Már tíz Trump-ellenes amerikai közéleti személyiségnek küldtek ismeretlen tettesek csőbombát, s amikor két New York-i címre is megérkezett a veszélyes küldemény, a rendőrök hermetikusan lezártak több háztömbnyi területet. De nem a szokásosnál nagyobb dugók okozzák a legnagyobb gondot, hanem az, hogy a bombafrász tovább növeli a közelgő időközi választások miatt már egyébként is komoly feszültséget. Közben a hatóságok abban a floridai postahivatalban kutakodnak, ahol az egyik pokolgépet feladták.

Bár egyelőre egyetlen pokolgép sem robbant fel, s senki sem sérült meg, az egymásra nagyon hasonlító – húsz centiméter hosszú műanyagcsőbe töltött robbanóanyagból, valamint üvegszilánkokból és egy elemből álló – csőbombák miatt újabb durva hangú üzengetés kezdődött Donald Trump és ellenfelei között.

Az amerikai elnök első üzeneteiben még elítélte az akciót, s azt hangsúlyozta, a politikai élet szereplőinek fel kell hagyniuk azzal, hogy erkölcstelennek állítják be ellenfeleiket, s hogy gonoszsággal vádolják őket, ám gyorsan hangnemet váltott, s bemutatta azt, amitől pár órával korábban még óvta honfitársait. Trump ugyanis az általa fő ellenségnek tekintett médiumokat kezdte vádolni, s azt állította az újságokban, tévékben és internetes oldalakon közzétett hazugságok, álhírek és igaztalan támadások miatt durvul el a közélet. „Az amerikai társadalomban most tapasztalható düh jelentős részre a szándékosan hazug és pontatlan hírek miatt alakult ki. A fősodorban lévő médiumoknak gyorsan meg kell tisztulniuk” – üzente az amerikai elnök.

John Brennan volt CIA főnöknek címzett csőbomba © AFP

Ahogy Trump feltette a régi lemezt, meg is jöttek a nem kevésbé kemény válaszok is. A csőbomba-küldemények egyik címzettje, John Brennan volt CIA-főnök szerint mindenért Trump a felelős. „Hagyja abba mások hibáztatását és nézzen a tükörbe. Szégyenletesek az ön gyújtóhangú szavai és sértései, valamint az erőszakra felbujtó mondatai. A saját viselkedését kellene inkább megtisztítani, meg kellene próbálni elnökként viselkedni. Az amerikai nép jobbat érdemel. És különben is, a bírálók a megfélemlítési kísérletek ellenére sem fognak elhallgatni” – írta Brennan a maga üzenetében.

Az adok-kapokba az a Steve Calise republikánus kongresszusi képviselő is beszállt, aki kis híján életét vesztette egy tavalyi merényletben: egy demokrata párti merénylő lőtt rá. „A fenyegetések és az erőszakos akciók nem szűnnek meg, s a helyett, hogy a demokrata képviselőtársak a negatív cselekedetek beszüntetését követelnék, néhányan azt sürgették, hogy híveik folytassák a republikánusok megfélemlítését” – írta a politikus a Fox Newsnak, s hozzátette, nagyon hosszú az éttermekből kizavart, vagy családtagjaikkal együtt durván megfenyegetett republikánusok névsora.

© AFP

A Trumppal közismerten rossz viszonyban lévő Brennan mellett még Soros György üzletember, Hillary Clinton egykori külügyminiszter, Barack Obama egykori amerikai elnök, Joe Biden volt alelnök, Eric Holder volt igazságügyi miniszter, Maxine Waters demokratapárti kongresszusi képviselőnő, Robert De Niro színész, Cory Booker demokrata párti szenátor, valamint James Clapper egykori hirszerzési főnök szerepelt a címzettek között. De Niro az utóbbi hónapokban több alkalommal is nyíltan kritizálta Trumpot, és az amerikai elnök erre azzal válaszolt, hogy a szerinte közismerten „gyenge értelmi képességű” De Niro azért nem veszi észre az amerikai társdalomban végbemenő kedvező változásokat, mert a forgatások során túl sok valódi ütést kapott a fejére.

Miközben a hatóságok még nem tudják, ki állhat a merénylet-kísérletek hátterében, annyi már kiderült, hogy a csőbombák hasonlítanak egymásra, így valószínűleg egy elkövetői kör a felelős. A hatóságok most egy floridai, Miami közelében lévő postahivatalban vizsgálódnak, a BBC szerint úgy tudni, a küldemények egyikét onnan adták postára. Egyelőre még azt sem tudni, hogy a pokolgépek működőképesek voltak-e most inkább úgy tűnik, az akció célja inkább a figyelem- és félelemkeltés volt, nem pedig a kiszemeltek meggyilkolása. Már csak azért is ez a valószínűbb verzió, mert Brennan nem otthoni címére, hanem a CNN New York-i irodájába kapta a maga küldeményét, így nagyon kicsi volt annak az esélye, hogy a csomag eljut a volt CIA-vezérhez. Viszont a CNN az egyike azoknak a médiumoknak, amelyeket Trump és online követői a legdurvábban támadnak.

Rendőrök Robert De Niro New York-i irodájának épülete elött © AFP / Venessa Carvalho

A fenyegetések miatt mindenesetre megszigorították a közéleti személyiségek védelmét, s a hatóságok azt vizsgálják, lehetnek-e még csőbombák a postai rendszerben. Néha a szerencse is segített, a De Nirónak szánt küldemény például azért nem érhetett célba, mert a színész New York-i cégénél dolgozó egyik biztonsági őr a tévében látott egy fényképet a korábban küldött csőbombákról, s eszébe jutott, hogy a még nem kezelt postai küldemények között is van egy hasonló tárgy. Azonnal riasztotta a hatóságokat, akik megtalálták és elszállították a pokolgépet.

A mostani merényletkísérlet-sorozat nem egyedülálló. A talán legismertebb „előd” az Unabomber néven hírhedtté vált Theodor Kaczynski volt, aki 1978-1995 között három embert ölt meg és 23-at sebesített meg az általa küldözgetett levélbombákkal.

Theodor Kaczynski © AFP

Az Unabomber név egy rövidítésből származott, az FBI „University and Airline Bomberként” tartotta számon az akkor még ismeretlen elkövetőt. A matematikus végzettségű, ám a társdalomtól teljesen elvonult 76 éves bűnöző célja az volt, hogy pokolgépes kampányával forradalmat robbantson ki az USA-ban.

Kaczynskit végül 1996-ban fogták el az FBI történetének legdrágább nyomozása végeztével, s miután bűnösnek vallotta magát, életfogytiglan tartó börtönbüntetésre ítélték.