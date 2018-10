Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d4cd0a3f-8038-47f1-b2e3-bf9d935173ff","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A támadás – amelynek nincsenek halálos áldozatai – elkövetését az al-Shabaab szomáliai terrorista csoport vállalta magára.","shortLead":"A támadás – amelynek nincsenek halálos áldozatai – elkövetését az al-Shabaab szomáliai terrorista csoport vállalta...","id":"20181001_Autoba_rejtett_bomba_robbant_egy_unios_konvoj_mellett_Szomaliaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4cd0a3f-8038-47f1-b2e3-bf9d935173ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fad4320-adfc-4381-82b7-5fa14a0181ce","keywords":null,"link":"/vilag/20181001_Autoba_rejtett_bomba_robbant_egy_unios_konvoj_mellett_Szomaliaban","timestamp":"2018. október. 01. 15:48","title":"Autóba rejtett bomba robbant egy uniós konvoj mellett Szomáliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17a02a4b-a305-40ca-ba3c-05b9cbaafc90","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Október első napjaiban is sok lesz a napsütés, helyenként lehet csak zápor. Lehűlésre sem kell készülni, reggelenként hűvös lehet, de többfelé továbbra is 20 fok körül alakulnak a maximumok – áll az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzésében.\r

","shortLead":"Október első napjaiban is sok lesz a napsütés, helyenként lehet csak zápor. Lehűlésre sem kell készülni, reggelenként...","id":"20180930_Marad_a_kellemes_napos_osz__ejszakai_fagyokkal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=17a02a4b-a305-40ca-ba3c-05b9cbaafc90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"659c821b-ef95-4301-aa06-8f54ce36a96a","keywords":null,"link":"/elet/20180930_Marad_a_kellemes_napos_osz__ejszakai_fagyokkal","timestamp":"2018. szeptember. 30. 18:19","title":"Marad a kellemes, napos ősz - éjszakai fagyokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c65aea93-8c42-4050-bd4b-30439003bca7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hatóságok nyomoznak, de gyanúsított továbbra sincs.","shortLead":"A hatóságok nyomoznak, de gyanúsított továbbra sincs.","id":"20181001_Meg_mindig_nem_tudni_ki_a_felelos_a_Hatvan_korul_terjengo_buzert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c65aea93-8c42-4050-bd4b-30439003bca7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4df8cb14-0d51-4520-96c5-2c613d0ad4e2","keywords":null,"link":"/itthon/20181001_Meg_mindig_nem_tudni_ki_a_felelos_a_Hatvan_korul_terjengo_buzert","timestamp":"2018. október. 01. 13:59","title":"Még mindig nem tudni, ki a felelős a Hatvan körül terjengő bűzért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d70f8c34-2c94-44e6-85b8-ee2189321274","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Első írása meg is jelent a lapban. ","shortLead":"Első írása meg is jelent a lapban. ","id":"20181001_A_Nepszavaban_folytatja_rovatat_Bolgar_Gyorgy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d70f8c34-2c94-44e6-85b8-ee2189321274&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d45d7167-1f92-49f6-afff-89111519b3a8","keywords":null,"link":"/itthon/20181001_A_Nepszavaban_folytatja_rovatat_Bolgar_Gyorgy","timestamp":"2018. október. 01. 09:39","title":"A Népszavában folytatja rovatát Bolgár György","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ce129d2-7a5a-49a5-b5d5-8b1011dba7a1","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Folyamatosan durvul a magyar-ukrán szembenállás, szinte naponta nyílnak az újabb frontvonalak. Ukrajna hazaárulás vádjával indított eljárást a magyar állampolgárságot is megszerző magyarok egy része ellen, miközben már Petro Porosenko is beleállt a párharcba. A HVG diplomáciai forrásból származó értesülései szerint Magyarország semmiképpen sem hajlandó engedni: az USA állítólag egy fehér házi találkozót is ígért Orbán Viktornak, ha a kormány Budapesten hagyja a CEU-t, és nem akadályozza Ukrajna atlanti integrációját, ám a magyar válasz a „nem” volt. Rövidtávon szinte kizárt a vita megoldása.","shortLead":"Folyamatosan durvul a magyar-ukrán szembenállás, szinte naponta nyílnak az újabb frontvonalak. Ukrajna hazaárulás...","id":"20180930_Csak_az_erdekeltek_nem_akarjak_megoldalni_a_magyarukran_vitat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ce129d2-7a5a-49a5-b5d5-8b1011dba7a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64c832a6-bf01-4de8-905e-d67c7c189218","keywords":null,"link":"/vilag/20180930_Csak_az_erdekeltek_nem_akarjak_megoldalni_a_magyarukran_vitat","timestamp":"2018. szeptember. 30. 12:30","title":"Totális diplomáciai háborúvá fajulhat a magyar-ukrán szembenállás, jönnek az áldozatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd8d4377-66ad-4921-826f-477ae0754483","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A másik a lengyel miniszterelnök. Orbán talán úgy érzi, most aztán bosszút állt az őt kritizáló Walesán.","shortLead":"A másik a lengyel miniszterelnök. Orbán talán úgy érzi, most aztán bosszút állt az őt kritizáló Walesán.","id":"20180930_Ket_europai_vezeto_nem_irta_ala_Walesa_koszontojet_es_az_egyik_Orban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd8d4377-66ad-4921-826f-477ae0754483&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d49d5333-f23f-4bfe-a52c-14085dc9306c","keywords":null,"link":"/vilag/20180930_Ket_europai_vezeto_nem_irta_ala_Walesa_koszontojet_es_az_egyik_Orban","timestamp":"2018. szeptember. 30. 21:20","title":"Két európai vezető nem írta alá Walesa köszöntőjét, és az egyik Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8abe44fd-c562-4931-b546-a856e662c78a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A miskolci szerszámgépgyárhoz 2,45 milliárd adófizetői forintot ad az állam.\r

\r

","shortLead":"A miskolci szerszámgépgyárhoz 2,45 milliárd adófizetői forintot ad az állam.\r

\r

","id":"20181001_Tobbmilliard_forintot_fizetunk_azert_hogy_megepuljon_Hernadi_Zsolt_gyara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8abe44fd-c562-4931-b546-a856e662c78a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"677cd821-3c52-458e-807f-f0c9a38a4e74","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181001_Tobbmilliard_forintot_fizetunk_azert_hogy_megepuljon_Hernadi_Zsolt_gyara","timestamp":"2018. október. 01. 10:19","title":"Több milliárd forintot fizetünk azért, hogy Hernádi Zsolték egy nagyot befektessenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d34101ac-90db-43eb-8de0-4f889e109bc0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A megbízó A. Zsuzsová volt, az a nő, akinek házánál a napokban akcióztak a rendőrök, a ravaszt pedig Sz. Tamás húzta meg.","shortLead":"A megbízó A. Zsuzsová volt, az a nő, akinek házánál a napokban akcióztak a rendőrök, a ravaszt pedig Sz. Tamás húzta...","id":"20181001_70_ezer_eurot_fizettek_Jan_Kuciak_meggyilkolasaert_menyasszonya_nem_volt_benne_a_tervben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d34101ac-90db-43eb-8de0-4f889e109bc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70dca5bd-575a-4574-bdb1-5b2427d2ae00","keywords":null,"link":"/vilag/20181001_70_ezer_eurot_fizettek_Jan_Kuciak_meggyilkolasaert_menyasszonya_nem_volt_benne_a_tervben","timestamp":"2018. október. 01. 12:54","title":"70 ezer eurót fizettek Ján Kuciak meggyilkolásáért, menyasszonya nem volt benne a tervben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]