Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f885f2b4-d468-4985-8e3e-edadc01a5366","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az anyamedvét és két bocsát sikerült kiterelni a városból, senkinek nem esett baja.","shortLead":"Az anyamedvét és két bocsát sikerült kiterelni a városból, senkinek nem esett baja.","id":"20181011_Most_Fogaras_kozpontjaban_randalirozott_egy_medvecsalad_elzavartak_oket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f885f2b4-d468-4985-8e3e-edadc01a5366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc03eb84-0c9a-4df9-b650-ab16af7ce516","keywords":null,"link":"/elet/20181011_Most_Fogaras_kozpontjaban_randalirozott_egy_medvecsalad_elzavartak_oket","timestamp":"2018. október. 11. 15:01","title":"Fogaras központjában randalírozott egy medvecsalád, elzavarták őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dc5658f-779f-477e-af00-2e42c4e9bd61","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A luxuscikkekben utazó orosz Caviar különleges készülékei az új iPhone-ok bolti áránál is lényegesen nagyobb árcédulát kaptak. ","shortLead":"A luxuscikkekben utazó orosz Caviar különleges készülékei az új iPhone-ok bolti áránál is lényegesen nagyobb árcédulát...","id":"20181010_apple_iphone_xs_max_arany_hatlap_caviar_luxustelefon_mobilkiegeszito","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9dc5658f-779f-477e-af00-2e42c4e9bd61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76a53887-53a3-414e-912d-8907d20554cd","keywords":null,"link":"/tudomany/20181010_apple_iphone_xs_max_arany_hatlap_caviar_luxustelefon_mobilkiegeszito","timestamp":"2018. október. 10. 17:03","title":"Sokallja az új iPhone-ok árát? Van már olyan is, amelyik 4 millió forintba kerül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d317c789-5ccd-456c-9354-02fda7466e99","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kálmán Olga beszélgetett velük Facebook-oldalán. A tragédia óta senki nem kereste őket a kórháztól, hogy kifejezzék együttérzésüket.","shortLead":"Kálmán Olga beszélgetett velük Facebook-oldalán. A tragédia óta senki nem kereste őket a kórháztól, hogy kifejezzék...","id":"20181010_Megszolalt_kirugott_szivsebesz_elhunyt_betegenek_felesege_es_lanya__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d317c789-5ccd-456c-9354-02fda7466e99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6906bc69-316a-440a-b8cd-9ee0a6c19eb8","keywords":null,"link":"/itthon/20181010_Megszolalt_kirugott_szivsebesz_elhunyt_betegenek_felesege_es_lanya__video","timestamp":"2018. október. 10. 17:46","title":"Megszólalt a kirúgott szívsebész elhunyt betegének felesége és lánya – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"141ab61c-6884-48fb-8714-ddd9e515d8d1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy válás nem kudarc – ez derül ki a szavaiból.","shortLead":"Egy válás nem kudarc – ez derül ki a szavaiból.","id":"20181011_Hosszu_Katinka_sokat_tesz_azert_hogy_ertelmesen_beszeljunk_a_valasrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=141ab61c-6884-48fb-8714-ddd9e515d8d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c5b965f-799e-48a5-83f8-a59fc82df4ea","keywords":null,"link":"/elet/20181011_Hosszu_Katinka_sokat_tesz_azert_hogy_ertelmesen_beszeljunk_a_valasrol","timestamp":"2018. október. 11. 11:52","title":"Hosszú Katinka sokat tesz azért, hogy értelmesen beszéljünk a válásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff4b3450-c170-4825-8d2d-055b6fe6b8e6","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Égboltot befogadó tükörkép vagy a föld mélyének pokoli feketeségét visszaadó installáció, talajból kialakított „vízhullám” vagy az emberi test belső szerveit idéző alkotás – Anish Kapoor (1954) indiai származású brit szobrász a világmindenséget igyekszik megformálni. ","shortLead":"Égboltot befogadó tükörkép vagy a föld mélyének pokoli feketeségét visszaadó installáció, talajból kialakított...","id":"20181010_A_legfeketebb_fekete","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff4b3450-c170-4825-8d2d-055b6fe6b8e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5b93703-fda9-4f8e-816f-f30569bab31d","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20181010_A_legfeketebb_fekete","timestamp":"2018. október. 10. 18:09","title":"A legfeketébb fekete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bb9bbdf-988d-4077-b41c-fbe84a98077a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azzal vádolják őket, hogy egy betiltott náci szervezet tagjai.","shortLead":"Azzal vádolják őket, hogy egy betiltott náci szervezet tagjai.","id":"20181010_Birosag_ele_alltak_a_brit_szulok_akik_Adolf_Hitler_utan_neveztek_el_a_gyerekuket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2bb9bbdf-988d-4077-b41c-fbe84a98077a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f20eb53-e564-4fb3-b887-b3e8652610bc","keywords":null,"link":"/elet/20181010_Birosag_ele_alltak_a_brit_szulok_akik_Adolf_Hitler_utan_neveztek_el_a_gyerekuket","timestamp":"2018. október. 10. 10:11","title":"Bíróság elé álltak a brit szülők, akik Adolf Hitler után nevezték el a gyereküket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1dfbe4e-c110-41fc-8f06-70e55bc9188a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekesnő most először foglalt állást politikai kérdésben, és máris érződik a mozgósító ereje.","shortLead":"Az énekesnő most először foglalt állást politikai kérdésben, és máris érződik a mozgósító ereje.","id":"20181010_Taylor_Swift_hatalmat_nem_becsulhetik_ala_a_politikusok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1dfbe4e-c110-41fc-8f06-70e55bc9188a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac77468c-e5da-4295-9c21-194a424823d8","keywords":null,"link":"/elet/20181010_Taylor_Swift_hatalmat_nem_becsulhetik_ala_a_politikusok","timestamp":"2018. október. 10. 11:54","title":"Taylor Swift hatalmát nem becsülhetik alá a politikusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e71fed8f-b4d2-44c0-a7e8-991518d6c916","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A témában Hadházy Ákos, az LMP volt társelnöke kezdeményezett aláírásgyűjtést.","shortLead":"A témában Hadházy Ákos, az LMP volt társelnöke kezdeményezett aláírásgyűjtést.","id":"20181011_A_Jobbik_beall_Hadhazy_moge_tamogatjak_az_Europai_Ugyeszseghez_valo_csatlakozast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e71fed8f-b4d2-44c0-a7e8-991518d6c916&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06720c2a-6916-40a0-a09c-ea705fbeb095","keywords":null,"link":"/itthon/20181011_A_Jobbik_beall_Hadhazy_moge_tamogatjak_az_Europai_Ugyeszseghez_valo_csatlakozast","timestamp":"2018. október. 11. 17:59","title":"A Jobbik beáll Hadházy mögé, támogatják az Európai Ügyészséghez való csatlakozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]