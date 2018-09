Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"77912363-576e-407a-99a9-80244235eec8","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A kínaiak olcsó ruházati termékeikkel elárasztották az Egyesült Királyság piacát, és ezzel 2 milliárd eurós kárt okoztak az Európai Uniónak. Ezt állapította meg az OLAF.","shortLead":"A kínaiak olcsó ruházati termékeikkel elárasztották az Egyesült Királyság piacát, és ezzel 2 milliárd eurós kárt...","id":"20180925_Az_olcso_ruhakkal_es_cipokkel_csalo_kinaiak_miatt_kovetel_euromilliarokat_Londontol_Brusszel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=77912363-576e-407a-99a9-80244235eec8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29cccb21-8ee4-4eb6-bf60-cba6e6ef6382","keywords":null,"link":"/kkv/20180925_Az_olcso_ruhakkal_es_cipokkel_csalo_kinaiak_miatt_kovetel_euromilliarokat_Londontol_Brusszel","timestamp":"2018. szeptember. 25. 11:18","title":"Az olcsó ruhákkal és cipőkkel csaló kínaiak miatt követel eurómilliárdokat Londontól Brüsszel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a630e5c3-8da3-4f85-b015-260d75a2cd88","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Soha többé nem akar hajóra szállni.","shortLead":"Soha többé nem akar hajóra szállni.","id":"20180926_Egy_rutinos_tulelo_vallomasa_mar_harmadjara_sodrodott_az_oceanra_az_indonez_fiu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a630e5c3-8da3-4f85-b015-260d75a2cd88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1efdda13-13d5-494e-b27e-24c025d9e407","keywords":null,"link":"/elet/20180926_Egy_rutinos_tulelo_vallomasa_mar_harmadjara_sodrodott_az_oceanra_az_indonez_fiu","timestamp":"2018. szeptember. 26. 17:28","title":"Egy rutinos túlélő vallomása: már harmadjára sodródott az óceánra az indonéz fiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7151b575-fd62-4a6a-a16c-6a263c415fec","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A játékokat a \"már meglévő, világszínvonalú budapesti sportlétesítményekben\" rendezik meg a Miniszterelnökség szerint, a tervezett MTK Sportváros versenyközpontot a klub állami támogatásból ettől függetlenül megépítheti.



","shortLead":"A játékokat a \"már meglévő, világszínvonalú budapesti sportlétesítményekben\" rendezik meg a Miniszterelnökség szerint...","id":"20180926_Nem_keszulnek_el_a_sportletesitmenyek_a_jovo_evi_Maccabi_jatekokig_de_az_MTK_Sportvarosa_igy_is_epulhet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7151b575-fd62-4a6a-a16c-6a263c415fec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5cf92ae-39f8-4b52-8e50-df8376be4c1d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180926_Nem_keszulnek_el_a_sportletesitmenyek_a_jovo_evi_Maccabi_jatekokig_de_az_MTK_Sportvarosa_igy_is_epulhet","timestamp":"2018. szeptember. 26. 15:52","title":"Nem készülnek el a sportlétesítmények a Maccabi játékokig, de az MTK Sportvárosa így is épülhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9feed5f9-d18f-4a65-8933-9f60f1ccb8ed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy férfi és egy nő egy alvó sértettet fosztott ki egy ferencvárosi aluljáróban, a rendőrség a lakosság segítségét kéri megtalálásukhoz.","shortLead":"Egy férfi és egy nő egy alvó sértettet fosztott ki egy ferencvárosi aluljáróban, a rendőrség a lakosság segítségét kéri...","id":"20180925_Alvo_embert_raboltak_ki_az_aluljaroban_a_rendorseg_keresi_oket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9feed5f9-d18f-4a65-8933-9f60f1ccb8ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bdc25f1-6cb4-47d2-b02b-679d55bc918f","keywords":null,"link":"/itthon/20180925_Alvo_embert_raboltak_ki_az_aluljaroban_a_rendorseg_keresi_oket","timestamp":"2018. szeptember. 25. 05:52","title":"Alvó embert raboltak ki az aluljáróban, a rendőrség keresi őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14179925-7268-45ab-8745-60e90f7bd8c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzéki párt vagyonnyilatkozati eljárást is kezdeményez a kormányfő ellen, amiért szóvivője szerint Garancsi István utaztatja egy luxusmagánrepülőn a csapata meccseire.","shortLead":"Az ellenzéki párt vagyonnyilatkozati eljárást is kezdeményez a kormányfő ellen, amiért szóvivője szerint Garancsi...","id":"20180925_feljelentest_tesz_orban_repuloztetese_miatt_a_parbeszed","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=14179925-7268-45ab-8745-60e90f7bd8c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ff530dd-7e7f-4cf3-b633-79cae06ab2cd","keywords":null,"link":"/itthon/20180925_feljelentest_tesz_orban_repuloztetese_miatt_a_parbeszed","timestamp":"2018. szeptember. 25. 19:39","title":"Feljelentést tesz Orbán repülőztetése miatt a Párbeszéd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57f488a5-5a6d-482d-a385-c93badd434f9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség vádat emelt három magyar és egy vietnami kábítószer-kereskedővel szemben.","shortLead":"Az ügyészség vádat emelt három magyar és egy vietnami kábítószer-kereskedővel szemben.","id":"20180926_Tobb_kilos_csomagokban_adtakvettek_a_drogot_akar_20_ev_bortont_is_kaphatnak_a_dilerek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=57f488a5-5a6d-482d-a385-c93badd434f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13d160d8-ebe6-4898-a782-d9afd783ceaf","keywords":null,"link":"/itthon/20180926_Tobb_kilos_csomagokban_adtakvettek_a_drogot_akar_20_ev_bortont_is_kaphatnak_a_dilerek","timestamp":"2018. szeptember. 26. 11:16","title":"Többkilós csomagokban adták-vették a drogot, akár 20 év börtönt is kaphatnak a dílerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Hadiipari mérnököket és tudósokat próbált beszervezni.","shortLead":"Hadiipari mérnököket és tudósokat próbált beszervezni.","id":"20180926_Kinai_kemet_tartoztattak_le_az_Egyesult_Allamokban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c132fbac-2932-4de3-8b9d-fdaca30ff77f","keywords":null,"link":"/vilag/20180926_Kinai_kemet_tartoztattak_le_az_Egyesult_Allamokban","timestamp":"2018. szeptember. 26. 05:40","title":"Kínai kémet tartóztattak le az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eb93bb7-f353-4bdb-a018-1bca8e0f6cb9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sorra jelzik az alapvető élelmiszerek – pékáru, tej, sertéshús, baromfihús – termelői és feldolgozói, hogy árat kell emelni. Emiatt változni fog az élelmiszerkosár összetétele is.","shortLead":"Sorra jelzik az alapvető élelmiszerek – pékáru, tej, sertéshús, baromfihús – termelői és feldolgozói, hogy árat kell...","id":"20180925_Szalmonella_es_sertespestis_miatt_valtozik_meg_karacsonyig_az_elelmiszerkosar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2eb93bb7-f353-4bdb-a018-1bca8e0f6cb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9e7432b-d17b-42a2-b649-fb236d36c277","keywords":null,"link":"/kkv/20180925_Szalmonella_es_sertespestis_miatt_valtozik_meg_karacsonyig_az_elelmiszerkosar","timestamp":"2018. szeptember. 25. 12:29","title":"Szalmonella és sertéspestis miatt változik meg karácsonyig az élelmiszerkosár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]