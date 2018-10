Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bfe6c44b-ae29-4bfa-ada0-f48a07820b2b","c_author":"Révész Sándor","category":"kkv","description":"Életképes szövetkezeti mozgalmat pusztítottak el és életképtelent indítottak útjára nyolcvan évvel ezelőtt. A startpisztolyt Rákosi Mátyás sütötte el 1948. augusztus 20-án. ","shortLead":"Életképes szövetkezeti mozgalmat pusztítottak el és életképtelent indítottak útjára nyolcvan évvel ezelőtt...","id":"201834__szovetkezetesites_48__rakosi_matyas_kecskemeten__pusztitas__foldokles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bfe6c44b-ae29-4bfa-ada0-f48a07820b2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fecb3b89-1b33-4711-ac37-41504a5f2085","keywords":null,"link":"/kkv/201834__szovetkezetesites_48__rakosi_matyas_kecskemeten__pusztitas__foldokles","timestamp":"2018. október. 27. 09:30","title":"70 éve állították át a mezőgazdaságot a \"szocialista fejlődés vágányára\" ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"226e4170-0568-43a3-b752-b3385f1a775e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nyomtatott fotókönyv készítésével bővül a Google Fotók funkcióinak sora. A vállalat tájékoztatása szerint a fotók egyszerű feltöltése, tematikus elrendezése, tárolása és a köztük való hatékony keresés mellett kedvenc képeinkből, vagy albumainkból néhány perc alatt valódi fotóalbumot készíttethetünk.","shortLead":"Nyomtatott fotókönyv készítésével bővül a Google Fotók funkcióinak sora. A vállalat tájékoztatása szerint a fotók...","id":"20181026_google_fotok_fotokonyv_megrendeles_magyar_ar_forint","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=226e4170-0568-43a3-b752-b3385f1a775e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12e493ff-5fc3-4746-840d-3dde3227c13a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181026_google_fotok_fotokonyv_megrendeles_magyar_ar_forint","timestamp":"2018. október. 26. 10:03","title":"Már elérhető a Google Fotók új funkciója, a magyar felhasználók is kérhetnek saját fotókönyvet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bfc6800-4a68-4305-85b4-3ecbf03ac1dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eltávolította lábáról a nyomkövetőjét, majd ismeretlen helyre távozott a 22 éves férfi.","shortLead":"Eltávolította lábáról a nyomkövetőjét, majd ismeretlen helyre távozott a 22 éves férfi.","id":"20181026_szokott_fogoly_dunakeszi_nyomkoveto_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1bfc6800-4a68-4305-85b4-3ecbf03ac1dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05862ec6-05e2-47a7-a193-9cd4fd3356a0","keywords":null,"link":"/itthon/20181026_szokott_fogoly_dunakeszi_nyomkoveto_rendorseg","timestamp":"2018. október. 26. 09:15","title":"Megszökött egy fogoly Dunakesziről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9048e54-a744-4ee9-803a-87294e98b819","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181025_Emmanuel_Macron_A_jogallamisag_helyzete_Magyarorszagon_aggasztoan_alakul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e9048e54-a744-4ee9-803a-87294e98b819&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e937a789-b917-4382-a533-df3247fb1fe2","keywords":null,"link":"/itthon/20181025_Emmanuel_Macron_A_jogallamisag_helyzete_Magyarorszagon_aggasztoan_alakul","timestamp":"2018. október. 25. 20:00","title":"Emmanuel Macron: A jogállamiság helyzete Magyarországon aggasztóan alakul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"750e6add-61a1-46b5-9b0a-cba6834bce79","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Aktívabb az ember álmában, mint eddig vélték: még az egészséges emberek izmai is sokat mozognak - állapították meg az Innsbrucki Egyetem kutatói.



","shortLead":"Aktívabb az ember álmában, mint eddig vélték: még az egészséges emberek izmai is sokat mozognak - állapították meg...","id":"20181026_alvas_izmok_mozgasa_aktiv_rem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=750e6add-61a1-46b5-9b0a-cba6834bce79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0091cd36-c543-446b-8ed8-a865e6c34549","keywords":null,"link":"/tudomany/20181026_alvas_izmok_mozgasa_aktiv_rem","timestamp":"2018. október. 26. 20:03","title":"Megdőlt egy tévhit az alvással kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bfc5ed2-859b-4939-96f4-1abcf5714da7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egyre több és egyre drágább tételek az aukciókon.","shortLead":"Egyre több és egyre drágább tételek az aukciókon.","id":"20181026_Tovabbra_is_hasitanak_az_impresszionistak_es_a_modernek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4bfc5ed2-859b-4939-96f4-1abcf5714da7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1af18a32-391b-43f1-ab16-37ba004f88d8","keywords":null,"link":"/kultura/20181026_Tovabbra_is_hasitanak_az_impresszionistak_es_a_modernek","timestamp":"2018. október. 26. 18:17","title":"Továbbra is hasítanak az impresszionisták és a modernek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a6f9457-010e-49cb-a29d-1025deae5c43","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Véget ért az idegtépő csepeli csomópont-átépítés, de a terelés felszedése búcsúzóul még okozott egy nem kis torlódást.","shortLead":"Véget ért az idegtépő csepeli csomópont-átépítés, de a terelés felszedése búcsúzóul még okozott egy nem kis torlódást.","id":"20181026_Horrordugo_az_M0as_deli_szakaszan_kerulj_el_ha_teheti","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a6f9457-010e-49cb-a29d-1025deae5c43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdc92e90-086e-47bf-857b-4d4c4806528c","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20181026_Horrordugo_az_M0as_deli_szakaszan_kerulj_el_ha_teheti","timestamp":"2018. október. 26. 18:00","title":"Horrordugó az M0-s déli szakaszán, kerülje el, ha teheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4117f8ec-840f-40d0-81e3-9dbe61b547f5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kisgyerek bélflórájának összetétele jelezheti a későbbi elhízás kockázatát egy amerikai tanulmány szerint.","shortLead":"A kisgyerek bélflórájának összetétele jelezheti a későbbi elhízás kockázatát egy amerikai tanulmány szerint.","id":"20181026_kisgyerek_belflora_elhizas_kockazata","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4117f8ec-840f-40d0-81e3-9dbe61b547f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f14d9f8-41b2-4698-be19-965b21ee6a61","keywords":null,"link":"/tudomany/20181026_kisgyerek_belflora_elhizas_kockazata","timestamp":"2018. október. 26. 18:03","title":"A tudósok már egy 2 éves kisgyerekről megmondják, 10 év múlva hajlamos lesz-e az elhízásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]