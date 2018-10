Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9c1b82a3-4cfd-4a2f-92c9-59b957bd41e8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A gátfutó Baji Balázs nyerte meg a sztárfutamot.","shortLead":"A gátfutó Baji Balázs nyerte meg a sztárfutamot.","id":"20181004_eric_az_angolna_olimpiai_bajnokokat_hagyott_le_budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c1b82a3-4cfd-4a2f-92c9-59b957bd41e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f435bac-8224-4e5b-be11-656a4b0940be","keywords":null,"link":"/sport/20181004_eric_az_angolna_olimpiai_bajnokokat_hagyott_le_budapesten","timestamp":"2018. október. 04. 20:35","title":"Eric, az angolna olimpiai bajnokokat hagyott le Budapesten - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acad40ae-acc2-46a1-af01-ae4920ffd0d0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A vád szerint 8,3 milliárd forintnak megfelelő vont tüntetett el, de hatalmával is szívesen visszaélt. Már Ri Mjong Baknak már utódját is börtönbe vágták, szintén korrupció miatt. ","shortLead":"A vád szerint 8,3 milliárd forintnak megfelelő vont tüntetett el, de hatalmával is szívesen visszaélt. Már Ri Mjong...","id":"20181005_15_ev_bortont_kapott_korrupcio_miatt_a_volt_delkoreai_elnok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=acad40ae-acc2-46a1-af01-ae4920ffd0d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f5473cc-3b81-43c6-96f5-b59104cb4104","keywords":null,"link":"/vilag/20181005_15_ev_bortont_kapott_korrupcio_miatt_a_volt_delkoreai_elnok","timestamp":"2018. október. 05. 11:14","title":"15 év börtönt kapott korrupció miatt a volt dél-koreai elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ef3595c-5130-43d9-956d-fe57630e15c6","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Pályázattal vágnának rendet az építőiparban.","shortLead":"Pályázattal vágnának rendet az építőiparban.","id":"20181004_Az_allam_is_ad_penzt_ha_emelik_a_komuvesek_fizeteset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ef3595c-5130-43d9-956d-fe57630e15c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8f45aa2-81c5-4c8a-9ba7-3e891b34936f","keywords":null,"link":"/kkv/20181004_Az_allam_is_ad_penzt_ha_emelik_a_komuvesek_fizeteset","timestamp":"2018. október. 04. 14:05","title":"Az állam is ad pénzt, ha emelik a kőművesek fizetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eea8d78c-1754-4d4b-b8d1-01eb8f60bc27","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő először beszélt arról, hogy 22 éves korában poszttraumás stressz szindrómával diagnosztizálták.","shortLead":"A színésznő először beszélt arról, hogy 22 éves korában poszttraumás stressz szindrómával diagnosztizálták.","id":"20181005_Keira_Knightley_idegosszeomlas_lesifotosok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eea8d78c-1754-4d4b-b8d1-01eb8f60bc27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"914ad357-ab6a-4ed1-aa1b-28b0b13c95ae","keywords":null,"link":"/elet/20181005_Keira_Knightley_idegosszeomlas_lesifotosok","timestamp":"2018. október. 05. 16:26","title":"Keira Knightley-nak idegösszeomlása volt a lesifotósok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"204c03be-6951-454b-84e2-2887779e4ebf","c_author":"W. J.","category":"itthon","description":"A Petőfi Irodalmi Múzeum igazgatója a kultúrharc első áldozata, akit egy ellentmondásos megítélésű irodalmár követhet.","shortLead":"A Petőfi Irodalmi Múzeum igazgatója a kultúrharc első áldozata, akit egy ellentmondásos megítélésű irodalmár követhet.","id":"20181004_takaro_mihaly_prohle_gergely_pim_kulturharc","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=204c03be-6951-454b-84e2-2887779e4ebf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d26c8a7e-4583-475b-a302-c7713bc46f5a","keywords":null,"link":"/itthon/20181004_takaro_mihaly_prohle_gergely_pim_kulturharc","timestamp":"2018. október. 04. 14:55","title":"Nyirő Józsefet népszerűsítő irodalomtörténész válthatja Prőhle Gergelyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28d9b8ff-19b7-48e4-b784-a2197c4176c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerintük cselekedni kell, mert a pénzt Orbánék ellopják. ","shortLead":"Szerintük cselekedni kell, mert a pénzt Orbánék ellopják. ","id":"20181004_Az_MSZP_a_Parbeszed_es_a_Momentum_is_alairasokat_gyujt_az_europai_ugyeszsegert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=28d9b8ff-19b7-48e4-b784-a2197c4176c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fded083-d1f8-4580-b001-3c781e964572","keywords":null,"link":"/itthon/20181004_Az_MSZP_a_Parbeszed_es_a_Momentum_is_alairasokat_gyujt_az_europai_ugyeszsegert","timestamp":"2018. október. 04. 19:47","title":"Az MSZP, a Párbeszéd és a Momentum is aláírásokat gyűjt az európai ügyészségért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9703fcf8-1f56-45d6-bc8e-afe9034bd4ba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szenátus egyik épületében tiltakoztak. ","shortLead":"A szenátus egyik épületében tiltakoztak. ","id":"20181005_Amy_Schumer_Emily_Ratajkowski_tuntetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9703fcf8-1f56-45d6-bc8e-afe9034bd4ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce0e576d-8fa6-40fe-ac54-2f95c4b93cb8","keywords":null,"link":"/elet/20181005_Amy_Schumer_Emily_Ratajkowski_tuntetes","timestamp":"2018. október. 05. 10:38","title":"Letartóztatták Amy Schumert és Emily Ratajkowskit a Kavanaugh elleni tüntetésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80566d8e-8fb0-4311-b72c-2e41b1b6a424","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megtanult, sőt, verset is írt már magyarul az a román nő, aki azt állítja, Zámbó Jimmy dalai segítették felgyógyulni egy súlyos balesetből.","shortLead":"Megtanult, sőt, verset is írt már magyarul az a román nő, aki azt állítja, Zámbó Jimmy dalai segítették felgyógyulni...","id":"20181004_Roman_no_a_magyar_nyelvrol_olyan_mint_a_simogatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80566d8e-8fb0-4311-b72c-2e41b1b6a424&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35541a61-33d5-4199-89e0-f49a2483a50a","keywords":null,"link":"/elet/20181004_Roman_no_a_magyar_nyelvrol_olyan_mint_a_simogatas","timestamp":"2018. október. 04. 15:14","title":"Román nő a magyar nyelvről: olyan, mint a simogatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]