[{"available":true,"c_guid":"4d3bd3db-26f0-4754-bca8-783262d5b204","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tovább folytatódik a jobbikos Facebook-saga. ","shortLead":"Tovább folytatódik a jobbikos Facebook-saga. ","id":"20181007_volner_nem_ner_de_sneider_roller","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d3bd3db-26f0-4754-bca8-783262d5b204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"033de236-c659-4b8d-bd9b-409c4e0ec7ae","keywords":null,"link":"/itthon/20181007_volner_nem_ner_de_sneider_roller","timestamp":"2018. október. 07. 15:07","title":"Volner: nem NER, de Sneider roller","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"655fc31e-f41c-404d-8383-d91a5092a1c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pénteken kizárták a Jobbik-frakcióból a pártot támadó Volner Jánost, aki egy Facebook-posztban reagált a döntésre. Többek között elutasítja a vádat, hogy a Fidesz érdekeiért dolgozott volna, azt viszont már bánja, hogy nem vette át a párt irányítását, mikor megtehette volna.","shortLead":"Pénteken kizárták a Jobbik-frakcióból a pártot támadó Volner Jánost, aki egy Facebook-posztban reagált a döntésre...","id":"20181006_Volner_Janos_Ezt_a_hibat_eletem_vegeig_nem_fogom_magamnak_megbocsatani","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=655fc31e-f41c-404d-8383-d91a5092a1c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36725f21-72d7-4977-8c99-69f6c6a2c7f5","keywords":null,"link":"/itthon/20181006_Volner_Janos_Ezt_a_hibat_eletem_vegeig_nem_fogom_magamnak_megbocsatani","timestamp":"2018. október. 06. 14:35","title":"Volner János: Ezt a hibát életem végéig nem fogom magamnak megbocsátani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c90a6b1-9388-49b6-aa32-b2f3075bdaca","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Vádat emeltek a férfi ellen, aki a ricinesnek vélt leveleket küldte a Fehér Házba és a Pentagonba.","shortLead":"Vádat emeltek a férfi ellen, aki a ricinesnek vélt leveleket küldte a Fehér Házba és a Pentagonba.","id":"20181006_Eletfogytiglant_is_kaphat_a_ferfi_aki_a_gyanus_leveleket_kuldte_a_Feher_Hazba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c90a6b1-9388-49b6-aa32-b2f3075bdaca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7779b57-4321-4c71-8189-8c54c2996e5f","keywords":null,"link":"/vilag/20181006_Eletfogytiglant_is_kaphat_a_ferfi_aki_a_gyanus_leveleket_kuldte_a_Feher_Hazba","timestamp":"2018. október. 06. 09:24","title":"Életfogytiglant is kaphat a férfi, aki a gyanús leveleket küldte a Fehér Házba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f297f10d-55ea-4748-a2a0-3c4161ce479d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"„A DK nem hagyja, hogy a magyarok fizessék az ukránok nyugdíját!” A Gyurcsány-párt ezúttal a nyugdíjprémiumok kapcsán indította be a sorosozás szintű propagandát. ","shortLead":"„A DK nem hagyja, hogy a magyarok fizessék az ukránok nyugdíját!” A Gyurcsány-párt ezúttal a nyugdíjprémiumok kapcsán...","id":"20181007_A_DK_megint_ukranozik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f297f10d-55ea-4748-a2a0-3c4161ce479d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"485233c3-00de-4189-8300-bd26257064f0","keywords":null,"link":"/itthon/20181007_A_DK_megint_ukranozik","timestamp":"2018. október. 07. 17:20","title":"A DK megint ukránozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80073f65-a212-4b85-948f-f87e191ecb7c","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ilyen egy egyedi vonalvezetésű, régi vágású V8-as német izomautó a közelmúltból, melyből 1000 Nm-es tisztán elektromos változat is készült. Mutatjuk az SLR utódját és a GT elődjét. ","shortLead":"Ilyen egy egyedi vonalvezetésű, régi vágású V8-as német izomautó a közelmúltból, melyből 1000 Nm-es tisztán elektromos...","id":"20181006_siralyszarnyas_korbefotoztunk_egy_gyonyoru_magyar_mercedes_sls_amgt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=80073f65-a212-4b85-948f-f87e191ecb7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"666e8e8b-1132-42f2-b2ea-8446b997625c","keywords":null,"link":"/cegauto/20181006_siralyszarnyas_korbefotoztunk_egy_gyonyoru_magyar_mercedes_sls_amgt","timestamp":"2018. október. 06. 06:41","title":"Sirályszárnyas: körbefotóztunk egy gyönyörű magyar Mercedes SLS AMG-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bde519d1-c02a-4fde-ae2f-d10336c5f9d5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20181006_Jegtomb_szakitotta_be_az_idos_par_hazanak_tetejet__egy_repulo_lehet_a_ludas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bde519d1-c02a-4fde-ae2f-d10336c5f9d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39e1b7d7-4186-4bad-a905-cdfb394937ca","keywords":null,"link":"/elet/20181006_Jegtomb_szakitotta_be_az_idos_par_hazanak_tetejet__egy_repulo_lehet_a_ludas","timestamp":"2018. október. 06. 15:32","title":"Jégtömb szakította be az idős pár házának tetejét - egy repülő lehet a ludas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8735fbf1-4b0a-46a5-af22-eb0b845b3926","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az utolsó másodpercekben fogott ki egy hetest a Meskov Breszt ellen.","shortLead":"Az utolsó másodpercekben fogott ki egy hetest a Meskov Breszt ellen.","id":"20181006_mikler_roland_veszprem_breszt_kezilabda_bajnokok_ligaja_hetmeteres_bunteto_vedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8735fbf1-4b0a-46a5-af22-eb0b845b3926&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5f190ba-2d29-498a-9111-ffce28848a0c","keywords":null,"link":"/sport/20181006_mikler_roland_veszprem_breszt_kezilabda_bajnokok_ligaja_hetmeteres_bunteto_vedes","timestamp":"2018. október. 06. 18:22","title":"Mikler zseniális védése győzelmet ért a Veszprémnek – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2cfdb41-4b30-4583-b676-412fe0aef8cc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A film producere szerint a 007-es férfiassága megkérdőjelezhetetlen.","shortLead":"A film producere szerint a 007-es férfiassága megkérdőjelezhetetlen.","id":"20181006_Noi_James_Bond_Soha","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d2cfdb41-4b30-4583-b676-412fe0aef8cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28ca5a5b-afcc-4d78-8d25-a88bcb116a46","keywords":null,"link":"/kultura/20181006_Noi_James_Bond_Soha","timestamp":"2018. október. 06. 08:05","title":"Női James Bond? Soha!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]