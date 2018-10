Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3bc3ab33-3d7a-4e81-9391-ad09c113b3ff","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Tropicana jól járt a költözéssel.","shortLead":"A Tropicana jól járt a költözéssel.","id":"20181013_Egy_Tiborcz_Istvanhoz_kotheto_epuletben_lelt_uj_otthonra_Andy_Vajna_egyik_kaszinoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3bc3ab33-3d7a-4e81-9391-ad09c113b3ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ee63d19-c91a-457b-902c-1559561cac9d","keywords":null,"link":"/kkv/20181013_Egy_Tiborcz_Istvanhoz_kotheto_epuletben_lelt_uj_otthonra_Andy_Vajna_egyik_kaszinoja","timestamp":"2018. október. 13. 11:47","title":"Egy Tiborcz Istvánhoz köthető épületben lelt új otthonra Andy Vajna egyik kaszinója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90a6a5ae-b177-40a5-b0aa-e322f5861dd4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kim Wall haláláról filmsorozat készül.","shortLead":"Kim Wall haláláról filmsorozat készül.","id":"20181013_Nem_hagyjak_feledesbe_merulni_a_brutalisan_meggyilkolt_sved_ujsagiro_tortenetet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90a6a5ae-b177-40a5-b0aa-e322f5861dd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"106a24f2-9e2f-43bc-916c-d0d06c24931a","keywords":null,"link":"/kultura/20181013_Nem_hagyjak_feledesbe_merulni_a_brutalisan_meggyilkolt_sved_ujsagiro_tortenetet","timestamp":"2018. október. 13. 08:36","title":"Nem hagyják feledésbe merülni a brutálisan meggyilkolt svéd újságíró történetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24765992-c25c-431e-83a6-ed67a63ce937","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"David Dawson kis híján feladta festőkarrierjét azért, hogy Lucian Freud társaságát élvezhesse, a festő ecseteit és vásznait pakolgathassa. Idővel az öreg művész barátja és állandó modellje lett. Vele beszélgettünk Freud napi rutinjáról, a képein ábrázolt meztelenségről, legkülönösebb modelljéről, Erzsébet királynőről és egy utolsó pillanatig alkotó ember haláláról. ","shortLead":"David Dawson kis híján feladta festőkarrierjét azért, hogy Lucian Freud társaságát élvezhesse, a festő ecseteit és...","id":"20181011_Husz_evig_segitett_es_allt_aktot_Freudnak__interju_a_festozseni_asszisztensevel_es_muzsajaval","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24765992-c25c-431e-83a6-ed67a63ce937&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3294f28a-c27b-4922-bc88-05a508e080d6","keywords":null,"link":"/kultura/20181011_Husz_evig_segitett_es_allt_aktot_Freudnak__interju_a_festozseni_asszisztensevel_es_muzsajaval","timestamp":"2018. október. 11. 20:00","title":"Aki 20 évig állt aktot Lucian Freudnak – a festőzseni múzsája mesélt a hvg.hu-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d005152a-5b21-4067-9f53-f418ed6f7a4e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Magyarországon is népszerű énekes gyermeke súlyos beteg.\r

\r

","shortLead":"A Magyarországon is népszerű énekes gyermeke súlyos beteg.\r

\r

","id":"20181013_Michael_Buble_Ez_az_utolso_interjum_Visszavonulok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d005152a-5b21-4067-9f53-f418ed6f7a4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb4618e4-ab7e-4e51-9fa1-6eba39d772fa","keywords":null,"link":"/kultura/20181013_Michael_Buble_Ez_az_utolso_interjum_Visszavonulok","timestamp":"2018. október. 13. 15:37","title":"Michael Bublé: „Ez az utolsó interjúm. Visszavonulok”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8a5dac1-9d47-4cd4-bbff-d5a22171712d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar küldöttség eddig összesen 11 arany-, valamint egy-egy ezüst- és bronzérmet nyert.","shortLead":"A magyar küldöttség eddig összesen 11 arany-, valamint egy-egy ezüst- és bronzérmet nyert.","id":"20181013_milak_kristof_kesely_ajna_aranyerem_gyozelem_ifjusagi_olimpia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d8a5dac1-9d47-4cd4-bbff-d5a22171712d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a55cdc49-4334-40fd-a77d-5d430049346e","keywords":null,"link":"/sport/20181013_milak_kristof_kesely_ajna_aranyerem_gyozelem_ifjusagi_olimpia","timestamp":"2018. október. 13. 07:31","title":"Milák és Késely brillírozik az ifiolimpián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24d21835-7b84-44c1-9884-4b9fe40b1605","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az önkormányzat olyan alacsony összeget kínál a lebontásra ítélt házak lakóinak, amitől a hajléktalanság veszélyzónájába kerülnének. ","shortLead":"Az önkormányzat olyan alacsony összeget kínál a lebontásra ítélt házak lakóinak, amitől a hajléktalanság...","id":"20181012_35_milliot_kinalnak_a_Hos_utcai_lakastulajdonosoknak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24d21835-7b84-44c1-9884-4b9fe40b1605&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9df0a72-daf8-424a-83c2-8e33d75b1934","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181012_35_milliot_kinalnak_a_Hos_utcai_lakastulajdonosoknak","timestamp":"2018. október. 12. 09:32","title":"3,5 milliót kínálnak a Hős utcai lakástulajdonosoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dfaa04d-f910-4167-aa38-65f95161a1ea","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az önellátásra képtelen gyerekek után járó ápolási díjnak nincs korhatára, 18 évesnél idősebbek szüleinek is jár.","shortLead":"Az önellátásra képtelen gyerekek után járó ápolási díjnak nincs korhatára, 18 évesnél idősebbek szüleinek is jár.","id":"20181013_apolasi_dij_korhatar_onellatasra_keptelen_gyerekek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8dfaa04d-f910-4167-aa38-65f95161a1ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e6e2601-c0bf-4376-a36d-69eb9e094e37","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181013_apolasi_dij_korhatar_onellatasra_keptelen_gyerekek","timestamp":"2018. október. 13. 13:35","title":"Ápolási díj: 18 év fölötti gyerekek után is jár majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c31c7a6e-a6f7-4a51-b687-38eefe7b101f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Weber szerint Orbánnak a CEU és a civilek ügyében lépnie kell végre. ","shortLead":"Weber szerint Orbánnak a CEU és a civilek ügyében lépnie kell végre. ","id":"20181012_Weber_Nagyban_fugg_Orbantol_hogy_a_Fidesz_a_neppart_tagja_marade","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c31c7a6e-a6f7-4a51-b687-38eefe7b101f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f39d971-2951-4766-8d03-b15bafcbf9a4","keywords":null,"link":"/itthon/20181012_Weber_Nagyban_fugg_Orbantol_hogy_a_Fidesz_a_neppart_tagja_marade","timestamp":"2018. október. 12. 14:34","title":"Weber: Nagyban függ Orbántól, hogy a Fidesz a Néppárt tagja marad-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]