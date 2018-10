Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8e446ef7-4801-422c-9046-fc0e9a83676e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Előválasztást tartana az MSZP, mert arra számít, budapestiek tízezrei mennek el megszavazni, hogy kit indítson az MSZP főpolgármester-jelöltnek. Akár Puzsér Róbertet vagy Demszky Gábort is támogatná, ha a szavazók ezt akarják, mondta Molnár Zsolt az azonnali.hu-nak adott interjújában.","shortLead":"Előválasztást tartana az MSZP, mert arra számít, budapestiek tízezrei mennek el megszavazni, hogy kit indítson az MSZP...","id":"20181010_fopolgarmestervalasztas_Tarlos_Puzser_Demszky","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e446ef7-4801-422c-9046-fc0e9a83676e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"089d1452-36da-47c7-a40a-fabe1f053d90","keywords":null,"link":"/itthon/20181010_fopolgarmestervalasztas_Tarlos_Puzser_Demszky","timestamp":"2018. október. 10. 11:42","title":"Megszavaztatná az MSZP, kit indítson Tarlós ellen, akár Puzsért vagy Demszkyt is bevetné","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba5b8087-d50f-4081-83a5-43bdf6b1eea6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem lesz egyik párt jelöltje sem, de minden párt támogatására számít.","shortLead":"Nem lesz egyik párt jelöltje sem, de minden párt támogatására számít.","id":"20181011_Puzser_Robert_is_bejelentkezett_a_fopolgarmesteri_szekert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba5b8087-d50f-4081-83a5-43bdf6b1eea6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"741e722c-1d7a-48cf-b299-1f681100dbd6","keywords":null,"link":"/itthon/20181011_Puzser_Robert_is_bejelentkezett_a_fopolgarmesteri_szekert","timestamp":"2018. október. 11. 05:15","title":"Puzsér bejelentette: indul főpolgármesternek – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d317c789-5ccd-456c-9354-02fda7466e99","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kálmán Olga beszélgetett velük Facebook-oldalán. A tragédia óta senki nem kereste őket a kórháztól, hogy kifejezzék együttérzésüket.","shortLead":"Kálmán Olga beszélgetett velük Facebook-oldalán. A tragédia óta senki nem kereste őket a kórháztól, hogy kifejezzék...","id":"20181010_Megszolalt_kirugott_szivsebesz_elhunyt_betegenek_felesege_es_lanya__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d317c789-5ccd-456c-9354-02fda7466e99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6906bc69-316a-440a-b8cd-9ee0a6c19eb8","keywords":null,"link":"/itthon/20181010_Megszolalt_kirugott_szivsebesz_elhunyt_betegenek_felesege_es_lanya__video","timestamp":"2018. október. 10. 17:46","title":"Megszólalt a kirúgott szívsebész elhunyt betegének felesége és lánya – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84fb9e44-cd43-4608-bd0b-6d4d9e6c181c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyre keményebben lép fel az Magyar Nemzeti Bank (MNB) az illegális pénzügyi szolgáltatók ellen, de a társaságoknak csak töredéke fizeti be a büntetést, és akad, mely továbbra is vígan működik.","shortLead":"Egyre keményebben lép fel az Magyar Nemzeti Bank (MNB) az illegális pénzügyi szolgáltatók ellen, de a társaságoknak...","id":"20181010_Nem_fizetik_ki_a_csalo_brokerek_az_MNBs_birsagokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=84fb9e44-cd43-4608-bd0b-6d4d9e6c181c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9d924c2-0c4d-49d3-95eb-fddd6f142c16","keywords":null,"link":"/kkv/20181010_Nem_fizetik_ki_a_csalo_brokerek_az_MNBs_birsagokat","timestamp":"2018. október. 10. 12:56","title":"Nem fizetik ki a csaló brókerek az MNB-s bírságokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a54d5860-fa0d-4288-abf8-af9d142b2a10","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Las Vegas-i rendőrség nagyon kíváncsi, mit mond a 2009-es üggyel kapcsolatban a portugál klasszis.","shortLead":"A Las Vegas-i rendőrség nagyon kíváncsi, mit mond a 2009-es üggyel kapcsolatban a portugál klasszis.","id":"20181010_Kihallgatja_a_rendorseg_Cristiano_Ronaldot_az_allitolagos_nemi_eroszakok_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a54d5860-fa0d-4288-abf8-af9d142b2a10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50330ce3-1c63-4efb-bbeb-6f9e40d94e2d","keywords":null,"link":"/elet/20181010_Kihallgatja_a_rendorseg_Cristiano_Ronaldot_az_allitolagos_nemi_eroszakok_miatt","timestamp":"2018. október. 10. 15:11","title":"Kihallgatja a rendőrség Cristiano Ronaldót az állítólagos nemi erőszak miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"413618d6-b1d7-46da-9c18-b421f31f300a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Twitteren került elő az a korábbi álláshirdetés, amely alapján a Samsung már javában fejleszti a második generációs mesterségesintelligencia-processzort. Ez kerülhet a soron következő csúcsmobilba, a Galaxy S10-be is.","shortLead":"Twitteren került elő az a korábbi álláshirdetés, amely alapján a Samsung már javában fejleszti a második generációs...","id":"20181009_samsung_galaxy_s10_specifikacio_mesterseges_intelligencia_neuralis_feldolgozoegyseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=413618d6-b1d7-46da-9c18-b421f31f300a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9c10fc5-c094-4678-b1e2-acb67d03a8ba","keywords":null,"link":"/tudomany/20181009_samsung_galaxy_s10_specifikacio_mesterseges_intelligencia_neuralis_feldolgozoegyseg","timestamp":"2018. október. 09. 18:03","title":"Olyan processzor kerülhet a Galaxy S10-be, amellyel verheti az Apple és a Huawei mobiljait is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d2abc66-f313-4227-84af-3a2613e0d79b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kockázatosak lehetnek növény-egészségügyi szempontból az Európán kívüli országokból poggyászban behozott növények és növényi termékek, mivel azokban fennmaradhatnak nem honos károsítók.","shortLead":"Kockázatosak lehetnek növény-egészségügyi szempontból az Európán kívüli országokból poggyászban behozott növények és...","id":"20181009_noveny_egeszsegugy_utazas_nem_honos_fajok_nebih","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d2abc66-f313-4227-84af-3a2613e0d79b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dc7caa2-1341-437a-b8d7-6ea4eb0acf26","keywords":null,"link":"/itthon/20181009_noveny_egeszsegugy_utazas_nem_honos_fajok_nebih","timestamp":"2018. október. 09. 13:10","title":"Növényt hozna haza a nyaralásról? Gondolja meg kétszer is!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a07c57d9-a9e6-4e4c-b927-c5fdcee9fe0e","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"Megindult a felszámolás a Paprikakert Tész Kft ellen, csaknem egymilliárd forintot vasalnának be a cégen, a szegedi Vadasparkban, uniós pénzből felhúzott kalandparkra elköltött pénzt is vissza kell fizetniük. Ez már a második Simonka-közeli cég, amely megbukott, a Magyar Termés Tész Kft. ügyében 973 millió forintos költségvetési csalás miatt folyik nyomozás, de más, ehhez a körhöz tartozó cégeknél is vizsgálódnak.","shortLead":"Megindult a felszámolás a Paprikakert Tész Kft ellen, csaknem egymilliárd forintot vasalnának be a cégen, a szegedi...","id":"20181010_simonka_gyorgy_fidesz_paprikakert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a07c57d9-a9e6-4e4c-b927-c5fdcee9fe0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c2a0e03-2740-4240-8e9e-63041faffe28","keywords":null,"link":"/kkv/20181010_simonka_gyorgy_fidesz_paprikakert","timestamp":"2018. október. 10. 06:30","title":"Elengedhette a Fidesz zűrös politikusa kezét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]