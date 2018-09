Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"73f6f5da-4f1e-40a1-8d02-24ef8441fe90","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A színész rengeteget dedikált, egyik rajongója lóháton köszöntötte.","shortLead":"A színész rengeteget dedikált, egyik rajongója lóháton köszöntötte.","id":"20180920_Igy_fogadtak_a_Corvin_Mozinal_Terence_Hillt__fotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73f6f5da-4f1e-40a1-8d02-24ef8441fe90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c633e25-75b3-4412-87d0-e62383e36bb8","keywords":null,"link":"/elet/20180920_Igy_fogadtak_a_Corvin_Mozinal_Terence_Hillt__fotok","timestamp":"2018. szeptember. 20. 22:03","title":"Így fogadták a Corvin Mozinál Terence Hillt - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4fd4990-c7d7-4d48-be66-397006d83faf","c_author":"","category":"vilag","description":"Ukrajna semmilyen kompromisszumra nem hajlandó a magyar állampolgárság kérdésében Kárpátalján, az adott esetben nagyon következetesen fog cselekedni - jelentette ki Pavlo Klimkin ukrán külügyminiszter egy csütörtök esti kijevi televíziós talkshow-ban.","shortLead":"Ukrajna semmilyen kompromisszumra nem hajlandó a magyar állampolgárság kérdésében Kárpátalján, az adott esetben nagyon...","id":"20180921_Kijev_allampolgarsagugyben_nem_alkuszik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a4fd4990-c7d7-4d48-be66-397006d83faf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"054e1c23-2691-4c0c-92be-bc0c9c7dbcdd","keywords":null,"link":"/vilag/20180921_Kijev_allampolgarsagugyben_nem_alkuszik","timestamp":"2018. szeptember. 21. 15:20","title":"Kijev állampolgárságügyben nem alkuszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"847e47cc-844f-4a0f-908b-69b656252d1b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A különböző emberjogi szervezetek több ezer ember halálát kötik a hatóságok kegyetlenkedéséhez Venezuelában.","shortLead":"A különböző emberjogi szervezetek több ezer ember halálát kötik a hatóságok kegyetlenkedéséhez Venezuelában.","id":"20180920_Kovetkezmenyek_nelkul_oltek_meg_ezreket_a_venezuelai_biztonsagi_erok_az_elmult_evekben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=847e47cc-844f-4a0f-908b-69b656252d1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4932ca27-a0f8-478d-a16c-5891c64d0331","keywords":null,"link":"/vilag/20180920_Kovetkezmenyek_nelkul_oltek_meg_ezreket_a_venezuelai_biztonsagi_erok_az_elmult_evekben","timestamp":"2018. szeptember. 20. 22:09","title":"Következmények nélkül öltek meg ezreket a venezuelai biztonsági erők az elmúlt években","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d5f3366-8fac-4d44-be18-5b6222a66f1a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hidegfront jön a hétvégén, lesz, ahol a 20 fokot sem éri el a hőmérő higanyszála. ","shortLead":"Hidegfront jön a hétvégén, lesz, ahol a 20 fokot sem éri el a hőmérő higanyszála. ","id":"20180921_Egy_nap_maradt_a_nyarias_melegbol_szombattol_itt_az_osz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d5f3366-8fac-4d44-be18-5b6222a66f1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32f83437-0f12-49a2-a5c3-5a346ae1076f","keywords":null,"link":"/itthon/20180921_Egy_nap_maradt_a_nyarias_melegbol_szombattol_itt_az_osz","timestamp":"2018. szeptember. 21. 05:35","title":"Egy nap maradt a nyárias melegből, szombattól itt az ősz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f1ee237-fbd3-4d21-b240-3e4e3785bb70","c_author":"Nagy Gábor","category":"vilag","description":"Ami Soros György volt az amerikai demokraták számára – pártfinanszírozó pénzember és az ellenfél szemében mumus –, azt a szerepet töltötték be a Koch fivérek a republikánusoknál. Amíg össze nem különböztek Donald Trumppal.","shortLead":"Ami Soros György volt az amerikai demokraták számára – pártfinanszírozó pénzember és az ellenfél szemében mumus –...","id":"201832__koch_fiverek__republikanus_penzemberek__trumppal_szemben__testveriseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f1ee237-fbd3-4d21-b240-3e4e3785bb70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c62eac8-7bcc-4c3a-a84b-aefd9eda1afd","keywords":null,"link":"/vilag/201832__koch_fiverek__republikanus_penzemberek__trumppal_szemben__testveriseg","timestamp":"2018. szeptember. 22. 09:00","title":"Trumpék többsége múlhat rajtuk, de nagyon nincsenek jóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00fd9308-04c3-4dde-af0d-6ffa333da1f2","c_author":"Balla István-Németh Róbert","category":"elet","description":"Teljesítmény nem vásárolható pénzen, lojalitás azonban igen – mondja a kultúrharcról Térey János, aki szerint mindenképp a kultúra látja kárát, ha pártalapon próbálunk vizsgálni egy színházat, egy színészt vagy egy szerzőt. A magyar dráma napja apropóján a színház helyzetéről beszélgettünk az időnként pályaelhagyáson gondolkodó íróval.","shortLead":"Teljesítmény nem vásárolható pénzen, lojalitás azonban igen – mondja a kultúrharcról Térey János, aki szerint...","id":"20180921_terey_janos_interju_kulturharc","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00fd9308-04c3-4dde-af0d-6ffa333da1f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26faf8af-4aaf-435e-98b6-fb3b29950105","keywords":null,"link":"/elet/20180921_terey_janos_interju_kulturharc","timestamp":"2018. szeptember. 21. 20:00","title":"\"Nem csak a retorika háborús\" – interjú Térey Jánossal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b4f20f8-79bc-41bc-87c4-f70927959f3f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A magyar érdek és a bajor érdek Szijjártó szerint egyébként is egybeesik. ","shortLead":"A magyar érdek és a bajor érdek Szijjártó szerint egyébként is egybeesik. ","id":"20180921_Szijjarto_megvedi_a_bajor_autoipart_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b4f20f8-79bc-41bc-87c4-f70927959f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"173d1dc8-e45f-4b74-b7f1-38e08e62ea8d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180921_Szijjarto_megvedi_a_bajor_autoipart_is","timestamp":"2018. szeptember. 21. 13:24","title":"Szijjártó megvédi a bajor autóipart is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76f824f0-6566-46e9-9c9c-e4e002b830bd","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"A 2011-es, borzasztó terrorcselekményekről Erik Poppe készített először filmkészítési szempontból egészen tökéletes, velőtrázó filmet. (Aztán nemsokára érkezik Paul Greengrass alkotása is.) Az Utoya, július 22.-ben együtt menekülünk egy gyerekkel a szigeten. S miközben ezt tesszük, akár még a Saul fia kérlelhetetlensége is eszünkbe juthat. Kritika. ","shortLead":"A 2011-es, borzasztó terrorcselekményekről Erik Poppe készített először filmkészítési szempontból egészen tökéletes...","id":"20180920_Minket_is_uldoz_az_utoyai_tomeggyilkos_de_miert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76f824f0-6566-46e9-9c9c-e4e002b830bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffb97117-6773-4e82-8372-6eae9d3dd08c","keywords":null,"link":"/kultura/20180920_Minket_is_uldoz_az_utoyai_tomeggyilkos_de_miert","timestamp":"2018. szeptember. 20. 20:00","title":"Minket is üldöz az utoyai tömeggyilkos, de miért?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]