Az iráni titkosszolgálati minisztérium volt a megrendelője annak a meghiúsított merényletnek, amelyet iráni ellenzékiek ellen akartak június 30-án végrehajtani a Párizshoz közeli Villepinte településen – közölték kedden francia diplomáciai források.

"Az iráni titkosszolgálati tárca operációs igazgatósága volt a megrendelő" – közölték a francia hírügynökséggel meg nem nevezett diplomaták néhány órával azután, hogy Párizs hat hónapra zárolta az iráni tárca, valamint két iráni állampolgár, köztük egy Németországban nyáron letartóztatott diplomata franciaországi vagyonát.

"A szolgálataink hosszú, pontos és részletes vizsgálata alapján arra az egyértelmű következtetésre jutottunk, hogy a Népi Mudzsahedek elnevezésű iráni ellenzéki csoport gyűlése elleni merénylettervért az iráni titkosszolgálati tárcát terheli a felelősség" – tették hozzá a párizsi források.

Irán azonnal tagadta a vádakat. "Még egyszer határozottan cáfoljuk ezeket a vádakat, elítéljük ennek a diplomatának a letartóztatását, és azonnali szabadon engedését követeljük" – közölte az iráni külügyminisztérium.

Június végén egy harmincas éveik végén járó iráni származású belga házaspárt azzal gyanúsítottak meg Belgiumban, hogy autóba rejtett pokolgéppel terveztek lecsapni az iráni rendszer legfőbb külső ellenzékének számító Népi Mudzsahedek elnevezésű iráni ellenzéki csoport tagjaira Franciaországban. Az Antwerpen közelében történt őrizetbe vételük során a pár autójában körülbelül fél kiló TATP (triaceton-triperoxid) robbanóanyagot és egy gyújtószerkezetet is találtak. A biztonsági körökben a "Sátán anyjaként" is nevezett TATP alapvető háztartási anyagokból előállítható, ezt használták a 2016-os brüsszeli támadások során is.

A házaspár tagjait terrorista gyilkosság kísérlete, terrortámadás előkészítése miatt előzetes letartóztatásba helyezték. Egy feltételezett bűntársukat Franciaországban, illetve egy Bécsben állomásozó iráni diplomatát Németországban tartóztattak le az üggyel kapcsolatosan. Ez utóbbit, Asszadolláh Asszadit azzal gyanúsították meg a német hatóságok, hogy ő volt a felbujtó: júniusban Luxemburgban találkozott a belgiumi párral, és ő adta át nekik a pokolgépet. A német rendőrség európai elfogatóparancs alapján vette őrizetbe, és azzal vádolja, hogy külföldi ügynök, és összeesküvést szőtt gyilkosságra.

Asszadolláh Asszadi a dokumentumai szerint 2014 óta Irán bécsi nagykövetségén teljesített külszolgálatot, ám a német vádhatóság szerint nem diplomata, hanem az iráni hírszerzés ügynöke, a teheráni hírszerzési és biztonsági minisztériumnak dolgozik, melynek feladatai közé tartozik a bel- és külföldi ellenzéki mozgalmak megfigyelése, és az is, hogy fellépjen ellenük. A Franciaországban kedden zárolt egyik vagyon Asszadolláh Asszadié, őt a francia hatóságok is külföldi ügynökként azonosították, a másik pedig Szaid Hasemi Moghadamé, az iráni titkosszolgálati tárca helyettes vezetőjévé.

A diplomáciai tájékoztatás szerint Franciaország tájékoztatta Iránt a vizsgálat eredményéről, de "nem kapott semmilyen kielégítő vagy hihető választ" Teherántól. Párizs szerint az iráni titkosszolgálatok folyamatosan célpontnak tekintik a rezsim külföldön tartózkodó ellenzékét, 2015 óta négy tagját meg is öltek.

A Népi Mudzsahedek franciaországi összejövetelén június 30-án mintegy 25 ezren vettek részt, köztük Donald Trump amerikai elnök két bizalmasa, egyikük Rudy Giuliani volt New York-i polgármester. Az 1965-ben alapított csoportot 1981-ben betiltották Iránban.

A párizsi diplomácia leszögezte: Franciaország "a politikai kapcsolattartás semmilyen formáját" nem tartja fenn a szervezettel, amely "nem jelent semmilyen politikai alternatívát Iránban". A teheráni vezetés ugyanakkor azzal vádolja Franciaországot, hogy befogadta és működni engedi ezt a marxista ihletésű, magát muzulmán demokratának és szekularizáltnak mondó szervezetet, amely szemben áll az iráni rezsimmel.

A francia hatóságok kedden átfogó offenzívát indítottak iráni és síita érdekeltségek ellen az országban, amelyek közül többről azt gyanítja a rendőrség, hogy a nyári meghiúsított merényletterv mögött állnak. A házkutatások fő célpontja az Irán-barát Centre Zahra France nevű iszlám egyesület volt az észak-franciaországi Grande-Synthe településen. A szervezet székhelyén, illetve annak vezetőinek lakásán, előállíttták 11 embert, akik közül hármat őrizetbe vettek, és fegyvereket is lefoglaltak.