Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2a975900-83e2-4479-b0c8-ad1c680262a1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A tiltakozás hatására a hatóságok visszavonták a tervezetet. ","shortLead":"A tiltakozás hatására a hatóságok visszavonták a tervezetet. ","id":"20180927_Megsem_kell_majd_fizetniuk_az_ujsagiroknak_ha_az_EUcsucsokrol_akarnak_tudositani","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a975900-83e2-4479-b0c8-ad1c680262a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3948352d-9982-4f34-8ba6-5d7583248171","keywords":null,"link":"/vilag/20180927_Megsem_kell_majd_fizetniuk_az_ujsagiroknak_ha_az_EUcsucsokrol_akarnak_tudositani","timestamp":"2018. szeptember. 27. 18:27","title":"Mégsem kell majd fizetniük az újságíróknak, ha az EU-csúcsokról akarnak tudósítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d6f21e-ea78-4cf8-9a6d-7b5891e7473f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Ha bennünket megtámadnak, akkor abban mindenki biztos lehet, hogy megfelelő súllyal fogunk válaszolni\" – mondta Orbán Viktor a Kossuth Rádió reggeli műsorában. A kérdés, amit előtte kapott, áthallásosan utalhatott a luxusrepülős útjára. ","shortLead":"\"Ha bennünket megtámadnak, akkor abban mindenki biztos lehet, hogy megfelelő súllyal fogunk válaszolni\" – mondta Orbán...","id":"20180928_Orban_luxusrepulo_mr_kossuth_lejartokampany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46d6f21e-ea78-4cf8-9a6d-7b5891e7473f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c72295a-08a4-4dce-b0f6-87c21cb7569a","keywords":null,"link":"/itthon/20180928_Orban_luxusrepulo_mr_kossuth_lejartokampany","timestamp":"2018. szeptember. 28. 13:43","title":"Orbánnál rákérdeztek a \"lejáratókampányra\", fenyegető választ adott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f99a42c-235b-41a4-9c43-95be6e8ab545","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A megbízást jól ismert cégek nyerték el. ","shortLead":"A megbízást jól ismert cégek nyerték el. ","id":"20180928_14_milliardbol_reklamoztatjak_az_allampapirokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f99a42c-235b-41a4-9c43-95be6e8ab545&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc3e5cb7-ecc9-45b8-a5b7-37b0ed97c6bc","keywords":null,"link":"/kkv/20180928_14_milliardbol_reklamoztatjak_az_allampapirokat","timestamp":"2018. szeptember. 28. 18:04","title":"1,4 milliárdból reklámoztatják az állampapírokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbb56b25-1ae2-4706-9413-57fcd3792e30","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180928_szijjarto_peter_maganrepulogep_orban_viktor_garancsi_istvan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cbb56b25-1ae2-4706-9413-57fcd3792e30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e9e5e20-59de-4da7-bc47-d11cb0c9e792","keywords":null,"link":"/itthon/20180928_szijjarto_peter_maganrepulogep_orban_viktor_garancsi_istvan","timestamp":"2018. szeptember. 28. 11:36","title":"Amikor a Fidesz szóvivője teljesen kiakadt a miniszterelnöki magánrepülőzésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2f09937-0347-479a-adaf-746e772fcaec","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az Orbán-rendszer leváltása a céljuk. A párt 20. kongresszusán jelentették be. ","shortLead":"Az Orbán-rendszer leváltása a céljuk. A párt 20. kongresszusán jelentették be. ","id":"20180929_ellenallast_hirdetett_a_jobbik_az_orban_kormany_levaltasa_erdekeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d2f09937-0347-479a-adaf-746e772fcaec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee6b3173-f322-48fd-8350-9734673d7cc1","keywords":null,"link":"/itthon/20180929_ellenallast_hirdetett_a_jobbik_az_orban_kormany_levaltasa_erdekeben","timestamp":"2018. szeptember. 29. 15:39","title":"Ellenállást hirdetett a Jobbik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85728ef2-254d-498d-a5eb-344d83b3f1e8","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Összeszaladt Orbán Viktor jövetelének hírére fél Topolya, inkább rá voltak kíváncsiak, mint az utánpótláscsapatok meccseire. A fociakadémia épületét felhúzták, zöldellnek a pályák, de a környező utak még göröngyösek, úgy látszik, még nem költötték el az ide szánt több mint hárommilliárd forint magyarországi „ajándékot\".","shortLead":"Összeszaladt Orbán Viktor jövetelének hírére fél Topolya, inkább rá voltak kíváncsiak, mint az utánpótláscsapatok...","id":"20180927_topolya_fociakademia_avatas_orban_viktor_","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=85728ef2-254d-498d-a5eb-344d83b3f1e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb9b4814-af5b-4901-a7ec-b51ddee16581","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180927_topolya_fociakademia_avatas_orban_viktor_","timestamp":"2018. szeptember. 27. 20:00","title":"A koporsógyári melósok is besegítettek, így avatott fociakadémiát Topolya a \"főnökkel\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fc57b4c-a538-4ff2-ba0f-2f062dd53193","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Külső hardver, így számítógép csatlakoztatására sincs szükség, hogy használni lehessen a Facebook tulajdonában álló Oculus új VR-szemüvegét. A Quest az ígéretek szerint teljes szabadságot ad viselőjének, hogy semmi, de legfőképp kábelek ne akadályozzák a virtuális térben való kalandozást.","shortLead":"Külső hardver, így számítógép csatlakoztatására sincs szükség, hogy használni lehessen a Facebook tulajdonában álló...","id":"20180928_virtualis_valosag_facebook_oculus_quest_allinone_vr_szemuveg_szamitogep_nelkul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4fc57b4c-a538-4ff2-ba0f-2f062dd53193&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"921ce238-86e9-45bb-a2d8-79b17fd59376","keywords":null,"link":"/tudomany/20180928_virtualis_valosag_facebook_oculus_quest_allinone_vr_szemuveg_szamitogep_nelkul","timestamp":"2018. szeptember. 28. 13:28","title":"Szintet lépett a Facebook csodaszemüvege, itt a számítógépet sem igénylő Oculus Quest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3791006-31de-425e-9287-4abd6bfc8d91","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két fiatalkorú fiúról van szó. Tompáról tűntek el.","shortLead":"Két fiatalkorú fiúról van szó. Tompáról tűntek el.","id":"20180928_Eltunt_holland_fiatalokat_keresnek_a_magyar_rendorok__foto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b3791006-31de-425e-9287-4abd6bfc8d91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"888cf8c6-64fe-467c-8ead-c8a3333f9131","keywords":null,"link":"/itthon/20180928_Eltunt_holland_fiatalokat_keresnek_a_magyar_rendorok__foto","timestamp":"2018. szeptember. 28. 05:33","title":"Eltűnt holland fiatalokat keresnek a magyar rendőrök – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]