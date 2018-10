Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"82a665e4-d5e3-48af-844e-a42258d62f84","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az amerikai szerint idehaza jobban megéri gyorskorcsolyázónak lenni. ","shortLead":"Az amerikai szerint idehaza jobban megéri gyorskorcsolyázónak lenni. ","id":"20181015_Keddtol_magyar_lesz_az_olimpiai_ezustermes_JohnHenry_Krueger","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=82a665e4-d5e3-48af-844e-a42258d62f84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1ff4a72-20dc-4cab-b120-3289268b2b64","keywords":null,"link":"/sport/20181015_Keddtol_magyar_lesz_az_olimpiai_ezustermes_JohnHenry_Krueger","timestamp":"2018. október. 15. 19:51","title":"Keddtől magyar lesz az olimpiai ezüstérmes John-Henry Krueger","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca1b4b4a-cd93-4f2f-8b55-91f8fb18ad4e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több modell is érintett lehet.","shortLead":"Több modell is érintett lehet.","id":"20181015_Folytatodik_a_dizelbotrany_Hazkutatast_tartottak_az_Opel_irodaiban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca1b4b4a-cd93-4f2f-8b55-91f8fb18ad4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbe7c329-62b3-4dd8-90ed-a4b96d2859d2","keywords":null,"link":"/kkv/20181015_Folytatodik_a_dizelbotrany_Hazkutatast_tartottak_az_Opel_irodaiban","timestamp":"2018. október. 15. 13:11","title":"Folytatódik a dízelbotrány? Házkutatást tartottak az Opel irodáiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66403a03-b985-4c7f-9f1a-fbd0500b0c8b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A klímaváltozással járó hőhullámok és szárazságok az árpának sem tesznek jót. Ha így megy tovább, brutális drágulás jöhet a sörpiacon. ","shortLead":"A klímaváltozással járó hőhullámok és szárazságok az árpának sem tesznek jót. Ha így megy tovább, brutális drágulás...","id":"20181015_sor_klimavaltozas_arpa_arpamez_sorarak_szarazsag_hohullam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66403a03-b985-4c7f-9f1a-fbd0500b0c8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"991a3ec3-2149-4f2c-8e0a-2fe7a5d2eb85","keywords":null,"link":"/tudomany/20181015_sor_klimavaltozas_arpa_arpamez_sorarak_szarazsag_hohullam","timestamp":"2018. október. 15. 21:50","title":"Drasztikusan emelkedhet a sör ára, és ennek is a klímaváltozáshoz van köze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd5e7c64-d5d6-41dc-821a-6d777d9720ec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenőrzéskor a péküzem és a dolgozók munkaruhája, a munkaasztalok felülete is koszos volt. ","shortLead":"Az ellenőrzéskor a péküzem és a dolgozók munkaruhája, a munkaasztalok felülete is koszos volt. ","id":"20181016_Sulyos_higieniai_problemak_pekseg_Nebih_ellenorzes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd5e7c64-d5d6-41dc-821a-6d777d9720ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a23da12-4efd-47aa-8a99-ebf24a923003","keywords":null,"link":"/itthon/20181016_Sulyos_higieniai_problemak_pekseg_Nebih_ellenorzes","timestamp":"2018. október. 16. 14:31","title":"Mocsok, pókháló, rozsda, rovarok egy budapesti péküzemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14c296c9-5653-47d6-a5f6-ee6772c4ccd3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Minden azon múlik, kisebb vagy nagyobb boltban dolgozik-e valaki. ","shortLead":"Minden azon múlik, kisebb vagy nagyobb boltban dolgozik-e valaki. ","id":"20181015_132_ezer_forint_kulonbseg_is_lehet_a_bolti_eladok_fizetese_kozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14c296c9-5653-47d6-a5f6-ee6772c4ccd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2aedcdc2-71e4-4cbf-9276-438ef5e7d5de","keywords":null,"link":"/kkv/20181015_132_ezer_forint_kulonbseg_is_lehet_a_bolti_eladok_fizetese_kozott","timestamp":"2018. október. 15. 11:16","title":"132 ezer forint különbség is lehet a bolti eladók fizetése között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12cf3697-fa71-4dbd-92cb-a5e09b91c6b8","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Megannyi ötletet vitt sikerre, a Microsoft volt élete egyik legnagyobb vállalkozása, melynek köszönhetően a világ egyik leggazdagabb emberévé vált. Paul Allen az utolsó időkig aktívan dolgozott, magyar idő szerint hétfőn éjjel halt meg.","shortLead":"Megannyi ötletet vitt sikerre, a Microsoft volt élete egyik legnagyobb vállalkozása, melynek köszönhetően a világ egyik...","id":"20181016_meghalt_paul_allen_microsoft_tarsalapito","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12cf3697-fa71-4dbd-92cb-a5e09b91c6b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"451f5ef1-ba12-4500-b7a7-431e9aec7939","keywords":null,"link":"/tudomany/20181016_meghalt_paul_allen_microsoft_tarsalapito","timestamp":"2018. október. 16. 05:03","title":"65 éves korában meghalt a Microsoft milliárdos társalapítója, Paul Allen, akinek még nagy tervei voltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"951e2ddf-2ab6-4284-9b77-d6ff3597d18c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Háromféle eperlekvárja is készült idén. ","shortLead":"Háromféle eperlekvárja is készült idén. ","id":"20181016_Lovasi_Andras_bor_lekvar_zene","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=951e2ddf-2ab6-4284-9b77-d6ff3597d18c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0a091d4-a913-414a-96eb-103d6128dff6","keywords":null,"link":"/elet/20181016_Lovasi_Andras_bor_lekvar_zene","timestamp":"2018. október. 16. 10:37","title":"Lovasi András nem csak zenél, újabban lekvárt is készít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd960fe1-d87d-4f38-b817-b5e63295dc5d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány delegáltjai között olyanok is vannak, mint Kásler Miklós emberierőforrás-miniszter, vagy Lánczi András a Corvinus éléről.","shortLead":"A kormány delegáltjai között olyanok is vannak, mint Kásler Miklós emberierőforrás-miniszter, vagy Lánczi András...","id":"20181016_Megvan_a_lista_ok_vilagithatjak_at_hamarosan_az_MTAt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd960fe1-d87d-4f38-b817-b5e63295dc5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"222fce57-508f-480f-9b47-e4c329b750e0","keywords":null,"link":"/itthon/20181016_Megvan_a_lista_ok_vilagithatjak_at_hamarosan_az_MTAt","timestamp":"2018. október. 16. 17:50","title":"Megvan a lista, ők világíthatják át hamarosan az MTA-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]