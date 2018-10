Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"303d251a-9c4c-49cf-a8de-510be59f2f5a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Korrupciós ügyekről írt, egyelőre nem tudni, hogy ez összefüggésben áll-e meggyilkolásával.","shortLead":"Korrupciós ügyekről írt, egyelőre nem tudni, hogy ez összefüggésben áll-e meggyilkolásával.","id":"20181008_Megeroszakoltak_es_megoltek_egy_bolgar_oknyomozo_ujsagironot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=303d251a-9c4c-49cf-a8de-510be59f2f5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f861dca1-6136-4c6c-9dcf-2ca03613749d","keywords":null,"link":"/vilag/20181008_Megeroszakoltak_es_megoltek_egy_bolgar_oknyomozo_ujsagironot","timestamp":"2018. október. 08. 07:29","title":"Megerőszakoltak és megöltek egy bolgár oknyomozó újságírónőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"570f5e89-3366-4a59-a4ea-87202cb123db","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"A digitális kocka nemcsak az 5G-ben, hanem a kiterjesztett valóságban rejlő lehetőségeket is remekül demózza. ","shortLead":"A digitális kocka nemcsak az 5G-ben, hanem a kiterjesztett valóságban rejlő lehetőségeket is remekül demózza. ","id":"20181009_nokia_bme_microsoft_hololens_3d_nyomtatott_virtualis_rubik_kocka_5g_mobilinternet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=570f5e89-3366-4a59-a4ea-87202cb123db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0556c65c-cf96-4ed8-9d4f-34a31af0c529","keywords":null,"link":"/tudomany/20181009_nokia_bme_microsoft_hololens_3d_nyomtatott_virtualis_rubik_kocka_5g_mobilinternet","timestamp":"2018. október. 09. 19:03","title":"Szélsebes 5G mobilnetet használ a Budapesten fejlesztett új Rubik-kocka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d061ba6-df3f-436e-a204-be75ddc194c7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Hillary Clinton egy bukott politikus, akinek vesztes kampányát Soros György is finanszírozta – írta a Twitteren Kovács Zoltán.","shortLead":"Hillary Clinton egy bukott politikus, akinek vesztes kampányát Soros György is finanszírozta – írta a Twitteren Kovács...","id":"20181009_kovacs_zoltan_hillary_clinton_soros_gyorgy_kritika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d061ba6-df3f-436e-a204-be75ddc194c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a05cda8-6b12-4987-bee4-515db4a61d1b","keywords":null,"link":"/vilag/20181009_kovacs_zoltan_hillary_clinton_soros_gyorgy_kritika","timestamp":"2018. október. 09. 16:54","title":"A kormányszóvivő sorosozással válaszolt Clinton kritikájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fc9a35e-c366-4469-bc46-59d87e462137","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagy kérdés, hogy csak jól érezte magát, vagy esetleg Theresa May-t gúnyolta ki.","shortLead":"Nagy kérdés, hogy csak jól érezte magát, vagy esetleg Theresa May-t gúnyolta ki.","id":"20181009_JeanClaude_Juncker_tenyleg_nem_bir_magaval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4fc9a35e-c366-4469-bc46-59d87e462137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dca534a-d75f-4cda-9c2b-fef79a3cb8f9","keywords":null,"link":"/elet/20181009_JeanClaude_Juncker_tenyleg_nem_bir_magaval","timestamp":"2018. október. 09. 10:40","title":"Jean-Claude Juncker tényleg nem bír magával?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c180bcf4-89a9-46b6-8acd-81e11ca966c2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hamarosan iOS-rendszerű készülékeken is használható lesz a Facebookhoz tartozó mobilapp akkumulátort és mobilnetet is kímélő, egyszóval takarékosabb változata.","shortLead":"Hamarosan iOS-rendszerű készülékeken is használható lesz a Facebookhoz tartozó mobilapp akkumulátort és mobilnetet is...","id":"20181009_facebook_lite_ios_regi_iphone_akkumulator_kimelese_alacsony_savszelesseg_mobilnet_sporolas_gyorsabb_facebookozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c180bcf4-89a9-46b6-8acd-81e11ca966c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"374ab9d8-01cb-40d8-ac5b-d694f2c82cb7","keywords":null,"link":"/tudomany/20181009_facebook_lite_ios_regi_iphone_akkumulator_kimelese_alacsony_savszelesseg_mobilnet_sporolas_gyorsabb_facebookozas","timestamp":"2018. október. 09. 15:03","title":"iPhone-okra is jön a Facebook app, amelyik nem eszi annyira sem a mobilnetet, sem az aksit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93f85943-3c63-4baf-a3d5-bbb0ce85dbac","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy amerikai újságíró Trump kampánygyűléséről tudósított a sapkában, de a csatorna szerint ez már sérti a pártatlanságot. ","shortLead":"Egy amerikai újságíró Trump kampánygyűléséről tudósított a sapkában, de a csatorna szerint ez már sérti...","id":"20181008_Trump_kampanysapkajaban_allt_a_kamera_ele_kirugtak_az_ujsagirot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=93f85943-3c63-4baf-a3d5-bbb0ce85dbac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b29650d-8511-4177-8649-2bc6defda041","keywords":null,"link":"/vilag/20181008_Trump_kampanysapkajaban_allt_a_kamera_ele_kirugtak_az_ujsagirot","timestamp":"2018. október. 08. 09:21","title":"Trump kampánysapkájában állt a kamera elé, kirúgták az újságírót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bed46fde-70a5-4821-bdcb-9845d28be5ec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Záróvonalnál kezdett előzni, nem számolt a szemből érkező kamionnal.","shortLead":"Záróvonalnál kezdett előzni, nem számolt a szemből érkező kamionnal.","id":"20181008_Sulyos_balesetet_okozott_majd_a_helyszinen_megszult_egy_bolgar_no","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bed46fde-70a5-4821-bdcb-9845d28be5ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b957ee4c-a9a1-49a2-b9e0-5ec003a21dde","keywords":null,"link":"/itthon/20181008_Sulyos_balesetet_okozott_majd_a_helyszinen_megszult_egy_bolgar_no","timestamp":"2018. október. 08. 10:09","title":"Súlyos balesetet okozott, majd a helyszínen megszült egy bolgár nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b173e727-ce6c-4d23-8ee5-a6207654ba6d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyetlen régiója van az országnak, ahol akkora a diplomások aránya, mint az EU átlagában.","shortLead":"Egyetlen régiója van az országnak, ahol akkora a diplomások aránya, mint az EU átlagában.","id":"20181008_diploma_oktatas_budapest_egyetem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b173e727-ce6c-4d23-8ee5-a6207654ba6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74164178-2a0f-4f86-be19-eb015ed4e462","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181008_diploma_oktatas_budapest_egyetem","timestamp":"2018. október. 08. 14:59","title":"Feleannyi esélye van egy kelet-magyarországinak a diplomára, mint egy budapestinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]