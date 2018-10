Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"620d42bf-45d5-42d7-a61d-5bab907a8ecd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Fellebbezett a Puskás–Vidi fegyelmi döntése ellen az MLSZ elnöke. Az ügy másodfokon folytatódik. ","shortLead":"Fellebbezett a Puskás–Vidi fegyelmi döntése ellen az MLSZ elnöke. Az ügy másodfokon folytatódik. ","id":"20181002_Fellebbezett_a_PuskasVidi_fegyelmi_dontese_ellen_az_MLSZ_elnoke","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=620d42bf-45d5-42d7-a61d-5bab907a8ecd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bb94605-987b-436a-b552-b3efeb52fcb4","keywords":null,"link":"/sport/20181002_Fellebbezett_a_PuskasVidi_fegyelmi_dontese_ellen_az_MLSZ_elnoke","timestamp":"2018. október. 02. 09:58","title":"Csányinak nem tetszik, hogy senkit sem büntettek meg a Puskás–Vidi-meccsen történt balhé miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d860f6f-b545-41bb-ac0e-bbe168a9db41","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Nyitható tetejű és kupé változatban is kipróbáltuk az Audi legkeményebb sportkocsiját. Azt az autót, amelynek még akkor is 5 hengere működik, ha a környezettudatosság jegyében minden második éppen pihen.","shortLead":"Nyitható tetejű és kupé változatban is kipróbáltuk az Audi legkeményebb sportkocsiját. Azt az autót, amelynek még akkor...","id":"20180930_majdnem_lamborghini_audi_r8asokat_fogtunk_vallatora_v10_szivomotor_nemet_sportkocsi_huracan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d860f6f-b545-41bb-ac0e-bbe168a9db41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5d3b4e7-d765-4312-a6f8-f567bf6cdcec","keywords":null,"link":"/cegauto/20180930_majdnem_lamborghini_audi_r8asokat_fogtunk_vallatora_v10_szivomotor_nemet_sportkocsi_huracan","timestamp":"2018. szeptember. 30. 15:00","title":"Majdnem Lamborghini: Audi R8-asokat fogtunk vallatóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50796dcb-ddfa-4f85-9364-cecb69e88318","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hátra lehet dőlni, és figyelni, ahogy az Apple vs. Qualcomm saga folytatódik: a hosszas jogviták újabb fejezeteként most épp a Qualcomm döntött úgy, hogy bepereli az Apple-t.","shortLead":"Hátra lehet dőlni, és figyelni, ahogy az Apple vs. Qualcomm saga folytatódik: a hosszas jogviták újabb fejezeteként...","id":"20181001_qualcomm_apple_iphone_szabadalomsertes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50796dcb-ddfa-4f85-9364-cecb69e88318&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70846d3e-03ed-4351-8cd6-b1dfd9b14de1","keywords":null,"link":"/tudomany/20181001_qualcomm_apple_iphone_szabadalomsertes","timestamp":"2018. október. 01. 17:03","title":"Lopott az Apple a Qualcommtól, hogy jobbak legyenek az iPhone-ok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57257b72-1bb1-473d-8b58-fe070cd8ded8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az orvos szerint ő csak bűnbak, az amerikai orvosok között ugyanis bevett szokás, hogy mindent kábítószerekkel akarnak elintézni.","shortLead":"Az orvos szerint ő csak bűnbak, az amerikai orvosok között ugyanis bevett szokás, hogy mindent kábítószerekkel akarnak...","id":"20181001_157_ev_bortont_kapott_az_orvos_aki_ugy_osztogatta_az_opiattartalmu_gyogyszereket_mint_a_cukorkat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=57257b72-1bb1-473d-8b58-fe070cd8ded8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c804137a-3bdf-4000-a964-40aa3b4e2a7f","keywords":null,"link":"/vilag/20181001_157_ev_bortont_kapott_az_orvos_aki_ugy_osztogatta_az_opiattartalmu_gyogyszereket_mint_a_cukorkat","timestamp":"2018. október. 01. 07:20","title":"157 év börtönt kapott az orvos, aki úgy osztogatta az ópiáttartalmú gyógyszereket, mint a cukorkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78a1bd46-a6dd-4680-8a57-9c9a705de968","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A tőzsdék jól reagáltak a váltásra, de még mindig a mélyben a világ valaha legnagyobb cégóriása.","shortLead":"A tőzsdék jól reagáltak a váltásra, de még mindig a mélyben a világ valaha legnagyobb cégóriása.","id":"20181001_Nem_tudott_csodat_tenni_egy_ev_utan_kirugtak_a_GE_vezeret","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78a1bd46-a6dd-4680-8a57-9c9a705de968&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"715ce0ab-ef64-4117-9a20-560bdab37803","keywords":null,"link":"/kkv/20181001_Nem_tudott_csodat_tenni_egy_ev_utan_kirugtak_a_GE_vezeret","timestamp":"2018. október. 01. 19:30","title":"Nem tudott csodát tenni, egy év után kirúgták a GE vezérét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d5b2503-d572-44f9-9b25-81330472dc2f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A legtöbb hóra a déli csúcsoknál lehet számítani.","shortLead":"A legtöbb hóra a déli csúcsoknál lehet számítani.","id":"20181001_mar_a_heten_fel_meteres_ho_lehet_az_alpokban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d5b2503-d572-44f9-9b25-81330472dc2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7382b72-6766-4679-a8e0-3672fde864ea","keywords":null,"link":"/itthon/20181001_mar_a_heten_fel_meteres_ho_lehet_az_alpokban","timestamp":"2018. október. 01. 17:38","title":"Már a héten félméteres hó lehet az Alpokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"354906a7-75d8-4724-99eb-5937e603f05b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Taroltak a lézerfizikusok az idei fizikai Nobel-díj átadásán. Ezúttal három kutató kapta meg a legmagasabb tudományos elismerést.","shortLead":"Taroltak a lézerfizikusok az idei fizikai Nobel-díj átadásán. Ezúttal három kutató kapta meg a legmagasabb tudományos...","id":"20181002_nobel_dij_fizikai_nobel_dij_nyertes_2018_arthur_ashkin_gerard_mourou_donna_strickland","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=354906a7-75d8-4724-99eb-5937e603f05b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5002a083-2432-46ec-9fd2-bb7dcdb1afcb","keywords":null,"link":"/tudomany/20181002_nobel_dij_fizikai_nobel_dij_nyertes_2018_arthur_ashkin_gerard_mourou_donna_strickland","timestamp":"2018. október. 02. 12:11","title":"\"Valósággá vált a tudományos fantasztikum\" – három lézerfizikusé lett az idei fizikai Nobel-díj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93dc5c50-f89c-4651-8daa-9c0235446a3e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Korábbi élettársának akkor alig 12 éves lányát évekig molesztálta.","shortLead":"Korábbi élettársának akkor alig 12 éves lányát évekig molesztálta.","id":"20181001_Tizennyolc_ev_fegyhazat_kapott_a_zalai_pedofil_aki_ket_kislanyt_is_megeroszakolt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=93dc5c50-f89c-4651-8daa-9c0235446a3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c59675a-40b8-4add-ae50-2c340d3daa1f","keywords":null,"link":"/itthon/20181001_Tizennyolc_ev_fegyhazat_kapott_a_zalai_pedofil_aki_ket_kislanyt_is_megeroszakolt","timestamp":"2018. október. 01. 12:20","title":"Tizennyolc év fegyházat kapott a zalai pedofil, aki két kislányt is megerőszakolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]