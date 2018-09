Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"639ee40b-74cc-43d4-b97f-079d355a80ed","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Két nappal az után mentettek ki egy hajótöröttet a tanzániai Viktória-tóból, hogy elsüllyedt az őt és utastársait szállító komp. A hajószerencsétlenségben legalább 166 ember halt meg.","shortLead":"Két nappal az után mentettek ki egy hajótöröttet a tanzániai Viktória-tóból, hogy elsüllyedt az őt és utastársait...","id":"20180922_Csodaval_hataros_modon_menekult_meg_egy_hajotorott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=639ee40b-74cc-43d4-b97f-079d355a80ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2896dca7-ff53-40b1-9ddd-6f568d4b7b0d","keywords":null,"link":"/vilag/20180922_Csodaval_hataros_modon_menekult_meg_egy_hajotorott","timestamp":"2018. szeptember. 22. 15:35","title":"Csodával határos módon menekült meg egy hajótörött Tanzániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6581454-7047-485d-aa66-7cea124dbf0a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A fosszíliában megkövesedett zsírmolekulákra bukkantak, amelyek azt bizonyítják, hogy az állatok már akkor is nagyok és kiterjedtek voltak.","shortLead":"A fosszíliában megkövesedett zsírmolekulákra bukkantak, amelyek azt bizonyítják, hogy az állatok már akkor is nagyok és...","id":"20180921_azonositottak_a_vilag_legosibb_allatat_558_millio_evvel_ezelott_elt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6581454-7047-485d-aa66-7cea124dbf0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fee71bb-b5da-43cd-8249-764aa47f22cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20180921_azonositottak_a_vilag_legosibb_allatat_558_millio_evvel_ezelott_elt","timestamp":"2018. szeptember. 21. 22:00","title":"Azonosították a világ legősibb állatát – 558 millió évvel ezelőtt élt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e410075-58e6-481d-909b-419d40e05275","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyaroknál csak a románok lettek többen a szomszéd országban.","shortLead":"A magyaroknál csak a románok lettek többen a szomszéd országban.","id":"20180921_Soha_nem_dolgozott_annyi_magyar_Ausztriaban_mint_most","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e410075-58e6-481d-909b-419d40e05275&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"724a4e90-9303-4aca-aa9f-10d7bed7391b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180921_Soha_nem_dolgozott_annyi_magyar_Ausztriaban_mint_most","timestamp":"2018. szeptember. 21. 16:07","title":"Soha nem dolgozott annyi magyar Ausztriában, mint most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kijöttek a szeptember 22-ei ötös lottó nyerőszámok, volt egy telitalálatos szelvény.","shortLead":"Kijöttek a szeptember 22-ei ötös lottó nyerőszámok, volt egy telitalálatos szelvény.","id":"20180922_38_es_69_koze_ikszelte_az_osszes_szamot_a_lotton_Akkor_jo_hirunk_van","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"281481b0-930e-4767-883a-18780ffd0780","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180922_38_es_69_koze_ikszelte_az_osszes_szamot_a_lotton_Akkor_jo_hirunk_van","timestamp":"2018. szeptember. 22. 20:01","title":"38 és 69 közé ikszelte az összes számot a lottón? Lehet, hogy Ön vitte el az ötöst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48e11b99-5a6b-4863-bf32-7a88027a54d4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Új-Zélandon is kezdik levenni a boltok polcairól az Ausztráliából importált epret, miután az egyik aucklandi szupermarketben is tűt találtak az egyik gyümölcsben. Ausztráliában már napok óta tart a „tűfrász”, s a hatóságok attól tartanak, megjelennek majd a másolók is, akik az első elkövetőt utánozva hasonló cselekményeket követnek el. Közben Ausztráliában 10-15 évre emelték az élelmiszerszennyezés büntetési tételét.","shortLead":"Új-Zélandon is kezdik levenni a boltok polcairól az Ausztráliából importált epret, miután az egyik aucklandi...","id":"20180923_Mar_UjZelandon_is_tu_van_az_eperben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=48e11b99-5a6b-4863-bf32-7a88027a54d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55fa9ab6-1cb9-4d93-8d98-5bc7dd677be3","keywords":null,"link":"/vilag/20180923_Mar_UjZelandon_is_tu_van_az_eperben","timestamp":"2018. szeptember. 23. 11:45","title":"Már Új-Zélandon is tű van az eperben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Postán rendelték magukhoz a drogot Kínából. ","shortLead":"Postán rendelték magukhoz a drogot Kínából. ","id":"20180921_Ket_embert_koroz_a_rendorseg_a_Ferihegyen_talalt_mergezo_drog_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01618b7b-5644-4f2d-a429-a232dfd16298","keywords":null,"link":"/itthon/20180921_Ket_embert_koroz_a_rendorseg_a_Ferihegyen_talalt_mergezo_drog_miatt","timestamp":"2018. szeptember. 21. 14:09","title":"Két embert köröz a rendőrség a Ferihegyen talált mérgező drog miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52eeecb8-47b3-41fe-98de-7913ce90f85f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ferenc pápa elismerte a Kína által kinevezett hét püspököt. A lépés része a Vatikán és a kommunista állam közötti kapcsolatok javítását célzó történelmi egyezménynek.



","shortLead":"Ferenc pápa elismerte a Kína által kinevezett hét püspököt. A lépés része a Vatikán és a kommunista állam közötti...","id":"20180922_Tortenelmi_egyezmenyt_kotott_a_kommunista_Kina_es_a_Vatikan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52eeecb8-47b3-41fe-98de-7913ce90f85f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58adf149-ebe4-4f7e-a8e5-33ef0704d85a","keywords":null,"link":"/vilag/20180922_Tortenelmi_egyezmenyt_kotott_a_kommunista_Kina_es_a_Vatikan","timestamp":"2018. szeptember. 22. 16:12","title":"Történelmi egyezményt kötött a kommunista Kína és a Vatikán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfaee6d6-2d51-4343-8a28-31150b32b5dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hetedik alkalommal rendezi meg az NNG a C++ Grand Prix-t. A programozóversenyen tavaly bebizonyosodott, hogy a tapasztalat nem minden – harmadik helyen egy középiskolás csapat végzett.","shortLead":"Hetedik alkalommal rendezi meg az NNG a C++ Grand Prix-t. A programozóversenyen tavaly bebizonyosodott...","id":"20180922_nng_c_grand_prix_programozoverseny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cfaee6d6-2d51-4343-8a28-31150b32b5dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"532f5ee7-9653-46f8-b8d3-5ebbb670974f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180922_nng_c_grand_prix_programozoverseny","timestamp":"2018. szeptember. 22. 19:03","title":"300-900 ezer forintot ér egy kód annak, aki jól írja meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]