[{"available":true,"c_guid":"ae523aad-1003-4b22-a1f0-09c76d30e479","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bár szíve szerint több időt szánna a családra és alvásra, az átlagmagyar mindennap majdnem egy órát pazarol ügyintézésre, mely alig kevesebb, mint amennyit a gyerekeivel tud tölteni – derül ki a Nagy Időbevallás című kutatásból.","shortLead":"Bár szíve szerint több időt szánna a családra és alvásra, az átlagmagyar mindennap majdnem egy órát pazarol...","id":"20181015_Annyit_foglalkozik_az_ugyintezessel_mint_a_gyerekeivel_es_csak_7_orat_alszik_Nem_normalis_de_atlagos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae523aad-1003-4b22-a1f0-09c76d30e479&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09911846-a278-46ef-805a-90a56f07ed3e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181015_Annyit_foglalkozik_az_ugyintezessel_mint_a_gyerekeivel_es_csak_7_orat_alszik_Nem_normalis_de_atlagos","timestamp":"2018. október. 15. 14:14","title":"Annyit foglalkozik az ügyintézéssel, mint a gyerekeivel, és csak 7 órát alszik? Nem normális, de átlagos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0beb9c40-d490-4bf2-b0b1-e406020d1231","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Öt óra alatt 160-180 milliméter eső hullott, teljes falvak kerültek víz alá. ","shortLead":"Öt óra alatt 160-180 milliméter eső hullott, teljes falvak kerültek víz alá. ","id":"20181015_Egy_ejszaka_alatt_valsaghelyzet_alakult_ki_DelFranciaorszagban_hatan_meghaltak_az_aradasokban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0beb9c40-d490-4bf2-b0b1-e406020d1231&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5fd02fd-8741-42c1-973b-2d93322a606f","keywords":null,"link":"/vilag/20181015_Egy_ejszaka_alatt_valsaghelyzet_alakult_ki_DelFranciaorszagban_hatan_meghaltak_az_aradasokban","timestamp":"2018. október. 15. 11:55","title":"Egy éjszaka alatt válsághelyzet alakult ki Dél-Franciaországban, hatan meghaltak az áradásokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a636fd1d-01df-46bc-9914-52229e5e38d4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kopasz kukac erősíti az egymás iránt való elfogadást, hozzájárul a diszkriminatív attitűdök föloldásához, csatornát nyit a beteg és egészséges gyerekek között – írják az alkotók. ","shortLead":"A kopasz kukac erősíti az egymás iránt való elfogadást, hozzájárul a diszkriminatív attitűdök föloldásához, csatornát...","id":"20181016_Alma_Egyuttes_Kackac_kukac_videoklip","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a636fd1d-01df-46bc-9914-52229e5e38d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be178b9f-0bca-4cfb-9ac6-149756f35872","keywords":null,"link":"/elet/20181016_Alma_Egyuttes_Kackac_kukac_videoklip","timestamp":"2018. október. 16. 11:29","title":"A beteg gyerekekért énekel az Alma Együttes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9031af8c-4988-4a7d-b8e6-c6f685f90989","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jövő hét elején mutatja be a HTC ultrabiztosnak mondott mobilját. Elsősorban kriptopénzekkel foglalkozóknak szánják a meglehetősen borsos áru készüléket.","shortLead":"Jövő hét elején mutatja be a HTC ultrabiztosnak mondott mobilját. Elsősorban kriptopénzekkel foglalkozóknak szánják...","id":"20181015_htc_exodus_blockchain_mobil_bemutato_oktober_22","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9031af8c-4988-4a7d-b8e6-c6f685f90989&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d49139f9-dd8d-4570-90f2-1cdeb7608e8d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181015_htc_exodus_blockchain_mobil_bemutato_oktober_22","timestamp":"2018. október. 15. 13:03","title":"Kiderült: napokon belül érkezik a HTC ultrabiztosnak mondott blockchain-mobilja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9d7198d-465e-4ec0-be82-55e3292c0990","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hét, de talán a hónap híre a Winamp mögötti cég hétfői bejelentése: 2019-ben nem csak visszatér a ‘90-es évek egyik, ha nem a legjobb programja, mobilverziót is készítenek hozzá. ","shortLead":"A hét, de talán a hónap híre a Winamp mögötti cég hétfői bejelentése: 2019-ben nem csak visszatér a ‘90-es évek egyik...","id":"20181016_winamp_zenelejatszo_aol_radionomy_zenehallgatas_szamitogepen_bongeszoben_streaming_zenehallgatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a9d7198d-465e-4ec0-be82-55e3292c0990&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37ce20b4-4421-4c44-bce5-c5cbe7dbf753","keywords":null,"link":"/tudomany/20181016_winamp_zenelejatszo_aol_radionomy_zenehallgatas_szamitogepen_bongeszoben_streaming_zenehallgatas","timestamp":"2018. október. 16. 09:36","title":"Visszatér a Winamp, a valaha készült egyik legjobb zenelejátszó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9572c068-abb5-40c7-af88-42f1f99c3e92","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Mohammad bin Szalman herceg bejelentkezett a világ egyik leghíresebb futballcsapatának megvásárlására – tudatja a Sun című londoni bulvárlap. ","shortLead":"Mohammad bin Szalman herceg bejelentkezett a világ egyik leghíresebb futballcsapatának megvásárlására – tudatja a Sun...","id":"20181016_A_vereskezu_szaudi_tronorokos_megveszi_a_Manchester_Unitedet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9572c068-abb5-40c7-af88-42f1f99c3e92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d62658f-4f89-4ea5-be36-5bdd3e3976d1","keywords":null,"link":"/kkv/20181016_A_vereskezu_szaudi_tronorokos_megveszi_a_Manchester_Unitedet","timestamp":"2018. október. 16. 13:09","title":"A „véreskezű” szaúdi trónörökös megveszi a Manchester Unitedet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7949371d-1631-4b47-bac6-7204a85454a8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A HM szerint nincs csúszás, jövő januárban indulna a gyártás. ","shortLead":"A HM szerint nincs csúszás, jövő januárban indulna a gyártás. ","id":"20181015_Kiskunfelegyhazan_lehet_az_uj_magyar_fegyvergyar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7949371d-1631-4b47-bac6-7204a85454a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"984c1022-456f-4799-a335-40c17f6670bb","keywords":null,"link":"/kkv/20181015_Kiskunfelegyhazan_lehet_az_uj_magyar_fegyvergyar","timestamp":"2018. október. 15. 09:46","title":"Kiskunfélegyházán lehet az új magyar fegyvergyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82a665e4-d5e3-48af-844e-a42258d62f84","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az amerikai szerint idehaza jobban megéri gyorskorcsolyázónak lenni. ","shortLead":"Az amerikai szerint idehaza jobban megéri gyorskorcsolyázónak lenni. ","id":"20181015_Keddtol_magyar_lesz_az_olimpiai_ezustermes_JohnHenry_Krueger","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=82a665e4-d5e3-48af-844e-a42258d62f84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1ff4a72-20dc-4cab-b120-3289268b2b64","keywords":null,"link":"/sport/20181015_Keddtol_magyar_lesz_az_olimpiai_ezustermes_JohnHenry_Krueger","timestamp":"2018. október. 15. 19:51","title":"Keddtől magyar lesz az olimpiai ezüstérmes John-Henry Krueger","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]