[{"available":true,"c_guid":"e30896b5-65f0-4238-ae20-0960313ad145","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vasárnap még sokan az aluljáróban húzták meg magukat, hétfőre viszont mind eltűntek. Életbe lépett a törvény, amely megtiltja az utcai hajléktalanságot. ","shortLead":"Vasárnap még sokan az aluljáróban húzták meg magukat, hétfőre viszont mind eltűntek. Életbe lépett a törvény, amely...","id":"20181015_Maris_eltuntek_a_hajlektalanok_a_Deak_terrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e30896b5-65f0-4238-ae20-0960313ad145&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d38ac3b-c00c-47ed-8f2d-f1efe389f1db","keywords":null,"link":"/itthon/20181015_Maris_eltuntek_a_hajlektalanok_a_Deak_terrol","timestamp":"2018. október. 15. 19:30","title":"Máris eltűntek a hajléktalanok a Deák térről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88ef172d-94ff-4d35-857c-563b7a54bb71","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Utcajogász pedig az ombudsmanhoz fordul, a beadvány megírásában a Bibó István Szakkollégium tagjai is segítenek.","shortLead":"Az Utcajogász pedig az ombudsmanhoz fordul, a beadvány megírásában a Bibó István Szakkollégium tagjai is segítenek.","id":"20181016_Az_ENSZ_is_biralja_a_kormanyt_a_hajlektalanszabalyok_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88ef172d-94ff-4d35-857c-563b7a54bb71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1542f8bf-8d05-4e74-993c-5d0f0ca307dc","keywords":null,"link":"/itthon/20181016_Az_ENSZ_is_biralja_a_kormanyt_a_hajlektalanszabalyok_miatt","timestamp":"2018. október. 16. 10:13","title":"Az ENSZ is bírálja a kormányt a hajléktalanszabályok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a886f9d-12ac-46be-aa30-7f0e969de3ec","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vége a kornak, amelyben a Photoshop desktop termék volt, hamarosan ugyanis rendszerré válik – ekképp vezette fel az Adobe termékigazgatója azt, hogy nemsokára megérkezik a teljes értékű Photoshop iPadekre.","shortLead":"Vége a kornak, amelyben a Photoshop desktop termék volt, hamarosan ugyanis rendszerré válik – ekképp vezette fel...","id":"20181016_teljes_erteku_photoshop_ipadre_adobe_max","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a886f9d-12ac-46be-aa30-7f0e969de3ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3416c904-fe4b-4858-82f4-0600af0a0d1e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181016_teljes_erteku_photoshop_ipadre_adobe_max","timestamp":"2018. október. 16. 15:03","title":"Jó hír, ha iPadje van: érkezik rá a teljes értékű Photoshop","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e76f16f0-8b04-4903-b2fb-533082c22a31","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy nap sem kellett hozzá, hogy botrányba fulladjon az amerikai elnököt támogató, egyedülálló fiataloknak készített társkereső: az app a megjelenés után ki is szivárogtatta véletlenül a felhasználók adatait.","shortLead":"Egy nap sem kellett hozzá, hogy botrányba fulladjon az amerikai elnököt támogató, egyedülálló fiataloknak készített...","id":"20181016_donald_trump_szavazo_amerikai_elnokvalasztas_tarskereso_alkalmazas_donalddaters_adatszivargas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e76f16f0-8b04-4903-b2fb-533082c22a31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8d5f7ea-4634-4484-ba27-db6478d2bfc3","keywords":null,"link":"/tudomany/20181016_donald_trump_szavazo_amerikai_elnokvalasztas_tarskereso_alkalmazas_donalddaters_adatszivargas","timestamp":"2018. október. 16. 21:03","title":"Csináltak egy társkeresőt a Trumpra szavazó fiataloknak, és már az első nap megbukott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9d7198d-465e-4ec0-be82-55e3292c0990","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hét, de talán a hónap híre a Winamp mögötti cég hétfői bejelentése: 2019-ben nem csak visszatér a ‘90-es évek egyik, ha nem a legjobb programja, mobilverziót is készítenek hozzá. ","shortLead":"A hét, de talán a hónap híre a Winamp mögötti cég hétfői bejelentése: 2019-ben nem csak visszatér a ‘90-es évek egyik...","id":"20181016_winamp_zenelejatszo_aol_radionomy_zenehallgatas_szamitogepen_bongeszoben_streaming_zenehallgatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a9d7198d-465e-4ec0-be82-55e3292c0990&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37ce20b4-4421-4c44-bce5-c5cbe7dbf753","keywords":null,"link":"/tudomany/20181016_winamp_zenelejatszo_aol_radionomy_zenehallgatas_szamitogepen_bongeszoben_streaming_zenehallgatas","timestamp":"2018. október. 16. 09:36","title":"Visszatér a Winamp, a valaha készült egyik legjobb zenelejátszó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35f01e6f-bfbc-4964-aea8-5b8feb748a90","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"A Fidesz és a KDNP képviselői fegyelmezetten igennel szavaztak. Amint Áder János aláírja a törvényt, a következő napon már nem jár állami támogatás a lakástakarékoknak.","shortLead":"A Fidesz és a KDNP képviselői fegyelmezetten igennel szavaztak. Amint Áder János aláírja a törvényt, a következő napon...","id":"20181016_Megszavaztak_vege_a_lakastakarekok_allami_tamogatasanak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35f01e6f-bfbc-4964-aea8-5b8feb748a90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20c86342-62f7-4651-8665-ca971ef95cad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181016_Megszavaztak_vege_a_lakastakarekok_allami_tamogatasanak","timestamp":"2018. október. 16. 12:35","title":"Megszavazták: vége a lakástakarékok állami támogatásának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1088a50-4d9d-4e6c-9d10-9b9af44a186e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Még mindig sokan vannak, akik hónapokig nem rendezik az adósságukat, de az adóhatóság a kicsinek is örül.","shortLead":"Még mindig sokan vannak, akik hónapokig nem rendezik az adósságukat, de az adóhatóság a kicsinek is örül.","id":"20181016_Valamivel_kevesebb_tartos_adosa_van_a_NAVnak_mint_korabban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a1088a50-4d9d-4e6c-9d10-9b9af44a186e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6339264c-49a8-4b5a-8305-047faf6945b5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181016_Valamivel_kevesebb_tartos_adosa_van_a_NAVnak_mint_korabban","timestamp":"2018. október. 16. 21:03","title":"Valamivel kevesebb tartós adósa van a NAV-nak, mint az előző negyedévben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1320aaa7-2157-4c72-98ce-e383ef02bbee","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Meggyőzőek az érvek, hogy helyezzék át Ausztrália izraeli nagykövetségét Jeruzsálembe - mondta az ausztrál miniszterelnök. Az pedig majd kiderül, hogy ezt az időközi képviselőválasztás után is így gondolja-e.","shortLead":"Meggyőzőek az érvek, hogy helyezzék át Ausztrália izraeli nagykövetségét Jeruzsálembe - mondta az ausztrál...","id":"20181016_Ausztralia_is_elismerheti_Jeruzsalemet_Izrael_fovarosanak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1320aaa7-2157-4c72-98ce-e383ef02bbee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"085e643c-a2c5-4e8e-9321-5c6eea146c06","keywords":null,"link":"/vilag/20181016_Ausztralia_is_elismerheti_Jeruzsalemet_Izrael_fovarosanak","timestamp":"2018. október. 16. 05:43","title":"Ausztrália is elismerheti Jeruzsálemet Izrael fővárosának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]