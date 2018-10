Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"510a20be-00e6-4b3a-8dd8-54499af12837","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP-ről, két Orbán-lány megkülönböztetéséről, valamint arról is beszélt az Azonnalinak adott interjújában Puzsér Róbert, miért nem tartja magát politikusnak.","shortLead":"Az LMP-ről, két Orbán-lány megkülönböztetéséről, valamint arról is beszélt az Azonnalinak adott interjújában Puzsér...","id":"20181024_Puzser_Nem_vagyok_politikus_azok_hazudnak_uszitanak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=510a20be-00e6-4b3a-8dd8-54499af12837&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"061887bd-bc7c-4b07-a150-49a2690de241","keywords":null,"link":"/itthon/20181024_Puzser_Nem_vagyok_politikus_azok_hazudnak_uszitanak","timestamp":"2018. október. 24. 18:46","title":"Puzsér: Nem vagyok politikus, azok hazudnak, uszítanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55ea5857-45a2-4314-b690-882b507d2d5d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tállai András szerint napirenden van a kérdés.","shortLead":"Tállai András szerint napirenden van a kérdés.","id":"20181024_A_kormany_elott_a_dontes_megszunike_a_szinhazak_TAOtamogatasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55ea5857-45a2-4314-b690-882b507d2d5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb354e20-1bc3-48b3-9005-5f8ccf40014f","keywords":null,"link":"/itthon/20181024_A_kormany_elott_a_dontes_megszunike_a_szinhazak_TAOtamogatasa","timestamp":"2018. október. 24. 15:06","title":"A kormány előtt a döntés, megszűnik-e a színházak TAO-támogatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4007bd67-8097-41f2-9dee-51e7150f5ba1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha már az útdíj lehet a használattal arányos, akkor az autó használata miért nem?","shortLead":"Ha már az útdíj lehet a használattal arányos, akkor az autó használata miért nem?","id":"20181024_A_21_szazadban_elunk_miert_nem_lehet_az_autobiztositas_a_megtett_uttal_aranyos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4007bd67-8097-41f2-9dee-51e7150f5ba1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c58f96a9-1a29-4093-b84b-c899d2134be1","keywords":null,"link":"/cegauto/20181024_A_21_szazadban_elunk_miert_nem_lehet_az_autobiztositas_a_megtett_uttal_aranyos","timestamp":"2018. október. 24. 15:29","title":"A 21. században élünk, miért nem lehet az autóbiztosítás a megtett úttal arányos?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4663b253-57bc-4968-8de3-c06ce9ef6009","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Horváth Ildikó láthatatlan egészségügyet szeretne, és főleg a megelőzésre helyezné a hangsúlyt. ","shortLead":"Horváth Ildikó láthatatlan egészségügyet szeretne, és főleg a megelőzésre helyezné a hangsúlyt. ","id":"20181024_Uj_egeszsegugyi_allamtitkar_Megoldhatatlan_hogy_egy_orvos_ne_dolgozzon_tobb_helyen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4663b253-57bc-4968-8de3-c06ce9ef6009&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d917500-487f-4f1d-95b4-c5160e423695","keywords":null,"link":"/itthon/20181024_Uj_egeszsegugyi_allamtitkar_Megoldhatatlan_hogy_egy_orvos_ne_dolgozzon_tobb_helyen","timestamp":"2018. október. 24. 09:11","title":"Új egészségügyi államtitkár: Megoldhatatlan, hogy egy orvos ne dolgozzon több helyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cc489fc-2d69-4809-9387-9b827ff23591","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A legtöbben Kínában, az USA-ban, Indiában és Indonéziában ülnek majd repülőre.","shortLead":"A legtöbben Kínában, az USA-ban, Indiában és Indonéziában ülnek majd repülőre.","id":"20181024_20_ev_mulva_8_milliardan_fogunk_repulni_evente","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9cc489fc-2d69-4809-9387-9b827ff23591&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71675999-a868-49ce-86f5-7ac9b7721035","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181024_20_ev_mulva_8_milliardan_fogunk_repulni_evente","timestamp":"2018. október. 24. 17:41","title":"Alig 20 év múlva 8 milliárdan fognak repülni évente","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82128c56-d466-4129-bf09-23af2a97f856","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár nagy a választék átlátszó iPhone-tokokból, maga az Apple nem készített még ilyen kiegészítőt. A pénteken kereskedelmi forgalomba kerülő iPhone Xr-nél azonban változhat a helyzet.","shortLead":"Bár nagy a választék átlátszó iPhone-tokokból, maga az Apple nem készített még ilyen kiegészítőt. A pénteken...","id":"20181023_apple_atlatszo_tok_iphone_xr","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=82128c56-d466-4129-bf09-23af2a97f856&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fb6d1ba-1c7c-4530-b798-86f61fa92a8a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181023_apple_atlatszo_tok_iphone_xr","timestamp":"2018. október. 23. 12:03","title":"300 forintért is van hasonló, 11 ezerért adhatja az Apple az átlátszó iPhone-tokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88d307d7-a253-4ebc-98c2-0fa60df7f485","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Előbb Budapesten, majd országosan egy hálózatba rendeznék a térfigyelő kamerák felvételeit egy új törvényjavaslat szerint.","shortLead":"Előbb Budapesten, majd országosan egy hálózatba rendeznék a térfigyelő kamerák felvételeit egy új törvényjavaslat...","id":"20181023_Jon_a_mindent_lato_szem_Pinter_osszekotne_az_orszag_terfigyelo_kamerait","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88d307d7-a253-4ebc-98c2-0fa60df7f485&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"586e8a89-a6e8-4afe-9b3e-9f8546fc7be0","keywords":null,"link":"/itthon/20181023_Jon_a_mindent_lato_szem_Pinter_osszekotne_az_orszag_terfigyelo_kamerait","timestamp":"2018. október. 23. 08:24","title":"Jön a mindent látó szem? Pintér összekötné az ország térfigyelő kameráit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ffb6f28-73ee-4484-8493-5dcd9db5b661","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Kedden bekérették az osztrák külügyminisztériumba Szaúd-Arábia bécsi nagykövetét.","shortLead":"Kedden bekérették az osztrák külügyminisztériumba Szaúd-Arábia bécsi nagykövetét.","id":"20181024_Mar_Ausztriaig_er_Dzsamal_Hasogdzsi_meggyilkolasanak_ugye","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ffb6f28-73ee-4484-8493-5dcd9db5b661&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2404aa93-114d-4a80-855b-1e7c8446611e","keywords":null,"link":"/vilag/20181024_Mar_Ausztriaig_er_Dzsamal_Hasogdzsi_meggyilkolasanak_ugye","timestamp":"2018. október. 24. 06:56","title":"Már Ausztriáig ér Dzsamál Hasogdzsi meggyilkolásának ügye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]