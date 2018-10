Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7ab62a09-d091-48ec-aa20-22435f7b5ebd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Fáklyás felvonulást tartottak az egyetemért. ","shortLead":"Fáklyás felvonulást tartottak az egyetemért. ","id":"20181009_A_Corvinusert_tuntettek_az_LMPsek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ab62a09-d091-48ec-aa20-22435f7b5ebd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37809e83-cd9b-498b-b664-4c635e7a6889","keywords":null,"link":"/itthon/20181009_A_Corvinusert_tuntettek_az_LMPsek","timestamp":"2018. október. 09. 21:42","title":"A Corvinusért tüntettek az LMP-sek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4e008be-0d50-41d6-ac3e-34a955d5b760","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezt a Helsinki Bizottság írja a Facebookján. A Velencei Bizottság a Stop Sorost már elmarasztalta.","shortLead":"Ezt a Helsinki Bizottság írja a Facebookján. A Velencei Bizottság a Stop Sorost már elmarasztalta.","id":"20181009_A_Velencei_Bizottsagi_is_vizsgalja_a_bevandorlasi_kulonadot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c4e008be-0d50-41d6-ac3e-34a955d5b760&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"657ec7ad-743e-4f32-b73f-cb5e0956ac87","keywords":null,"link":"/itthon/20181009_A_Velencei_Bizottsagi_is_vizsgalja_a_bevandorlasi_kulonadot","timestamp":"2018. október. 09. 22:01","title":"A Velencei Bizottság is vizsgálja a bevándorlási különadót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4becf94-c774-449c-95d3-aaabdc4cbdc8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Adnan Polat török üzletember nyitotta meg a keddi magyar–török gazdasági fórumot, amelyen Orbán Viktor és Recep Tayyip Erdogan is felszólalt. Megállapodtak a Budapest-Mumbai repülőjáratról, és lehet, hogy minimális magyar beruházással érkezhet majd hozzánk a földgáz a Török Áramlaton keresztül. ","shortLead":"Adnan Polat török üzletember nyitotta meg a keddi magyar–török gazdasági fórumot, amelyen Orbán Viktor és Recep Tayyip...","id":"20181009_orban_erdogan_gazdasagi_forum","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e4becf94-c774-449c-95d3-aaabdc4cbdc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5cefb41-c4d9-4505-9bf1-0d5b78ee73e1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181009_orban_erdogan_gazdasagi_forum","timestamp":"2018. október. 09. 11:05","title":"Orbán: Brutális lett a hatalmi vetélkedés - tudósítás a magyar–török gazdasági fórumról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29da1cc9-cb1e-43b8-8bf5-91fa657093e1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Diplomaszerzésre leginkább a budapesti fiatalokat buzdítják a szüleik, míg Heves megyében ez az arány mindössze 22 százalék.","shortLead":"Diplomaszerzésre leginkább a budapesti fiatalokat buzdítják a szüleik, míg Heves megyében ez az arány mindössze 22...","id":"20181008_Kiderult_milyen_munkarol_almodnak_a_magyar_hetedikesek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29da1cc9-cb1e-43b8-8bf5-91fa657093e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a3f7f4f-900b-41e4-bb8f-3bd51bd96919","keywords":null,"link":"/elet/20181008_Kiderult_milyen_munkarol_almodnak_a_magyar_hetedikesek","timestamp":"2018. október. 08. 12:10","title":"Kiderült, milyen munkáról álmodnak a magyar hetedikesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc06d74c-f3c5-44aa-b11a-78bb9d662771","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kényszertörlési eljárás feltételeit és az eljárás alatti adóbevallási kötelezettségekről készített összefoglalót az Adózóna.","shortLead":"A kényszertörlési eljárás feltételeit és az eljárás alatti adóbevallási kötelezettségekről készített összefoglalót...","id":"20181009_Nem_eleg_ha_torlik_az_ember_ceget_meg_a_NAVval_is_foglalkoznia_kell","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc06d74c-f3c5-44aa-b11a-78bb9d662771&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4d7398e-7b46-4f5b-ae69-cd0979c6f1c4","keywords":null,"link":"/kkv/20181009_Nem_eleg_ha_torlik_az_ember_ceget_meg_a_NAVval_is_foglalkoznia_kell","timestamp":"2018. október. 09. 13:29","title":"Nem elég, ha törlik az ember cégét, még a NAV-val is foglalkoznia kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e5f2533-5d43-474b-9348-9d28c3cce77b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Az új Puskás-stadion és a Duna Aréna után a harmadik legdrágább magyar sportberuházás kezdődik el.","shortLead":"Az új Puskás-stadion és a Duna Aréna után a harmadik legdrágább magyar sportberuházás kezdődik el.","id":"20181009_Garancsi_Istvan_Market_Szekesfehervar_sportcsarnok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e5f2533-5d43-474b-9348-9d28c3cce77b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bec329c-947a-4cd4-a7b2-1812b092efb4","keywords":null,"link":"/kkv/20181009_Garancsi_Istvan_Market_Szekesfehervar_sportcsarnok","timestamp":"2018. október. 09. 13:54","title":"25 milliárd forintból építhet sportcsarnokot Garancsi István cége Székesfehérváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"011353a6-f6ba-437b-be70-00a493662065","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rosta Anita megkapta leleteit, amelyek szerencsére negatívak lettek, de lelkileg nagyon megviselték a történtek.","shortLead":"Rosta Anita megkapta leleteit, amelyek szerencsére negatívak lettek, de lelkileg nagyon megviselték a történtek.","id":"20181009_Negativ_leleteket_kapott_a_no_akit_drogos_tuvel_szurtak_meg_az_1es_villamoson","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=011353a6-f6ba-437b-be70-00a493662065&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f46e65fd-39d3-4da4-b7c3-d56b42d8d468","keywords":null,"link":"/elet/20181009_Negativ_leleteket_kapott_a_no_akit_drogos_tuvel_szurtak_meg_az_1es_villamoson","timestamp":"2018. október. 09. 07:02","title":"Negatív leleteket kapott a nő, akit tűvel szúrtak meg az 1-es villamoson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d7030a8-650c-4b9c-a766-e38eaa07a9b4","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Dodonai választ kaptunk a kérdésre, amellyel az ÁSZ-hoz fordultunk, azt tudakolva, tervezi-e vizsgálni a Transparency International szerint 30 milliárdos kárt okozó letelepedésikötvény-bizniszt. A közpénzek elköltésének őre annyit elismert, a téma hozzá tartozik.","shortLead":"Dodonai választ kaptunk a kérdésre, amellyel az ÁSZ-hoz fordultunk, azt tudakolva, tervezi-e vizsgálni a Transparency...","id":"20181008_ASZ_talan_vizsgaljak_a_letelepedesi_kotvenyeket_talan_nem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d7030a8-650c-4b9c-a766-e38eaa07a9b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40002739-9f2c-4962-a418-ba13cf931265","keywords":null,"link":"/itthon/20181008_ASZ_talan_vizsgaljak_a_letelepedesi_kotvenyeket_talan_nem","timestamp":"2018. október. 08. 15:55","title":"ÁSZ: Talán vizsgáljuk a letelepedési kötvényeket, talán nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]