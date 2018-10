Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"576d0cb6-9c20-4e07-94e0-b03d781b10db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két embert már letartóztattak, amikor az illető beismerte, hogy hazudott. Most ő mehet börtönbe. ","shortLead":"Két embert már letartóztattak, amikor az illető beismerte, hogy hazudott. Most ő mehet börtönbe. ","id":"20181009_Kitalalt_veres_miatt_jelentette_fel_ismeroseit_egy_ferfi_mert_haragudott_rajuk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=576d0cb6-9c20-4e07-94e0-b03d781b10db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7fa83f5-8886-425b-aede-82ec2e048a76","keywords":null,"link":"/itthon/20181009_Kitalalt_veres_miatt_jelentette_fel_ismeroseit_egy_ferfi_mert_haragudott_rajuk","timestamp":"2018. október. 09. 08:49","title":"Kitalált verés miatt jelentette fel ismerőseit egy férfi, mert haragudott rájuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0122bddb-25c9-4e1a-a3bf-7702448671f0","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Hubertus Heil munkaügyi miniszter a Frankfurter Allgemeine Sonntagzeitungnak nyilatkozott egy friss jelentés kapcsán, melyből kiderül: az új munkahelyek több mint a felét külföldiek töltik be Németországban.","shortLead":"Hubertus Heil munkaügyi miniszter a Frankfurter Allgemeine Sonntagzeitungnak nyilatkozott egy friss jelentés kapcsán...","id":"20181008_Nemet_munkaugyi_miniszter_kulfoldi_munkavallalok_nelkul_bajban_lennenk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0122bddb-25c9-4e1a-a3bf-7702448671f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff83ed56-d2b5-497e-934a-c6990ee1c6c1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181008_Nemet_munkaugyi_miniszter_kulfoldi_munkavallalok_nelkul_bajban_lennenk","timestamp":"2018. október. 08. 13:21","title":"Német munkaügyi miniszter: külföldi munkavállalók nélkül bajban lennénk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4891497e-7d3f-4409-8de5-374a823f207a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kútba esett egy leopárd Indiában, az állatvédők emelték ki.","shortLead":"Kútba esett egy leopárd Indiában, az állatvédők emelték ki.","id":"20181009_10_meter_mely_kutbol_mentettek_ki_egy_leopardot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4891497e-7d3f-4409-8de5-374a823f207a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5c6842f-2547-4026-9ac5-1df70c42e218","keywords":null,"link":"/elet/20181009_10_meter_mely_kutbol_mentettek_ki_egy_leopardot","timestamp":"2018. október. 09. 21:50","title":"Parádés módszerrel mentettek ki egy leopárdot egy 10 méter mély kútból - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"654f82b5-8329-4612-a4b5-bb6424eec35e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pszichiátriai kivizsgálásra utalta be egy amerikai bíróság a hackertevékenységgel vádolt Jevgenyij Nyikulin orosz állampolgárt, akit Prága adott ki tavasszal az Egyesült Államoknak.","shortLead":"Pszichiátriai kivizsgálásra utalta be egy amerikai bíróság a hackertevékenységgel vádolt Jevgenyij Nyikulin orosz...","id":"20181010_Pszichiatriai_vizsgalatra_kuldik_a_csehek_altal_Amerikanak_kiadott_orosz_hackert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=654f82b5-8329-4612-a4b5-bb6424eec35e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e078f2e0-73f4-4b7a-9ec8-a2c4b430597f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181010_Pszichiatriai_vizsgalatra_kuldik_a_csehek_altal_Amerikanak_kiadott_orosz_hackert","timestamp":"2018. október. 10. 06:06","title":"Pszichiátriai vizsgálatra küldik a csehek által Amerikának kiadott orosz hackert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3391ed7a-4960-4848-bc31-8ec0c2a93ff0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Többször is megpróbálta megütni és megrúgni a vasútőrt, vádat emeltek ellene.","shortLead":"Többször is megpróbálta megütni és megrúgni a vasútőrt, vádat emeltek ellene.","id":"20181010_Nem_akart_leszallni_a_vonatrol_majd_hosszu_percekig_tombolt_az_allomason_az_ittas_delegyhazi_ferfi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3391ed7a-4960-4848-bc31-8ec0c2a93ff0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15d11cc0-2c42-49d0-96cf-79a91ec9d80b","keywords":null,"link":"/itthon/20181010_Nem_akart_leszallni_a_vonatrol_majd_hosszu_percekig_tombolt_az_allomason_az_ittas_delegyhazi_ferfi","timestamp":"2018. október. 10. 10:35","title":"Nem akart leszállni a vonatról, majd hosszú percekig tombolt az állomáson az ittas délegyházi férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a473996f-52ff-46d1-84c6-b0f4022e4202","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20181010_Cicas_klippet_igert_a_Belga_de_csak_felig_teljesitette","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a473996f-52ff-46d1-84c6-b0f4022e4202&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b8a2e8e-29e0-40cf-8679-749f32385657","keywords":null,"link":"/kultura/20181010_Cicas_klippet_igert_a_Belga_de_csak_felig_teljesitette","timestamp":"2018. október. 10. 10:47","title":"Cicás klipet ígért a Belga, de csak félig teljesítette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d66bbf1-84fd-4bca-9bc8-d10ed9901a9b","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Négy napon át tanulhatnak a szolgáltatások és az ügyfélélmény javításáról a hazai cégek: a csütörtöki Service Design Day keretében 62 előadó történeteit ismerhetik meg, majd péntektől egy design sprint keretében próbálhatják ki a service design eszköztárát.","shortLead":"Négy napon át tanulhatnak a szolgáltatások és az ügyfélélmény javításáról a hazai cégek: a csütörtöki Service Design...","id":"20181010_service_design_day_2018","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d66bbf1-84fd-4bca-9bc8-d10ed9901a9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"571a16ff-8cad-43b8-8411-01a499113ccd","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20181010_service_design_day_2018","timestamp":"2018. október. 10. 11:09","title":"Hogyan segítheti a service design a vállalkozásokat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b874634-8539-4461-be02-d2dbe29cfdae","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az egyik legmenőbb fintech startup az amerikai tőzsdefelügyelet szerint 165 millió dollárt mosott tisztára. ","shortLead":"Az egyik legmenőbb fintech startup az amerikai tőzsdefelügyelet szerint 165 millió dollárt mosott tisztára. ","id":"20181009_Innovativ_banknak_hittek_tobb_mint_150_millio_dollart_moshatott_tisztara_a_fintech_startup","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b874634-8539-4461-be02-d2dbe29cfdae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"029dc93d-bac2-49d4-873c-a7e0e017775c","keywords":null,"link":"/kkv/20181009_Innovativ_banknak_hittek_tobb_mint_150_millio_dollart_moshatott_tisztara_a_fintech_startup","timestamp":"2018. október. 09. 10:44","title":"Csalással vádolják az idén az Év Bankárának válaszott startup-vezetőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]