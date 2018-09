Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"93b99150-89db-4791-9853-482b0f76011e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem lett különösebb ügy abból, hogy Garancsi István luxusrepülőjével repült Orbán Viktor a Vidi bulgáriai meccsére, amikor viszont Magyar Bálint repült egy amerikai cég magángépével az USA-ba, nagyon kiakadtak a párt politikusai.","shortLead":"Nem lett különösebb ügy abból, hogy Garancsi István luxusrepülőjével repült Orbán Viktor a Vidi bulgáriai meccsére...","id":"20180926_Amikor_meg_ellenzekben_volt_a_Fidesz_nagyon_kiborult_egy_Orbanehoz_hasonlo_maganrepulozesen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93b99150-89db-4791-9853-482b0f76011e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27e3c74c-4e51-4085-8311-6d098b92b5cd","keywords":null,"link":"/itthon/20180926_Amikor_meg_ellenzekben_volt_a_Fidesz_nagyon_kiborult_egy_Orbanehoz_hasonlo_maganrepulozesen","timestamp":"2018. szeptember. 26. 19:25","title":"Amikor még ellenzékben volt a Fidesz, nagyon kiborult egy Orbánéhoz hasonló magánrepülőzésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"150c84b6-71c3-4f45-b4fa-1f4c091ff948","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Valószínűleg nem lesz a ferihegyi repülőtér alternatívája a ma még katonai célokra használt kecskeméti, ahol 2020-ban landolhat az első közforgalmú repülőgép.","shortLead":"Valószínűleg nem lesz a ferihegyi repülőtér alternatívája a ma még katonai célokra használt kecskeméti, ahol 2020-ban...","id":"20180927_A_fapadosnal_is_fapadosabb_lehet_a_kecskemeti_repuloter_hiaba_szan_ra_milliardokat_a_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=150c84b6-71c3-4f45-b4fa-1f4c091ff948&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64ff3a73-8a30-4dfd-872a-9c332480474b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180927_A_fapadosnal_is_fapadosabb_lehet_a_kecskemeti_repuloter_hiaba_szan_ra_milliardokat_a_kormany","timestamp":"2018. szeptember. 27. 12:25","title":"A fapadosnál is fapadosabb lehet a kecskeméti repülőtér, hiába szán rá milliárdokat a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13d5d9ae-b57b-4e70-bbc5-068de49ce4ce","c_author":"Németh András","category":"kkv","description":"A történetének legnagyobb átalakításába belekezdett svéd IKEA három év alatt gyökeresen megváltoztatja üzleti modelljét: az eladások alapján a világ legnagyobb bútorforgalmazója jelentősen növelné az online-forgalmat, és hangsúlyozottan jelen akar lenni a városközpontokban. 