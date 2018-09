Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fdbe9441-4805-490c-8372-5f0ce9edd064","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Már 8 éve kérdéses a fürdő és a hozzá épült hotel sorsa, egy előterjesztés most mindent eldönthet.","shortLead":"Már 8 éve kérdéses a fürdő és a hozzá épült hotel sorsa, egy előterjesztés most mindent eldönthet.","id":"20180920_Ha_a_fovaros_beadja_a_derekat_jovore_vegre_kinyithat_a_Rac_furdo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fdbe9441-4805-490c-8372-5f0ce9edd064&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5186b641-e09e-4a64-b1f4-3bf4bec5e09b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180920_Ha_a_fovaros_beadja_a_derekat_jovore_vegre_kinyithat_a_Rac_furdo","timestamp":"2018. szeptember. 20. 19:29","title":"Ha a főváros beadja a derekát, jövőre végre újranyithat a Rác fürdő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6eb79b6-ada5-4656-85eb-e0b9a1d26c22","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hadházy csütörtökön kezdte meg aláírásgyűjtését az Európai Ügyészséghez csatlakozásért, valószínűleg ennek alkalmából zaklatták a tévések. ","shortLead":"Hadházy csütörtökön kezdte meg aláírásgyűjtését az Európai Ügyészséghez csatlakozásért, valószínűleg ennek alkalmából...","id":"20180920_Kormanyparti_tevesek_mentek_be_Hadhazy_Akos_kertjebe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f6eb79b6-ada5-4656-85eb-e0b9a1d26c22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"894ef110-9877-4bde-9775-19d2d078cc96","keywords":null,"link":"/itthon/20180920_Kormanyparti_tevesek_mentek_be_Hadhazy_Akos_kertjebe","timestamp":"2018. szeptember. 20. 16:15","title":"Kormánypárti tévések mentek be Hadházy Ákos kertjébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58255ec3-55d3-4823-9e44-7cc11b81ccb8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Most először készült átfogó kutatás a biciklizőkről, eszerint Dánia és Hollandia után Magyarországon a harmadik legmagasabb az elsősorban biciklivel közlekedők aránya. ","shortLead":"Most először készült átfogó kutatás a biciklizőkről, eszerint Dánia és Hollandia után Magyarországon a harmadik...","id":"20180920_Kiderult_Magyarorszagon_a_harmadik_legnagyobb_a_biciklizok_aranya_Europaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=58255ec3-55d3-4823-9e44-7cc11b81ccb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eff7ed45-2ce5-4122-a3fc-cc45d24daad6","keywords":null,"link":"/itthon/20180920_Kiderult_Magyarorszagon_a_harmadik_legnagyobb_a_biciklizok_aranya_Europaban","timestamp":"2018. szeptember. 20. 11:02","title":"Meglepő eredmény: Magyarországon a harmadik legnagyobb a biciklizők aránya Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35bdbbe1-6f8d-42f0-90ac-51c814eeb716","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A balti államok hivatalos tiltakozásának engedve a cég már nem árusítja a Szovjetunió szimbólumait ábrázoló pólókat. ","shortLead":"A balti államok hivatalos tiltakozásának engedve a cég már nem árusítja a Szovjetunió szimbólumait ábrázoló pólókat. ","id":"20180920_Engedett_a_Walmart_leveszik_a_CCCPs_polokat_a_polcokrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35bdbbe1-6f8d-42f0-90ac-51c814eeb716&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fde51f8-430a-445f-972a-5a8e73eaadeb","keywords":null,"link":"/kkv/20180920_Engedett_a_Walmart_leveszik_a_CCCPs_polokat_a_polcokrol","timestamp":"2018. szeptember. 20. 10:18","title":"Engedett a Walmart: leveszik a CCCP-s pólókat a polcokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e06ee66e-e972-4510-86e3-a046647d3d92","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Stílusosan ünnepelte az Emmy-gála sikereit a Trónok harca színésznője.","shortLead":"Stílusosan ünnepelte az Emmy-gála sikereit a Trónok harca színésznője.","id":"20180920_Na_kinek_lett_vadiuj_sarkanyos_tetkoja_Hollywoodban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e06ee66e-e972-4510-86e3-a046647d3d92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a83c0c0-563f-48e3-8824-202f304c3fda","keywords":null,"link":"/elet/20180920_Na_kinek_lett_vadiuj_sarkanyos_tetkoja_Hollywoodban","timestamp":"2018. szeptember. 20. 10:43","title":"Na, kinek lett vadiúj sárkányos tetkója Hollywoodban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"963f68dc-33a9-436b-a0e3-5af3e6c37407","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sajtóhírek szerint ezúttal orvosok is beadták a felmondásukat az ajkai kórházban. ","shortLead":"Sajtóhírek szerint ezúttal orvosok is beadták a felmondásukat az ajkai kórházban. ","id":"20180921_Ujabb_gondok_az_ajkai_korhazban_most_orvosok_tavoznak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=963f68dc-33a9-436b-a0e3-5af3e6c37407&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f337a6b4-629f-42e9-a9e5-6e9b70acec94","keywords":null,"link":"/itthon/20180921_Ujabb_gondok_az_ajkai_korhazban_most_orvosok_tavoznak","timestamp":"2018. szeptember. 21. 07:28","title":"Újabb gondok az ajkai kórházban: most orvosok távoznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"473e76b1-1b10-464b-b3f9-0566e5cf1e1f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Veres János az Mfor-nak írta le, hogy élte meg a 2008-as krízist a Pénzügyminisztérium vezetőjeként.","shortLead":"Veres János az Mfor-nak írta le, hogy élte meg a 2008-as krízist a Pénzügyminisztérium vezetőjeként.","id":"20180921_A_magyarok_es_az_europai_vezetok_is_teljesen_vakok_voltak__2008ra_emlekezik_az_akkori_penzugyminiszter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=473e76b1-1b10-464b-b3f9-0566e5cf1e1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"206cdcd0-a61e-4d8a-a7d3-b8c72b1049be","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180921_A_magyarok_es_az_europai_vezetok_is_teljesen_vakok_voltak__2008ra_emlekezik_az_akkori_penzugyminiszter","timestamp":"2018. szeptember. 21. 11:04","title":"A magyarok és az európai vezetők is teljesen vakok voltak – 2008-ra emlékezik az akkori pénzügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92e6461d-e1ce-4c5b-8fcc-2b09da1b1209","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korlátlan italfogyasztással hirdet bulit bíráknak és igazságügyi alkalmazottaknak a Fővárosi Törvényszék elnöke. Az október közepén a Pesti Központi Kerületi Bíróság udvarára tervezett buli alighanem összefügg azzal, hogy a tavasszal Handó Tünde által megbízott Polgárné Vida Juditnak a kinevezéséhez meg kellene nyerni a bírák többségének támogatását. ","shortLead":"Korlátlan italfogyasztással hirdet bulit bíráknak és igazságügyi alkalmazottaknak a Fővárosi Törvényszék elnöke...","id":"20180921_Ingyen_sor_es_retro_buli__igy_mulat_ma_egy_fovarosi_biro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=92e6461d-e1ce-4c5b-8fcc-2b09da1b1209&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64610075-56b6-40a9-87c4-4e257792090e","keywords":null,"link":"/itthon/20180921_Ingyen_sor_es_retro_buli__igy_mulat_ma_egy_fovarosi_biro","timestamp":"2018. szeptember. 21. 10:02","title":"Ingyensör és retró buli – így mulat ma egy fővárosi bíró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]