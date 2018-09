Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"352a112f-ee52-4618-b573-74c61427334d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az asszony majdnem 800 ezer forintot szedett be a gondozottaktól, le is nyúlta.","shortLead":"Az asszony majdnem 800 ezer forintot szedett be a gondozottaktól, le is nyúlta.","id":"20180927_Zsebrerakta_a_beszedett_ebedpenzt_az_idosek_otthaban_eliteltek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=352a112f-ee52-4618-b573-74c61427334d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae1bb1a6-f307-44a0-b73e-d5161508e2cc","keywords":null,"link":"/itthon/20180927_Zsebrerakta_a_beszedett_ebedpenzt_az_idosek_otthaban_eliteltek","timestamp":"2018. szeptember. 27. 13:23","title":"Beszedte, majd zsebre rakta az ebédpénzt az idősek otthában, elítélték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"435ce408-e7a6-434b-bc3c-39f00f78657c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rendező és stábja a film címét vetítette fel a számukra legfontosabb budapesti helyszínekre ízelítőként.","shortLead":"A rendező és stábja a film címét vetítette fel a számukra legfontosabb budapesti helyszínekre ízelítőként.","id":"20180926_Reisz_Gabor_Rossz_versek_film","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=435ce408-e7a6-434b-bc3c-39f00f78657c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a42bd25-edbe-4ddb-9cc8-d695cef24eb2","keywords":null,"link":"/kultura/20180926_Reisz_Gabor_Rossz_versek_film","timestamp":"2018. szeptember. 26. 16:03","title":"December végén jön Reisz Gábor új filmje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"294474ee-0267-4eb8-979d-d398be08a74c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Fülöp-szigeteki elnök végre bevallotta, egyetlen bűne, hogy ítélet nélküli gyilkosságok történtek. Minket ez nem zavart sosem, Szijjártó Péter hitelkeretet ajánlott fel az országnak. A szigetországi ellenzék perbe fogná az elnököt.","shortLead":"A Fülöp-szigeteki elnök végre bevallotta, egyetlen bűne, hogy ítélet nélküli gyilkosságok történtek. Minket ez nem...","id":"20180928_Szijjarto_fulopszigeteki_uzleti_partnere_bevallotta_az_itelet_nelkuli_gyilkossagokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=294474ee-0267-4eb8-979d-d398be08a74c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"995f1797-2d2c-4bac-9acb-1ce369cd7fd4","keywords":null,"link":"/vilag/20180928_Szijjarto_fulopszigeteki_uzleti_partnere_bevallotta_az_itelet_nelkuli_gyilkossagokat","timestamp":"2018. szeptember. 28. 11:18","title":"Szijjártó Fülöp-szigeteki üzleti partnere bevallotta az ítélet nélküli gyilkosságokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71cedc8a-0e2f-4466-8497-529b789e72e5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tömegesen nem, mert az nem lehetséges – vélekedett a katolikus egyházfő. Ferenc pápa szerint az ajtók nyitva állhatnak, ha a bevándorlók be tudnak illeszkedni. ","shortLead":"Tömegesen nem, mert az nem lehetséges – vélekedett a katolikus egyházfő. Ferenc pápa szerint az ajtók nyitva állhatnak...","id":"20180926_Ferenc_papa_Be_lehet_fogadni_menekulteket_de_csak_modjaval","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=71cedc8a-0e2f-4466-8497-529b789e72e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9e6aad6-157f-4271-8054-e69de72a3706","keywords":null,"link":"/vilag/20180926_Ferenc_papa_Be_lehet_fogadni_menekulteket_de_csak_modjaval","timestamp":"2018. szeptember. 26. 15:52","title":"Ferenc pápa: Be lehet fogadni menekülteket, de csak módjával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b47dea9-fb46-4e67-8ceb-a466dcca8222","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A márciusi dél-angliai Szkripal-merénylet egyik elkövetőjének tartott Ruszlan Bosirov valódi neve Anatolij Csepiga, s az orosz katonai hírszerzés, a GRU többszörösen kitüntetett ezredese – ezt a Bellingcat nevű nemzetközi oknyomozó portál, és moszkvai partnere, a The Insider derítette ki - és azóta a brit védelmi tárca is megerősítette.","shortLead":"A márciusi dél-angliai Szkripal-merénylet egyik elkövetőjének tartott Ruszlan Bosirov valódi neve Anatolij Csepiga, s...","id":"20180926_Kiderult_a_Szkripalmerenylet_elkovetojenek_valodi_neve_es_rangja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3b47dea9-fb46-4e67-8ceb-a466dcca8222&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17c6da31-c9b2-4be0-b69a-d73b3bed7eba","keywords":null,"link":"/vilag/20180926_Kiderult_a_Szkripalmerenylet_elkovetojenek_valodi_neve_es_rangja","timestamp":"2018. szeptember. 26. 19:00","title":"Kiderült a Szkripal-merénylet gyanúsítottjának valódi neve és rendfokozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53c42adf-e02e-40c1-a9d4-0c6015749bd5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Fethullah Gülen Egyesült Államokban élő muszlim hitszónok hálózatának terrorszervezetté minősítésére szólította fel Berlint Recep Tayyip Erdogan. A török elnök a Frankfurter Allgemeine Zeitung német lap internetes felületén szerdán közzétett írásában tette ezt meg, egy nappal azelőtt, hogy négy év után, Frank-Walter Steinmeier német államfő meghívására, hivatalos állami látogatást tesz Németországban.","shortLead":"Fethullah Gülen Egyesült Államokban élő muszlim hitszónok hálózatának terrorszervezetté minősítésére szólította fel...","id":"20180927_recep_tayyip_erdogan_fethullah_gulen_terrorszervezet_berlini_latogatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=53c42adf-e02e-40c1-a9d4-0c6015749bd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23bd4655-e5dc-4c42-9f5e-db6f73b1b547","keywords":null,"link":"/vilag/20180927_recep_tayyip_erdogan_fethullah_gulen_terrorszervezet_berlini_latogatas","timestamp":"2018. szeptember. 27. 06:14","title":"Erdogan komoly kéréssel érkezik Berlinbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"558fa88e-4d68-478f-a6a5-de1def4ca4e2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy 72 éves asszony halt bele a szúnyogok által terjesztett betegségbe. Nem járt külföldön, hazájában kapta el. ","shortLead":"Egy 72 éves asszony halt bele a szúnyogok által terjesztett betegségbe. Nem járt külföldön, hazájában kapta el. ","id":"20180928_Mar_Csehorszagban_is_van_halalos_aldozata_a_nyugatnilusi_laznak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=558fa88e-4d68-478f-a6a5-de1def4ca4e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"884fc85e-0c2c-4780-99ab-34b06513c4c5","keywords":null,"link":"/vilag/20180928_Mar_Csehorszagban_is_van_halalos_aldozata_a_nyugatnilusi_laznak","timestamp":"2018. szeptember. 28. 04:57","title":"Már Csehországban is van halálos áldozata a nyugat-nílusi láznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55d65d8b-dc58-4838-aaca-620bf2c9b856","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Csökkenő népszerűség, szaporodó tüntetések, (ál)ellenzéki győzelmek a választásokon és egy leleplezett hazugság – az utóbbi hónapokban mintha nem állna jól Vlagyimir Putyin orosz államfő szénája. Hasonló helyzet utoljára 2014 elején alakult ki, akkor az Ukrajnához tartozó Krím annektálásával és a kelet-ukrajnai szakadárok megsegítésével sikerült újra az égbe lőni a politikus belföldi támogatottságát. Dublőrje, Dmitrij Medvegyev miniszterelnök, aki 2008–2012 között volt államfő, akkor került népszerűsége csúcsára, amikor az orosz hadsereg 2008 augusztusában kivívta a Grúziához tartozó Abházia és Dél-Oszétia függetlenségét.","shortLead":"Csökkenő népszerűség, szaporodó tüntetések, (ál)ellenzéki győzelmek a választásokon és egy leleplezett hazugság –...","id":"20180928_vlagyimir_putyin_oroszorszag_nyugdijkorhatar_valasztasok_tuntetesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55d65d8b-dc58-4838-aaca-620bf2c9b856&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3fd016b-648e-40ee-a0aa-93c2411db5be","keywords":null,"link":"/vilag/20180928_vlagyimir_putyin_oroszorszag_nyugdijkorhatar_valasztasok_tuntetesek","timestamp":"2018. szeptember. 28. 11:10","title":"Vlagyimir Putyin a pofonok völgyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]