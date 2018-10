Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"db41a289-1e88-4889-b743-9f5c8b9ac834","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha valaki ilyen különleges színben rendeli meg új autóját, azzal garantáltan mindig az érdeklődés középpontjába fog kerülni. ","shortLead":"Ha valaki ilyen különleges színben rendeli meg új autóját, azzal garantáltan mindig az érdeklődés középpontjába fog...","id":"20181026_a_vilag_legdragabb_gyari_fenyezese_amibol_kijon_akar_6_uj_suzuki_vitara_is_porsche_911_turbo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=db41a289-1e88-4889-b743-9f5c8b9ac834&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bd133fc-e2ec-41db-ac3a-191c8817739e","keywords":null,"link":"/cegauto/20181026_a_vilag_legdragabb_gyari_fenyezese_amibol_kijon_akar_6_uj_suzuki_vitara_is_porsche_911_turbo","timestamp":"2018. október. 26. 10:21","title":"A világ legdrágább gyári fényezése, amiből kijön akár 6 új Suzuki Vitara is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c403b224-6d09-443d-8b80-1e4ea0ceb81e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20181025_Gulyas_beismerte_a_Magyar_Idok_a_mi_oldalunkon_all","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c403b224-6d09-443d-8b80-1e4ea0ceb81e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0103273e-4c43-4bea-a43f-5941839003c3","keywords":null,"link":"/itthon/20181025_Gulyas_beismerte_a_Magyar_Idok_a_mi_oldalunkon_all","timestamp":"2018. október. 25. 10:42","title":"Gulyás beismerte: a Magyar Idők a \"mi oldalunkon\" áll","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dbf643b-5bc2-4b8e-abe9-3c6448566fcf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyetlen jelentkező volt a 304 millió forintos felcsúti iskolaberuházásra, de így sem sikerült tartani a határidőt.","shortLead":"Egyetlen jelentkező volt a 304 millió forintos felcsúti iskolaberuházásra, de így sem sikerült tartani a határidőt.","id":"20181026_Csuszhat_a_felcsuti_iskolaepites_hiaba_ad_szazmilliokat_az_allam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7dbf643b-5bc2-4b8e-abe9-3c6448566fcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"537cee30-71ae-49de-9244-79886a316f55","keywords":null,"link":"/kkv/20181026_Csuszhat_a_felcsuti_iskolaepites_hiaba_ad_szazmilliokat_az_allam","timestamp":"2018. október. 26. 07:15","title":"Csúszhat a felcsúti iskolaépítés, hiába ad százmilliókat az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46499885-2435-4158-a40d-74db71961bcb","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"20-25 fok is lehet vasárnapra. ","shortLead":"20-25 fok is lehet vasárnapra. ","id":"20181025_A_hetvegere_megint_melegebb_lesz_kicsit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46499885-2435-4158-a40d-74db71961bcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ed03ffa-487f-451a-bdaf-873baa857cf2","keywords":null,"link":"/itthon/20181025_A_hetvegere_megint_melegebb_lesz_kicsit","timestamp":"2018. október. 25. 17:31","title":"A hétvégére megint melegebb lesz kicsit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c056c9f6-d580-496c-a7ce-5770acdaa563","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ülésezett csütörtökön az Országgyűlés honvédelmi és rendészeti bizottsága, amelynek fideszes elnöke, Kósa Lajos korábbi bejelentésének megfelelően kérte, rendeljék el az LMP társelnöke, Demeter Márta átvilágításának felülvizsgálatát. Aztán elmondta, a miniszterelnököt miért nem lehet átvilágítani.","shortLead":"Ülésezett csütörtökön az Országgyűlés honvédelmi és rendészeti bizottsága, amelynek fideszes elnöke, Kósa Lajos korábbi...","id":"20181025_kosa_lajos_demeter_marta_bizottsagi_ules","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c056c9f6-d580-496c-a7ce-5770acdaa563&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc08266c-1d6b-43d7-a3d9-cefa9bdf7d81","keywords":null,"link":"/itthon/20181025_kosa_lajos_demeter_marta_bizottsagi_ules","timestamp":"2018. október. 25. 14:27","title":"Videó: Újra összecsapott Kósa és Demeter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b1b7199-12ff-4fbf-90dc-7a758a2f1105","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A bejelentést a szaúdi állami televízió tette közzé.","shortLead":"A bejelentést a szaúdi állami televízió tette közzé.","id":"20181025_szaudi_fougyesz_elore_kiterveltek_hasogdzsi_megoleset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b1b7199-12ff-4fbf-90dc-7a758a2f1105&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"198a00f4-b826-4978-b286-9407dfaba457","keywords":null,"link":"/vilag/20181025_szaudi_fougyesz_elore_kiterveltek_hasogdzsi_megoleset","timestamp":"2018. október. 25. 13:10","title":"Szaúdi főügyész: Előre kitervelték Hasogdzsi megölését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c54f30d-ba30-4c72-b076-c9194543e546","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Dohány utcai zsinagóga mellett egy lámpaoszlopon kapott helyet Herzl Tivadar miniszobra. ","shortLead":"A Dohány utcai zsinagóga mellett egy lámpaoszlopon kapott helyet Herzl Tivadar miniszobra. ","id":"20181026_Egy_biciklis_miniszobor_is_megjelent_Budapesten__fotok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c54f30d-ba30-4c72-b076-c9194543e546&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"153fc178-1917-4f14-ab04-12548a35bb78","keywords":null,"link":"/elet/20181026_Egy_biciklis_miniszobor_is_megjelent_Budapesten__fotok","timestamp":"2018. október. 26. 12:30","title":"Egy biciklis miniszobor is megjelent Budapesten – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bd78b48-8240-44a8-8f14-24dcda4bdf3a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ezúttal Baranya megyében, a Duna egyik holtágában váltláthatóvá egy hajóroncs. ","shortLead":"Ezúttal Baranya megyében, a Duna egyik holtágában váltláthatóvá egy hajóroncs. ","id":"20181025_Fotok_Egy_ujabb_elsullyedt_hajo_bukkant_elo_a_Dunabol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7bd78b48-8240-44a8-8f14-24dcda4bdf3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c3b8204-7289-4d2d-a648-0bc81a1d9805","keywords":null,"link":"/tudomany/20181025_Fotok_Egy_ujabb_elsullyedt_hajo_bukkant_elo_a_Dunabol","timestamp":"2018. október. 25. 15:32","title":"Fotók: Egy újabb elsüllyedt hajó bukkant elő a Dunából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]