Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a94abf58-bdee-4556-9dd3-ab317a781204","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Súlyos munkaerőhiánnyal küzd a logisztika, de a program ezt nem oldja meg. Ausztriában már akad olyan cég, ahol annyi magyar vállal munkát, hogy magyar nyelvű irányítót is fel kellett venniük.","shortLead":"Súlyos munkaerőhiánnyal küzd a logisztika, de a program ezt nem oldja meg. Ausztriában már akad olyan cég, ahol annyi...","id":"20181005_Milliardokat_ol_a_kormany_a_vegul_kulfoldon_dolgozo_soforok_kepzesebe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a94abf58-bdee-4556-9dd3-ab317a781204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d73b8f0-6496-48ba-b01c-c1c286ca552f","keywords":null,"link":"/kkv/20181005_Milliardokat_ol_a_kormany_a_vegul_kulfoldon_dolgozo_soforok_kepzesebe","timestamp":"2018. október. 05. 13:04","title":"Milliárdokat öl a kormány a végül külföldön dolgozó sofőrök képzésébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70116ffe-bf9a-445a-ac27-6d0e757cf584","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hatalmas lesz a váltás, de így legalább Vilmosék közvetlen szomszédai lehetnek.","shortLead":"Hatalmas lesz a váltás, de így legalább Vilmosék közvetlen szomszédai lehetnek.","id":"20181005_Vegre_megoldodtak_Harry_herceg_es_Meghan_hercegne_lakhatasi_problemai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70116ffe-bf9a-445a-ac27-6d0e757cf584&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df1fb8f3-3b60-4393-aab8-899bd6cf6b80","keywords":null,"link":"/elet/20181005_Vegre_megoldodtak_Harry_herceg_es_Meghan_hercegne_lakhatasi_problemai","timestamp":"2018. október. 05. 12:52","title":"Végre megoldódtak Harry herceg és Meghan hercegné lakhatási problémái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e6b28a2-8d06-4098-b143-5a2f534a1cb7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Székely László szívsebész kirúgása után halt meg egy beteg, akit nem tudtak már megműteni. Az Intézet tegnap azt állította, nem tudtak a betegről, Székely László és egy levél is cáfolta ezt.","shortLead":"Székely László szívsebész kirúgása után halt meg egy beteg, akit nem tudtak már megműteni. Az Intézet tegnap azt...","id":"20181005_Level_bizonyitja_hogy_a_kardiologiai_intezet_tudott_az_elhunyt_betegrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e6b28a2-8d06-4098-b143-5a2f534a1cb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"647e1ff3-3513-42f0-9562-4b3548426779","keywords":null,"link":"/itthon/20181005_Level_bizonyitja_hogy_a_kardiologiai_intezet_tudott_az_elhunyt_betegrol","timestamp":"2018. október. 05. 11:39","title":"Levél bizonyítja, hogy a kardiológiai intézet tudott az elhunyt betegről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f9b0fea-bc85-4e2a-aa6e-a0f93fa4620e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Volner nekiment a Jobbiknak az LMP-s közeledés miatt","shortLead":"Volner nekiment a Jobbiknak az LMP-s közeledés miatt","id":"20181005_Volner_nekiment_a_Jobbiknak_az_LMPs_kozeledes_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f9b0fea-bc85-4e2a-aa6e-a0f93fa4620e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb2bd78b-d4a4-453d-8614-3dea4e1900e3","keywords":null,"link":"/itthon/20181005_Volner_nekiment_a_Jobbiknak_az_LMPs_kozeledes_miatt","timestamp":"2018. október. 05. 10:50","title":"Volner nekiment a Jobbiknak az LMP-s közeledés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a08ea55-c418-438b-9f9d-9dfc40d570d2","c_author":"Keresztes Imre","category":"cegauto","description":"Nemcsak megvalósítható, de nyereséges is lehet az átállás az elektromos fuvarozásra – állítják friss tanulmányok. Az akkumulátoros járgányok mellett az üzemanyagcellás hajtólánc is szerepet kaphat.","shortLead":"Nemcsak megvalósítható, de nyereséges is lehet az átállás az elektromos fuvarozásra – állítják friss tanulmányok...","id":"201840__elektromos_teherautok__attores__cellatars__kamionos_hajtas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a08ea55-c418-438b-9f9d-9dfc40d570d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ee477cc-3b84-4d89-90f5-480720c07674","keywords":null,"link":"/cegauto/201840__elektromos_teherautok__attores__cellatars__kamionos_hajtas","timestamp":"2018. október. 06. 15:30","title":"Sokkal hamarabb eljöhet az elektromos teherautók kora, mint gondolnánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eef8ad0c-6db6-4946-a01a-d8ea5cf4ad4c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tíz napig fogdában kell maradnia a korrupcióval gyanúsított Sahbáz Saríf pakisztáni ellenzéki vezetőnek, a volt miniszterelnök, Navaz Saríf öccsének, ezért nem tud részt venni a fontosnak tartott jövő vasárnapi időközi választáson.","shortLead":"Tíz napig fogdában kell maradnia a korrupcióval gyanúsított Sahbáz Saríf pakisztáni ellenzéki vezetőnek, a volt...","id":"20181006_A_pakisztani_ellenzek_vezetojet_fogdaban_tartjak_a_valasztasi_kampany_idejere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eef8ad0c-6db6-4946-a01a-d8ea5cf4ad4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ccad9ff-ce03-464a-9085-f23c4f62b8b8","keywords":null,"link":"/vilag/20181006_A_pakisztani_ellenzek_vezetojet_fogdaban_tartjak_a_valasztasi_kampany_idejere","timestamp":"2018. október. 06. 14:47","title":"A pakisztáni ellenzék vezetőjét fogdában tartják a választási kampány idejére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97b73489-ac9e-47e3-95f6-3a9989683c7d","c_author":"Seres László","category":"velemeny","description":"Olyan egyértelmű, számon kérhető állásfoglalásra kell késztetnünk a magyar kormányzatot, ami felülírhatja az eddigi, kétséges emlékezetpolitikai üzeneteket. Vélemény.","shortLead":"Olyan egyértelmű, számon kérhető állásfoglalásra kell késztetnünk a magyar kormányzatot, ami felülírhatja az eddigi...","id":"20181005_Seres_Adjunk_eselyt_a_Sorsok_Hazanak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=97b73489-ac9e-47e3-95f6-3a9989683c7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d04e4f9-f814-4223-b817-059f087e8a14","keywords":null,"link":"/velemeny/20181005_Seres_Adjunk_eselyt_a_Sorsok_Hazanak","timestamp":"2018. október. 05. 13:00","title":"Seres: Adjunk esélyt a Sorsok Házának!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a0769d6-50df-4496-a2c6-0ca26c1013f0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Legkevesebb ötven ember meghalt szombaton a Kongói Demokratikus Köztársaságban egy tartálykocsi és egy másik teherautó ütközése nyomán keletkezett tűzben - közölték a helyi hatóságok.



","shortLead":"Legkevesebb ötven ember meghalt szombaton a Kongói Demokratikus Köztársaságban egy tartálykocsi és egy másik teherautó...","id":"20181006_Tomegkatasztrofa_tortent_Kongoban__legalabb_otvenen_meghaltak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a0769d6-50df-4496-a2c6-0ca26c1013f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e84540d-194e-4053-bbbe-1d20a49850d2","keywords":null,"link":"/vilag/20181006_Tomegkatasztrofa_tortent_Kongoban__legalabb_otvenen_meghaltak","timestamp":"2018. október. 06. 16:06","title":"Tömegkatasztrófa történt Kongóban – legalább ötvenen meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]