Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0749863c-97f2-4c35-a8d8-7b81c347584c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Andalúziában egyre több területen helyettesítik a gabonaféléket a mandulával. A térség gazdasági jellege teljesen megváltozott, a hegyekből a termőföldekre jönnek le a vaddisznók is, hogy mandulát ropogtassanak.","shortLead":"Andalúziában egyre több területen helyettesítik a gabonaféléket a mandulával. A térség gazdasági jellege teljesen...","id":"20180925_A_mandula_lesz_az_uj_divatgabona_amivel_raadasul_jol_is_lehet_keresni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0749863c-97f2-4c35-a8d8-7b81c347584c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66e15f02-0eb5-48ac-b470-925636c86343","keywords":null,"link":"/kkv/20180925_A_mandula_lesz_az_uj_divatgabona_amivel_raadasul_jol_is_lehet_keresni","timestamp":"2018. szeptember. 25. 10:30","title":"A mandula lesz az új „divatgabona”, amivel ráadásul jól is lehet keresni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caeaa17e-0a57-4940-8ec1-88c7b165e472","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jövőre érkezhet a Fujifilm új, középformátumú fotógépe, de már idén el lehet kezdeni spórolni rá, az ára ugyanis csillagászati.","shortLead":"Jövőre érkezhet a Fujifilm új, középformátumú fotógépe, de már idén el lehet kezdeni spórolni rá, az ára ugyanis...","id":"20180926_fuji_fujifilm_gfx_100_fenykezepogep_photokina_2018","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=caeaa17e-0a57-4940-8ec1-88c7b165e472&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cb89292-64b8-48b5-8418-bf46a6700919","keywords":null,"link":"/tudomany/20180926_fuji_fujifilm_gfx_100_fenykezepogep_photokina_2018","timestamp":"2018. szeptember. 26. 17:03","title":"100 megapixeles fényképezőgépet dob piacra a Fujifilm","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da985454-41a1-4a65-a352-026c4ecc5fec","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2030-ig csaknem 200 milliárd forintot terveznek elkölteni.","shortLead":"2030-ig csaknem 200 milliárd forintot terveznek elkölteni.","id":"20180926_Omlik_az_adofizetok_penze_a_turizmusba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da985454-41a1-4a65-a352-026c4ecc5fec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2c30a9f-501f-40e7-9022-ab455198aa0c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180926_Omlik_az_adofizetok_penze_a_turizmusba","timestamp":"2018. szeptember. 26. 13:05","title":"Ömlik az adófizetők pénze a turizmusba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"def5c732-003a-4aab-8986-a9ce871b5221","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Akio Toyoda több szempontból is figyelemreméltó személyiség, például sosem tagadta, hogy óriási motorsport-rajongó. Céges autóban sem kedveli a konformista stílust, nagyon úgy tűnik. ","shortLead":"Akio Toyoda több szempontból is figyelemreméltó személyiség, például sosem tagadta, hogy óriási motorsport-rajongó...","id":"20180926_Az_biztos_hogy_a_Toyota_vezerigazgatojanak_van_most_a_legmenobb_cegautoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=def5c732-003a-4aab-8986-a9ce871b5221&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c84e6f36-6e17-44bf-9d1e-f36e9fd69cd5","keywords":null,"link":"/cegauto/20180926_Az_biztos_hogy_a_Toyota_vezerigazgatojanak_van_most_a_legmenobb_cegautoja","timestamp":"2018. szeptember. 26. 14:27","title":"A Toyota a legnagyobb hibridevangélista, azért nézzék meg, mivel jár a vezére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5db29ffe-751c-4ef4-8d98-e5393b2ce64a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A svájci Punkt nevű gyártó háromévnyi várakozás után mutatta be legújabb készülékét, amely ezúttal egy kicsit okosabb butatelefon.","shortLead":"A svájci Punkt nevű gyártó háromévnyi várakozás után mutatta be legújabb készülékét, amely ezúttal egy kicsit okosabb...","id":"20180926_punkt_mp_02_mobil_butatelefon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5db29ffe-751c-4ef4-8d98-e5393b2ce64a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a170b50-00be-4e1b-a96d-ba6eebff00c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20180926_punkt_mp_02_mobil_butatelefon","timestamp":"2018. szeptember. 26. 09:03","title":"Erről a telefonról mondják, hogy annyira buta, hogy visszaadja az életünket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e5f2533-5d43-474b-9348-9d28c3cce77b","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180925_Tenyleg_hagyjuk_hogy_Garacsi_nevenek_bedobasaval_elfelejtsuk_mirol_szol_a_cikk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e5f2533-5d43-474b-9348-9d28c3cce77b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3dad4c6-a94e-40c3-b284-650f79219cbe","keywords":null,"link":"/itthon/20180925_Tenyleg_hagyjuk_hogy_Garacsi_nevenek_bedobasaval_elfelejtsuk_mirol_szol_a_cikk","timestamp":"2018. szeptember. 25. 14:20","title":"Tényleg hagyjuk, hogy Garancsi nevének bedobásával elfelejtsük, miről szól a cikk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3319e256-19f6-4905-a5d5-69efcbc83194","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Aki már olvasott szamizdatot az átkosban, némileg déja vu-érzése lehet: itt olvasható a visszavont és stábot buktató Századvég-szám. ","shortLead":"Aki már olvasott szamizdatot az átkosban, némileg déja vu-érzése lehet: itt olvasható a visszavont és stábot buktató...","id":"20180925_Itt_olvashato_a_bezuzott_Szazadvegszam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3319e256-19f6-4905-a5d5-69efcbc83194&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63754b7a-5cd9-4d08-bc68-5684124f99a3","keywords":null,"link":"/itthon/20180925_Itt_olvashato_a_bezuzott_Szazadvegszam","timestamp":"2018. szeptember. 25. 10:15","title":"Itt olvasható a bezúzott Századvég-szám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b35e0ec4-b9df-4db3-b12c-1712527bc71b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Népszava több forrásból is úgy értesült, hogy Tarlós István mindenben megállapodott Orbán Viktorral.","shortLead":"A Népszava több forrásból is úgy értesült, hogy Tarlós István mindenben megállapodott Orbán Viktorral.","id":"20180926_tarlos_ujra_indul_a_fopolgarmesteri_posztert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b35e0ec4-b9df-4db3-b12c-1712527bc71b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6f7cffb-cd9d-4d1a-b1be-8407db440455","keywords":null,"link":"/itthon/20180926_tarlos_ujra_indul_a_fopolgarmesteri_posztert","timestamp":"2018. szeptember. 26. 08:45","title":"Tarlós újra indul a főpolgármesteri posztért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]