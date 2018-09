Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"416d4cc1-6042-49e3-9c59-5114aca9b713","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Válasza alapján valószínűsíthető, hogy nem dühből vagy sértődésből támadt, a cseh művész csak egy kis hírnévre vágyott. ","shortLead":"Válasza alapján valószínűsíthető, hogy nem dühből vagy sértődésből támadt, a cseh művész csak egy kis hírnévre vágyott. ","id":"20180925_Elarulta_a_tamado_hogy_miert_vagta_fejbe_festmenyevel_Abramovicot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=416d4cc1-6042-49e3-9c59-5114aca9b713&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd491c10-3a23-446b-a4a2-9091a3a44446","keywords":null,"link":"/kultura/20180925_Elarulta_a_tamado_hogy_miert_vagta_fejbe_festmenyevel_Abramovicot","timestamp":"2018. szeptember. 25. 10:48","title":"Elárulta a támadó, hogy miért vágta fejbe festményével Abramovićot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e132352e-ba0b-4606-9cde-faa0dd901b5a","c_author":"Zelki Benjámin","category":"gazdasag","description":"Nem épült, és egyhamar nem is épül mobilgát a Rómain, a fővárosi vezetés pedig láthatóan nem foglalkozik az egyre nyilvánvalóbb igénnyel, amelyet a városlakók formálnak a város egyik utolsó természetes folyóparti szakaszának birtokba vételére. A helyi civil közösség úgy döntött, maguk veszik kezükbe a Római-part sorsát.","shortLead":"Nem épült, és egyhamar nem is épül mobilgát a Rómain, a fővárosi vezetés pedig láthatóan nem foglalkozik az egyre...","id":"20180925_romai_part_duna_mobilgat_tarlos_istvan_folyopart","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e132352e-ba0b-4606-9cde-faa0dd901b5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b49786bf-47a8-42cb-becd-87327004347b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180925_romai_part_duna_mobilgat_tarlos_istvan_folyopart","timestamp":"2018. szeptember. 25. 17:35","title":"Európa legszuperebb folyópartja lehetne a Római, de a fővárost csak a gát érdekli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"472626f8-70a4-42fe-88cd-83bf3fedeb73","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Sok feltételnek kell megfelelni, ha egy cégnél a bizonylatokat szkennelve akarják megőrizni, erre nem mindig képesek a vállalatok.","shortLead":"Sok feltételnek kell megfelelni, ha egy cégnél a bizonylatokat szkennelve akarják megőrizni, erre nem mindig képesek...","id":"20180924_Papirtomegeket_orizgethetnek_a_cegek_nem_mindig_eleg_szkennelni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=472626f8-70a4-42fe-88cd-83bf3fedeb73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0095b560-5731-403f-ba7d-e01a767cfa48","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180924_Papirtomegeket_orizgethetnek_a_cegek_nem_mindig_eleg_szkennelni","timestamp":"2018. szeptember. 24. 11:50","title":"Papírtömegeket őrizgethetnek a cégek, nem mindig elég szkennelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61b8970d-e495-48f2-b11b-d3d4aed3fb51","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elektromos autó sofőrjét Szerbiában igazoltatta egy járőr, a kép készítője szerint a jelenet ennél \"szerbesebb\" nem is lehetne.","shortLead":"Az elektromos autó sofőrjét Szerbiában igazoltatta egy járőr, a kép készítője szerint a jelenet ennél \"szerbesebb\" nem...","id":"20180924_tesla_model_s_kozuti_ellenorzes_igazoltatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61b8970d-e495-48f2-b11b-d3d4aed3fb51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"023167c0-add5-45c3-b208-02039a623b7c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180924_tesla_model_s_kozuti_ellenorzes_igazoltatas","timestamp":"2018. szeptember. 24. 15:41","title":"A nap fotója: Nem erre számít az ember, ha benéz a Tesla csomagtartójába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43cf4168-35d9-48f6-8b17-1eed8b255938","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Megrázó számadatok az orosz gyermekjogi biztostól. ","shortLead":"Megrázó számadatok az orosz gyermekjogi biztostól. ","id":"20180924_700nal_is_tobb_orosz_gyerek_halt_meg_iden_ablakbol_kizuhanva","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43cf4168-35d9-48f6-8b17-1eed8b255938&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b983fc72-d9fb-456b-8875-93c4421f9b4b","keywords":null,"link":"/vilag/20180924_700nal_is_tobb_orosz_gyerek_halt_meg_iden_ablakbol_kizuhanva","timestamp":"2018. szeptember. 24. 20:25","title":"700-nál is több orosz gyerek halt meg idén ablakból kizuhanva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10a6439f-13f5-42c6-be50-463b13295f91","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ismerős a turista, akinek semmi sem jó? Összegyűjtötték a legszörnyűbb kritikákat, amiket strandok, szállodák és világhírű helyek kaptak.","shortLead":"Ismerős a turista, akinek semmi sem jó? Összegyűjtötték a legszörnyűbb kritikákat, amiket strandok, szállodák és...","id":"20180925_Az_egesz_nyaralast_tonkretette_hogy_a_ferjem_mas_noket_nezett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10a6439f-13f5-42c6-be50-463b13295f91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc36ea6b-bf32-4903-b39c-cfbe80d597e5","keywords":null,"link":"/kkv/20180925_Az_egesz_nyaralast_tonkretette_hogy_a_ferjem_mas_noket_nezett","timestamp":"2018. szeptember. 25. 12:09","title":"„Az egész nyaralást tönkretette, hogy a férjem más nőket nézett”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df5b5a35-afbf-4905-8963-7b8d81b91279","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szeptember 1-ig kellett volna leközölni a 2017-es dokumentumokat, ez azóta sem történt meg.","shortLead":"Szeptember 1-ig kellett volna leközölni a 2017-es dokumentumokat, ez azóta sem történt meg.","id":"20180924_22_napja_kesik_a_korhazi_fertozesekrol_szolo_tavalyi_jelentes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df5b5a35-afbf-4905-8963-7b8d81b91279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3979f474-d85c-4b27-bd55-d357f3e011f1","keywords":null,"link":"/itthon/20180924_22_napja_kesik_a_korhazi_fertozesekrol_szolo_tavalyi_jelentes","timestamp":"2018. szeptember. 24. 17:42","title":"22 napja késik a kórházi fertőzésekről szóló tavalyi jelentés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40ba6c2f-3225-483b-9581-84d40991917b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Heteket kell várni idén a fűtésszerelőkre a beüzemeléshez, de még ennél is kellemetlenebb, ha kiderül: menthetetlen a régi kazán. Márpedig az új szabályozás értelmében nagyjából 500 ezer háztartásban kell majd cserélni a készüléket.","shortLead":"Heteket kell várni idén a fűtésszerelőkre a beüzemeléshez, de még ennél is kellemetlenebb, ha kiderül: menthetetlen...","id":"20180925_500_ezer_haztartasban_kell_lecserelni_a_kazant_egymillioba_is_fajhat_a_csaladoknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=40ba6c2f-3225-483b-9581-84d40991917b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5043ebda-d817-4e6a-9e0b-665f4656e9d3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180925_500_ezer_haztartasban_kell_lecserelni_a_kazant_egymillioba_is_fajhat_a_csaladoknak","timestamp":"2018. szeptember. 25. 13:21","title":"500 ezer háztartásban kell lecserélni a kazánt, egymillióba is fájhat a családoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]