22e56634-3d00-419e-a835-daf0c4f71a40","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ki ne szeretne egy kis délutáni alvást macskákkal, és még pénzt is gyűjteni ezzel?","shortLead":"Ki ne szeretne egy kis délutáni alvást macskákkal, és még pénzt is gyűjteni ezzel?","id":"20180922_Nyolcmillio_forintot_szerzett_egy_nyugdijas_azzal_hogy_macskak_mellett_aludt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=22e56634-3d00-419e-a835-daf0c4f71a40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7132fdfd-c53b-4ce8-bcc8-5fe4e147c4ba","keywords":null,"link":"/kkv/20180922_Nyolcmillio_forintot_szerzett_egy_nyugdijas_azzal_hogy_macskak_mellett_aludt","timestamp":"2018. szeptember. 22. 08:43","title":"Nyolcmillió forintot szerzett egy nyugdíjas azzal, hogy macskák mellett aludt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"416899da-bf0e-4e75-9dbd-3fc3a8509b0a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az izraeli Jad Vasem intézet szerint a jövőre megnyíló budapesti Sorsok Háza eltagadja a magyarországi zsidókat sújtó intézkedések egy részét. A Sorsok Háza és a holokauszt emlékezetével foglalkozó intézet közötti vita már évek óta tart.\r

","shortLead":"Az izraeli Jad Vasem intézet szerint a jövőre megnyíló budapesti Sorsok Háza eltagadja a magyarországi zsidókat sújtó...","id":"20180921_A_Jad_Vasem_intezet_tortenelemhamisitassal_vadolja_a_Sorsok_hazat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=416899da-bf0e-4e75-9dbd-3fc3a8509b0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d160b58-0887-4eb4-9ee0-a29905dce03d","keywords":null,"link":"/vilag/20180921_A_Jad_Vasem_intezet_tortenelemhamisitassal_vadolja_a_Sorsok_hazat","timestamp":"2018. szeptember. 21. 15:08","title":"A Jad Vasem intézet történelemhamisítással vádolja a Sorsok házát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]