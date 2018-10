Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8668fd82-e84f-4757-9797-f517324b2623","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Több mint 200 ezer gyereket érinthet a nagy oltási botrány. Milyen országban élünk? – kérdezték milliók a Weibón, a kínai Twitteren, amikor kiderült: egy nagy gyógyszergyár olyan oltóanyagot dobott piacra veszettség ellen, mely veszélyeztetheti azok életét, akik megkapták az oltást.","shortLead":"Több mint 200 ezer gyereket érinthet a nagy oltási botrány. Milyen országban élünk? – kérdezték milliók a Weibón...","id":"20181019_Megvesztek_ott_az_elvtarsak_13_milliard_dollaros_birsag_veszelyes_vakcina_miatt_Kinaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8668fd82-e84f-4757-9797-f517324b2623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36166e01-509a-4131-a1ba-778977e750c6","keywords":null,"link":"/kkv/20181019_Megvesztek_ott_az_elvtarsak_13_milliard_dollaros_birsag_veszelyes_vakcina_miatt_Kinaban","timestamp":"2018. október. 19. 07:14","title":"\"Megvesztek ott az elvtársak\"? 1,3 milliárd dolláros bírság veszélyes vakcina miatt Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f41f019e-8c43-4f51-b1c1-cc83316de0c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség az életvitelszerű közterületi tartózkodás szabályainak megsértése miatt október 15-én 0 órától 18-án 24 óráig országszerte 133 esetben alkalmazott helyszíni figyelmeztetést. Emellett volt 3 szabálysértési előkészítő eljárás.","shortLead":"A rendőrség az életvitelszerű közterületi tartózkodás szabályainak megsértése miatt október 15-én 0 órától 18-án 24...","id":"20181019_Orizetbe_vettek_a_harmadik_hajlektalant_a_rendorok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f41f019e-8c43-4f51-b1c1-cc83316de0c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b068aa19-bc8b-4ff7-a88a-0a480c37b42b","keywords":null,"link":"/itthon/20181019_Orizetbe_vettek_a_harmadik_hajlektalant_a_rendorok","timestamp":"2018. október. 19. 11:55","title":"Őrizetbe vették a harmadik hajléktalant a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67035088-72d3-4da7-ad4f-ad73ccedcea6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hogy milyen, ha a kabinet felét nők teszik ki.","shortLead":"Hogy milyen, ha a kabinet felét nők teszik ki.","id":"20181020_A_ruandai_kormany_mar_tudja_azt_amit_Orban_kormanya_nem_is_akar_megtudni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=67035088-72d3-4da7-ad4f-ad73ccedcea6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb43da02-c8ca-4617-961f-e1f8a75bd8f3","keywords":null,"link":"/elet/20181020_A_ruandai_kormany_mar_tudja_azt_amit_Orban_kormanya_nem_is_akar_megtudni","timestamp":"2018. október. 20. 07:45","title":"A ruandai kormány már tudja azt, amit Orbán Viktor kormánya nem is akar megtudni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4518515-5919-4aeb-a2ae-05126098ba13","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A parlament üvegzseb oldalán jelent meg, hogy az ÁSZ október 15-én szerződést kötött a Szenczi Divizor Kft.-vel a testület gazdálkodásának felügyeletére 28,9 milliós értékben.","shortLead":"A parlament üvegzseb oldalán jelent meg, hogy az ÁSZ október 15-én szerződést kötött a Szenczi Divizor Kft.-vel...","id":"20181019_Akasztjak_a_hohert_uj_revizor_vizsgalja_az_Allami_Szamvevoszeket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b4518515-5919-4aeb-a2ae-05126098ba13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"183ccc16-d30b-4aa3-90cb-f7a230a7a3de","keywords":null,"link":"/enesacegem/20181019_Akasztjak_a_hohert_uj_revizor_vizsgalja_az_Allami_Szamvevoszeket","timestamp":"2018. október. 19. 13:45","title":"Akasztják a hóhért: új revizor vizsgálja az Állami Számvevőszéket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68ce2956-5da5-414b-9f7b-21d5ec0bd9cd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre többet tudunk a OnePlus hamarosan érkező csúcstelefonjáról, legutóbb például az derült ki, hogy lesz egy „rivális-riogató” jellemzője.","shortLead":"Egyre többet tudunk a OnePlus hamarosan érkező csúcstelefonjáról, legutóbb például az derült ki, hogy lesz...","id":"20181020_oneplus_6t_ara_android_9","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=68ce2956-5da5-414b-9f7b-21d5ec0bd9cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89c25f0d-708a-4af5-8168-0ea06038e3dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20181020_oneplus_6t_ara_android_9","timestamp":"2018. október. 20. 11:03","title":"A legújabb Android rendszer fut rajta, feleáron adják, mint a többi csúcstelefont – mi az?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1b0e9d2-79ec-4ba3-b14d-58c6fd9f4668","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Évekig fog fékezni, hogy pályára állhasson.","shortLead":"Évekig fog fékezni, hogy pályára állhasson.","id":"20181019_Szombaton_indul_a_brit_Merkurszonda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a1b0e9d2-79ec-4ba3-b14d-58c6fd9f4668&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98e4c5e3-1d4e-416e-959e-7491450874ac","keywords":null,"link":"/tudomany/20181019_Szombaton_indul_a_brit_Merkurszonda","timestamp":"2018. október. 19. 11:00","title":"Izgalmas expedícióba vág az Európai Űrügynökség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"423fa008-1b5e-4edb-8503-5e0a25c816e7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20181020_Radics_Gigi_kulturdiplomaciai_uton_kepviseli_Magyarorszagot_a_vilag_tulfelen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=423fa008-1b5e-4edb-8503-5e0a25c816e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87c27625-9807-4eaa-8e67-8f44e65d39d4","keywords":null,"link":"/elet/20181020_Radics_Gigi_kulturdiplomaciai_uton_kepviseli_Magyarorszagot_a_vilag_tulfelen","timestamp":"2018. október. 20. 12:10","title":"Radics Gigi \"kultúrdiplomáciai úton\" képviseli Magyarországot a világ túlfelén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bed46fde-70a5-4821-bdcb-9845d28be5ec","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Százalékosan is kimutatható, hogy mennyivel több a baleset a könnyűdrog engedélyezését követően. ","shortLead":"Százalékosan is kimutatható, hogy mennyivel több a baleset a könnyűdrog engedélyezését követően. ","id":"20181019_a_legalizalt_marihuana_miatt_no_az_autos_balesetek_szama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bed46fde-70a5-4821-bdcb-9845d28be5ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0348bf8-a068-4d16-ad1b-db833eb703e9","keywords":null,"link":"/cegauto/20181019_a_legalizalt_marihuana_miatt_no_az_autos_balesetek_szama","timestamp":"2018. október. 19. 08:51","title":"A marihuána legalizálása miatt nő az autós balesetek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]