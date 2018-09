Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6c8618fa-aaf1-472d-b8e5-f07e0436d3b9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Állítólag mentális problémái voltak.","shortLead":"Állítólag mentális problémái voltak.","id":"20180924_Korabban_egy_katolikus_templomra_is_ratamadt_a_ferfi_aki_betorte_a_gdanski_zsinagoga_ablakat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c8618fa-aaf1-472d-b8e5-f07e0436d3b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74d494c0-8031-4c66-8f8b-5b12b27ab845","keywords":null,"link":"/vilag/20180924_Korabban_egy_katolikus_templomra_is_ratamadt_a_ferfi_aki_betorte_a_gdanski_zsinagoga_ablakat","timestamp":"2018. szeptember. 24. 11:11","title":"Korábban egy katolikus templomra is rátámadt a férfi, aki betörte a gdanski zsinagóga ablakát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28663abb-bdd2-40ce-a13b-b75bb21cf4e6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A HVG évek óta támogatója a pénteken megnyílt ARC plakátkiállításnak. 