[{"available":true,"c_guid":"a54d5860-fa0d-4288-abf8-af9d142b2a10","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A címvédő Juventus 2-0-ra verte az Udinesét az olasz labdarúgó-bajnokság nyolcadik fordulójában, így továbbra is százszázalékos és vezeti a tabellát.","shortLead":"A címvédő Juventus 2-0-ra verte az Udinesét az olasz labdarúgó-bajnokság nyolcadik fordulójában, így továbbra is...","id":"20181006_juventus_udinese_bentancur_ronaldo_olasz_bajnoksag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a54d5860-fa0d-4288-abf8-af9d142b2a10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c03578c-3e90-42b2-81de-57c0242c0b7f","keywords":null,"link":"/sport/20181006_juventus_udinese_bentancur_ronaldo_olasz_bajnoksag","timestamp":"2018. október. 06. 23:09","title":"Folytatta a gólgyártást Cristiano Ronaldo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"257988df-a90f-4a4d-873c-5fb9e959a77f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarországnak több olyan tartaléka is van, amelyeket kiaknázva, saját erőből is képes megoldani a gazdasági növekedésből eredő munkaerőhiányt, mondta Kövér László Az Üzletnek adott interjújában. Az Országgyűlés elnöke beszélt arról is, a korábbinál konzultatívabb törvényhozásra számít. Kritikát is megfogalmazott.","shortLead":"Magyarországnak több olyan tartaléka is van, amelyeket kiaknázva, saját erőből is képes megoldani a gazdasági...","id":"20181005_Kover_szerint_a_ciganysag_es_a_munkanelkuliek_az_orszag_tartalekai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=257988df-a90f-4a4d-873c-5fb9e959a77f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70aabbbf-470b-4c74-8b99-5f4a1b5a7d28","keywords":null,"link":"/itthon/20181005_Kover_szerint_a_ciganysag_es_a_munkanelkuliek_az_orszag_tartalekai","timestamp":"2018. október. 05. 17:11","title":"Kövér szerint a cigányság és a munkanélküliek az ország tartalékai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e978ed36-48bc-4805-bdc0-b6f7749f4c75","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai szenátus megszavazta, hogy Brett Kavanaugh – Donald Trump elnök jelöltje – bekerüljön a legfelső bíróság tagjai közé. Az arány 50-48 volt majdnem ugyanaz, mint annak a pénteki szavazásé, amely lehetővé tette a szexuális erőszakkal vádolt Kavanaugh jelöléséről szóló vita. Akkor 51-49 volt a voksok megoszlása.","shortLead":"Az amerikai szenátus megszavazta, hogy Brett Kavanaugh – Donald Trump elnök jelöltje – bekerüljön a legfelső bíróság...","id":"20181006_Kavanaught_megvalasztottak_az_amerikai_legfelso_birosag_tagjava","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e978ed36-48bc-4805-bdc0-b6f7749f4c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"989a49cb-5ddf-4bfb-926e-1b7bbbbfe962","keywords":null,"link":"/vilag/20181006_Kavanaught_megvalasztottak_az_amerikai_legfelso_birosag_tagjava","timestamp":"2018. október. 06. 22:06","title":"Kavanaugh-t megválasztották az amerikai legfelső bíróság tagjává","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19638cf0-84f3-45c1-81e6-2a3cf72310b3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"","shortLead":"","id":"20181006_Egy_terkep_ami_megmutatja_mennyire_erdekli_az_USAt_Afrika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19638cf0-84f3-45c1-81e6-2a3cf72310b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70cc05b9-489a-471e-aae5-1ecfec771797","keywords":null,"link":"/vilag/20181006_Egy_terkep_ami_megmutatja_mennyire_erdekli_az_USAt_Afrika","timestamp":"2018. október. 06. 19:45","title":"Egy térkép, ami megmutatja, mennyire érdekli az USA-t Afrika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a94abf58-bdee-4556-9dd3-ab317a781204","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Súlyos munkaerőhiánnyal küzd a logisztika, de a program ezt nem oldja meg. Ausztriában már akad olyan cég, ahol annyi magyar vállal munkát, hogy magyar nyelvű irányítót is fel kellett venniük.","shortLead":"Súlyos munkaerőhiánnyal küzd a logisztika, de a program ezt nem oldja meg. Ausztriában már akad olyan cég, ahol annyi...","id":"20181005_Milliardokat_ol_a_kormany_a_vegul_kulfoldon_dolgozo_soforok_kepzesebe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a94abf58-bdee-4556-9dd3-ab317a781204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d73b8f0-6496-48ba-b01c-c1c286ca552f","keywords":null,"link":"/kkv/20181005_Milliardokat_ol_a_kormany_a_vegul_kulfoldon_dolgozo_soforok_kepzesebe","timestamp":"2018. október. 05. 13:04","title":"Milliárdokat öl a kormány a végül külföldön dolgozó sofőrök képzésébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b5520b4-e4bb-47cf-b024-f861e6555404","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Máris elképesztő ütemben drágulnak a lakások az áfaemelés miatt: a második negyedévben 12 százalékkal nőtt az áruk, ebben az erős kereslet mellett szerepe lehet annak is, hogy a piac megkezdte a felkészülést a kedvezményes áfa kivezetésére.","shortLead":"Máris elképesztő ütemben drágulnak a lakások az áfaemelés miatt: a második negyedévben 12 százalékkal nőtt az áruk...","id":"20181005_Maris_elkepeszto_utemben_dragulnak_a_lakasok_az_afaemeles_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b5520b4-e4bb-47cf-b024-f861e6555404&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"196ed4c1-a1af-4402-b159-d6955de36d1f","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181005_Maris_elkepeszto_utemben_dragulnak_a_lakasok_az_afaemeles_miatt","timestamp":"2018. október. 05. 12:32","title":"Az európai átlag duplájával nőtt a magyar lakások értéke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8726648a-8fcf-435b-9300-631efd4c25dd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nyomozás indított a francia rendőrség, miután az Interpol igazgatójának felesége bejelentést tett férje, Meng Hung-vej eltűnéséről – közölték pénteken hírügynökségek rendőrségi forrásokra hivatkozva.","shortLead":"Nyomozás indított a francia rendőrség, miután az Interpol igazgatójának felesége bejelentést tett férje, Meng Hung-vej...","id":"20181005_eltunt_az_interpol_igazgatoja_meng_hungvej","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8726648a-8fcf-435b-9300-631efd4c25dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b43a032-dc42-4c8e-8977-5ac4ff8f187d","keywords":null,"link":"/vilag/20181005_eltunt_az_interpol_igazgatoja_meng_hungvej","timestamp":"2018. október. 05. 12:53","title":"Eltűnt az Interpol igazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05ab1bc8-3019-469d-af0d-a47f5a8f5727","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A közel kétezer évvel ezelőtt elpusztult város még napjainkban is tartogat felfedezni valót a régészek számára. ","shortLead":"A közel kétezer évvel ezelőtt elpusztult város még napjainkban is tartogat felfedezni valót a régészek számára. ","id":"20181005_pompeji_lelet_regesz_romvaros_hazi_oltar_lalarium_elvarazsolt_kert_szentely_romvaros","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=05ab1bc8-3019-469d-af0d-a47f5a8f5727&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14efc362-158b-43e4-aa8c-6c9297834b3a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181005_pompeji_lelet_regesz_romvaros_hazi_oltar_lalarium_elvarazsolt_kert_szentely_romvaros","timestamp":"2018. október. 05. 14:31","title":"Ledöbbentek a kutatók: csodálatos leletek kerültek elő Pompejiben – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]