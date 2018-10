Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fa3274fd-7e21-4500-a8ad-9e15affa8db1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megnéztük, milyen az élet ott, ahol teljes a foglalkoztatottság; nyilvános lett a Budapestre tervezett gigaberuházások listája; kiszámolták, hogy 30 milliárd forintot buktunk a letelepedési államkötvényeken. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Megnéztük, milyen az élet ott, ahol teljes a foglalkoztatottság; nyilvános lett a Budapestre tervezett gigaberuházások...","id":"20181014_Es_akkor_Orban_alma_mar_negyven_telepulesen_teljesult","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fa3274fd-7e21-4500-a8ad-9e15affa8db1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a53467aa-c860-46bf-b5e6-133a078b20e4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181014_Es_akkor_Orban_alma_mar_negyven_telepulesen_teljesult","timestamp":"2018. október. 14. 07:00","title":"És akkor Orbán álma már negyven településen teljesült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8e0dac2-362b-465e-afe7-f55bf409de67","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy középiskolás fiú maradt le a csoportjától, majd az egymáshoz nagyon hasonló turistajelzések összezavarták. ","shortLead":"Egy középiskolás fiú maradt le a csoportjától, majd az egymáshoz nagyon hasonló turistajelzések összezavarták. ","id":"20181013_Lemaradt_es_rossz_fele_indult_a_turazo_diak_a_Bakonyban_rendorok_talaltak_ra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8e0dac2-362b-465e-afe7-f55bf409de67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40facafa-2705-4ea1-87f6-0660c329e458","keywords":null,"link":"/elet/20181013_Lemaradt_es_rossz_fele_indult_a_turazo_diak_a_Bakonyban_rendorok_talaltak_ra","timestamp":"2018. október. 13. 20:51","title":"Lemaradt és rossz felé indult a túrázó diák a Bakonyban, rendőrök találtak rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15129d27-89a9-4d84-9a19-198a0e63d85e","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"Életének mely területeit befolyásolhatja az alvászavar, mik azok a fizikális és mentális funkciók, amelyek nem működnek jól az alváshiány következtében? Ezekre hozunk példát olvasóinknak.\r

","shortLead":"Életének mely területeit befolyásolhatja az alvászavar, mik azok a fizikális és mentális funkciók, amelyek nem működnek...","id":"sedacurforte_20180910_10_dolog_ami_biztosan_nem_fog_jol_menni_ha_nem_alszik_eleget","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15129d27-89a9-4d84-9a19-198a0e63d85e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce160768-5441-4764-af12-7b80e52f0a3b","keywords":null,"link":"/brandchannel/sedacurforte_20180910_10_dolog_ami_biztosan_nem_fog_jol_menni_ha_nem_alszik_eleget","timestamp":"2018. október. 15. 07:17","title":"10 dolog, ami biztosan nem fog jól menni, ha nem alszik eleget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"aa69c466-37ae-4895-b6c4-19ea3dac7a4c","c_partnertag":"sedacurforte"},{"available":true,"c_guid":"37962b4c-9ee9-4432-8ab9-5fb3b0387e46","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A márciusi dél-angliai Szkripal-merénylet elkövetésével vádolt két orosz ügynök, Alekszandr Petrov és Ruszlan Bosirov számára lefoglalták a Petroff & Boshiroff márkanavet, így a két titkosszolgálati ügynök piacra dobhatja az álnevükre emlékeztető termékeket: parfümöket, illetve vegyipari cikkeket.","shortLead":"A márciusi dél-angliai Szkripal-merénylet elkövetésével vádolt két orosz ügynök, Alekszandr Petrov és Ruszlan Bosirov...","id":"20181014_Piacra_kerulhet_a_Petroff__Boshiroff_parfum_csak_novicsok_ne_legyen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37962b4c-9ee9-4432-8ab9-5fb3b0387e46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fbe1e34-b087-41f8-84fd-362de11d8eeb","keywords":null,"link":"/kkv/20181014_Piacra_kerulhet_a_Petroff__Boshiroff_parfum_csak_novicsok_ne_legyen","timestamp":"2018. október. 14. 16:50","title":"Piacra kerülhet a Petroff & Boshiroff parfüm, csak novicsok ne legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43cfc4b8-acf3-45f0-b455-7b9126846fab","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A szolnoki filmfesztiválon mesterkurzust is fog tartani a legendás rendező. ","shortLead":"A szolnoki filmfesztiválon mesterkurzust is fog tartani a legendás rendező. ","id":"20181015_Szolnokra_jon_Peter_Greenaway","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43cfc4b8-acf3-45f0-b455-7b9126846fab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bdf646b-29e1-4dd1-8584-f193da8d13fa","keywords":null,"link":"/kultura/20181015_Szolnokra_jon_Peter_Greenaway","timestamp":"2018. október. 15. 10:42","title":"Szolnokra jön Peter Greenaway","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80ba4d52-6d45-4322-81cc-596f9498013d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szaúd-Arábia kemény válaszcsapással fenyeget arra az esetre, ha büntetőintézkedéseket hoznak ellene Dzsamál Hasogdzsi ellenzéki újságíró eltűnése miatt - jelentette vasárnap a közel-keleti ország hivatalos hírügynöksége.","shortLead":"Szaúd-Arábia kemény válaszcsapással fenyeget arra az esetre, ha büntetőintézkedéseket hoznak ellene Dzsamál Hasogdzsi...","id":"20181014_SzaudArabia_makacs_es_valaszcsapast_iger","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80ba4d52-6d45-4322-81cc-596f9498013d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d530ede-d9e2-4817-89e2-363cd496f344","keywords":null,"link":"/vilag/20181014_SzaudArabia_makacs_es_valaszcsapast_iger","timestamp":"2018. október. 14. 16:50","title":"Szaúd-Arábia makacs és válaszcsapást ígér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc6518a5-0353-4b8b-bf04-c52774064c99","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pontosan tudták, mitől tér jobb belátásra.","shortLead":"Pontosan tudták, mitől tér jobb belátásra.","id":"20181015_Oriasi_diszno_csatangolt_a_varos_utcain_a_rendorok_zsenialisan_reagaltak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc6518a5-0353-4b8b-bf04-c52774064c99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62da71a4-eab1-4242-a874-224210b9d205","keywords":null,"link":"/elet/20181015_Oriasi_diszno_csatangolt_a_varos_utcain_a_rendorok_zsenialisan_reagaltak","timestamp":"2018. október. 15. 14:15","title":"Óriási disznó csatangolt a kaliforniai város utcáin, a rendőrök zseniálisan reagáltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9adbc7a4-8932-4ee2-a4f5-484d9b89d9e1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Német Űrkutatási Központ nemrég tette közzé azt a térképet, amelyet két műhold segítségével készített el. Az eredmény a tudósok és az ipar számára is fontos.","shortLead":"A Német Űrkutatási Központ nemrég tette közzé azt a térképet, amelyet két műhold segítségével készített el. Az eredmény...","id":"20181015_nemet_urkutatasi_kozpont_3d_terkep_terrasar_x_tandem_x","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9adbc7a4-8932-4ee2-a4f5-484d9b89d9e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9335be0a-8171-4d20-ae00-ec033006b5e9","keywords":null,"link":"/tudomany/20181015_nemet_urkutatasi_kozpont_3d_terkep_terrasar_x_tandem_x","timestamp":"2018. október. 15. 09:03","title":"Két német műhold az egész Földet letapogatta, lenyűgöző lett az eredmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]