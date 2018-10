Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"68e254e4-5ae9-4ac3-a5dd-cc118f886bd9","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"kultura","description":"Utálta a gyerekszínházakat, mégis gyerek-, majd csecsemőszínház-specialista lett. Szerző és zenésztársa volt Cseh Tamásnak, 50 felett pedig visszaült az iskolapadba drámapedagógiát tanulni. HVG-portré Novák Jánosról.","shortLead":"Utálta a gyerekszínházakat, mégis gyerek-, majd csecsemőszínház-specialista lett. Szerző és zenésztársa volt Cseh...","id":"201833_novak_janos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68e254e4-5ae9-4ac3-a5dd-cc118f886bd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65b94c6f-2602-4f5c-93a9-574a47641946","keywords":null,"link":"/kultura/201833_novak_janos","timestamp":"2018. október. 06. 18:30","title":"Novák János: Minden reggel megerősíti a hitünket, hogy nem kukorékolunk hiába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a08ea55-c418-438b-9f9d-9dfc40d570d2","c_author":"Keresztes Imre","category":"cegauto","description":"Nemcsak megvalósítható, de nyereséges is lehet az átállás az elektromos fuvarozásra – állítják friss tanulmányok. Az akkumulátoros járgányok mellett az üzemanyagcellás hajtólánc is szerepet kaphat.","shortLead":"Nemcsak megvalósítható, de nyereséges is lehet az átállás az elektromos fuvarozásra – állítják friss tanulmányok...","id":"201840__elektromos_teherautok__attores__cellatars__kamionos_hajtas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a08ea55-c418-438b-9f9d-9dfc40d570d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ee477cc-3b84-4d89-90f5-480720c07674","keywords":null,"link":"/cegauto/201840__elektromos_teherautok__attores__cellatars__kamionos_hajtas","timestamp":"2018. október. 06. 15:30","title":"Sokkal hamarabb eljöhet az elektromos teherautók kora, mint gondolnánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c2df214-62f3-42c6-8e82-ff7eac37958f","c_author":"MTI / Hernádi Levente","category":"elet","description":"Mókuscenzus kezdődött szombaton a New York-i Central Parkban annak kiderítésére, hogy hány bozontos farkú rágcsáló él a Manhattan szívében fekvő 341 hektáros területen.","shortLead":"Mókuscenzus kezdődött szombaton a New York-i Central Parkban annak kiderítésére, hogy hány bozontos farkú rágcsáló él...","id":"20181006_Mokusnepszamlalast_tartanak_a_Central_Parkban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c2df214-62f3-42c6-8e82-ff7eac37958f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc0e8d07-a5f2-4a58-a80c-51bc0c98be93","keywords":null,"link":"/elet/20181006_Mokusnepszamlalast_tartanak_a_Central_Parkban","timestamp":"2018. október. 06. 21:31","title":"Mókusnépszámlálást tartanak a Central Parkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bca2dc3-1039-400b-8b55-b024217c9b74","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négy plusz parkolóhelyet festettek fel közvetlenül a mélygarázs bejárata mellett. ","shortLead":"Négy plusz parkolóhelyet festettek fel közvetlenül a mélygarázs bejárata mellett. ","id":"20181005_Nagyjabol_tizenot_centit_hagytak_a_jardabol_a_gyalogosoknak_az_Erzsebet_teren","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9bca2dc3-1039-400b-8b55-b024217c9b74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a79e976-3fee-4763-b583-bafc88bf87c5","keywords":null,"link":"/itthon/20181005_Nagyjabol_tizenot_centit_hagytak_a_jardabol_a_gyalogosoknak_az_Erzsebet_teren","timestamp":"2018. október. 05. 19:32","title":"Nagyjából tizenöt centit hagytak a járdából a gyalogosoknak az Erzsébet téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d79c5e3-0d09-4c6d-95bb-d4fd79dc939e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Nagy örömmel és szívünkben hálával tudatjuk, hogy a Felház küldetése a végéhez közeledik és a feladatára kapott idejét betölti. Ezzel jelenlegi működésünket befejezzük, a három alapító közvetlen vezetésével és az önkéntes csapattal végzett központi szervezés véget ér és ilyen keretek között nem szervezünk több Felház alkalmat” – szól a Felház közleménye.\r

\r

","shortLead":"„Nagy örömmel és szívünkben hálával tudatjuk, hogy a Felház küldetése a végéhez közeledik és a feladatára kapott idejét...","id":"20181006_Bezar_a_Felhaz_de_legjobb_resz_meg_hatra_van_irjak_Orban_Gasparek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d79c5e3-0d09-4c6d-95bb-d4fd79dc939e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87242464-7fb4-4dab-90b4-a1fa88c95dc2","keywords":null,"link":"/elet/20181006_Bezar_a_Felhaz_de_legjobb_resz_meg_hatra_van_irjak_Orban_Gasparek","timestamp":"2018. október. 06. 15:52","title":"Bezár a Felház, de legjobb rész még hátra van -írják Orbán Gáspárék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72be8e77-4a93-452d-95ab-95a49d0eb568","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"„A bipolaritás lényege, hogy hiányzik az a ’normálisnak’ mondott lelkiállapot, amikor azt érezzük, hogy minden rendben van, tesszük a dolgunkat, éljük az életünket” – mondja Dr. Belső Nóra pszichiáter, akinek nemrég jelent meg Hullámvasúton, Élet bipoláris zavarral című könyve. Közelgő szalonestje előtt a tévhitekkel övezett betegségről és a terápiáról beszélgettünk. Öt kérdés – öt válasz.","shortLead":"„A bipolaritás lényege, hogy hiányzik az a ’normálisnak’ mondott lelkiállapot, amikor azt érezzük, hogy minden rendben...","id":"20181006_A_bipolaris_zavarral_eloknek_stabilitasra_elfogadasra_tamogatasra_van_szukseguk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72be8e77-4a93-452d-95ab-95a49d0eb568&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c087ed1-cb20-4c1b-b44f-02e3f6723c45","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20181006_A_bipolaris_zavarral_eloknek_stabilitasra_elfogadasra_tamogatasra_van_szukseguk","timestamp":"2018. október. 06. 07:30","title":"„A bipoláris zavarral élőknek elfogadásra és támogatásra van szükségük”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2cfdb41-4b30-4583-b676-412fe0aef8cc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A film producere szerint a 007-es férfiassága megkérdőjelezhetetlen.","shortLead":"A film producere szerint a 007-es férfiassága megkérdőjelezhetetlen.","id":"20181006_Noi_James_Bond_Soha","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d2cfdb41-4b30-4583-b676-412fe0aef8cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28ca5a5b-afcc-4d78-8d25-a88bcb116a46","keywords":null,"link":"/kultura/20181006_Noi_James_Bond_Soha","timestamp":"2018. október. 06. 08:05","title":"Női James Bond? Soha!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"293a5ab7-0b43-4a71-a310-3c878dd6e168","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem viselte el, hogy az utasok kritizálták, amiért késett a busz.","shortLead":"Nem viselte el, hogy az utasok kritizálták, amiért késett a busz.","id":"20181007_Elege_lett_egy_buszsofornek_az_utasokbol_megis_ot_vittek_pszichiatriara_Romaniaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=293a5ab7-0b43-4a71-a310-3c878dd6e168&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf6537e0-4750-409b-96c0-e7391b0ea606","keywords":null,"link":"/vilag/20181007_Elege_lett_egy_buszsofornek_az_utasokbol_megis_ot_vittek_pszichiatriara_Romaniaban","timestamp":"2018. október. 07. 13:29","title":"Elege lett egy buszsofőrnek az utasokból, mégis őt vitték pszichiátriára Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]