[{"available":true,"c_guid":"75cb4581-05f1-4ce3-9a75-7142fb242bb6","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"A Fideszen belüli leszámolást sejtenek egyesek Dél-Békésben Simonka György mentelmi jogának felfüggesztése mögött, mások szerint ez még csak a jéghegy csúcsa, és volt, aki kiosztotta Simonka „talpnyalóit”. Viszont a milliárdos csalási ügy a helyiek számára túl szövevényes, a saját boldogulásuk van terítéken.","shortLead":"A Fideszen belüli leszámolást sejtenek egyesek Dél-Békésben Simonka György mentelmi jogának felfüggesztése mögött...","id":"20181030_Simonka_ugy_bosszu_fidesz_bekes_vallalkozas_bukas_csalas_vizsgalat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75cb4581-05f1-4ce3-9a75-7142fb242bb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69ba1023-4094-4d94-8233-e53b990da17c","keywords":null,"link":"/kkv/20181030_Simonka_ugy_bosszu_fidesz_bekes_vallalkozas_bukas_csalas_vizsgalat","timestamp":"2018. október. 30. 06:30","title":"„Simi, baj lesz ebből”: a békési fideszesek bosszújáról suttognak Simonka-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b770181-22d3-4611-8e0b-4531eb20d4af","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ezen a héten a novemberben induló 15. Verzió Nemzetközi Emberi Jogi Dokumentumfilm Fesztivál programjából szemezgetünk, hogy a különböző szekciók legizgalmasabb filmjeit ajánlhassuk önöknek. Ezúttal a múlt kísért bennünket: a háború örökségével, felbecsülhetetlen értékű filmkincsekkel és egy halálos ítéletet hozó esküdt háborgó lelkiismeretével foglalkozó filmeket válogattunk ki. ","shortLead":"Ezen a héten a novemberben induló 15. Verzió Nemzetközi Emberi Jogi Dokumentumfilm Fesztivál programjából szemezgetünk...","id":"20181031_Verzio_Dokumentumfilm_fesztival_Az_emlekezes_formai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b770181-22d3-4611-8e0b-4531eb20d4af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd312856-82bc-4534-957d-13227899b3a3","keywords":null,"link":"/kultura/20181031_Verzio_Dokumentumfilm_fesztival_Az_emlekezes_formai","timestamp":"2018. október. 31. 16:02","title":"Halálra ítéltél egy embert. Hogy érzed magad?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcdc4be7-2c12-4d4d-9cdc-95b7cc4cd7ba","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"A Ruben Brandt, a gyűjtő egész estés animáció tényleg olyan zseniális, mint amilyennek vártuk. Szürreális akciókrimi, amelyben ránk szabadulnak a műalkotások, elöntenek a filmes emlékek, megrohamoznak az ismert zenei slágerek. A Macskafogóval ellentétben azonban ezt egyáltalán nem ajánljuk gyerekeknek. Kritika.","shortLead":"A Ruben Brandt, a gyűjtő egész estés animáció tényleg olyan zseniális, mint amilyennek vártuk. Szürreális akciókrimi...","id":"20181030_Kisertsen_Van_Gogh_postasa_a_legrosszabb_remalmaidban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fcdc4be7-2c12-4d4d-9cdc-95b7cc4cd7ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0611458d-46d3-48a6-8dd6-ee447befd1b8","keywords":null,"link":"/kultura/20181030_Kisertsen_Van_Gogh_postasa_a_legrosszabb_remalmaidban","timestamp":"2018. október. 30. 20:00","title":"Kísértsen téged Van Gogh postása a legrosszabb rémálmaidban!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d469725d-3bfd-47b5-9aa9-67fe532a667f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Vasárnap este, az Operettszínház Luxemburg grófja című előadása közben lett rosszul a színész, a két felvonás közötti szünetben jött érte a mentő, kórházba szállították. ","shortLead":"Vasárnap este, az Operettszínház Luxemburg grófja című előadása közben lett rosszul a színész, a két felvonás közötti...","id":"20181030_Eloadas_kozben_lett_rosszul_Kalloy_Molnar_Peter_mentot_kellett_hivni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d469725d-3bfd-47b5-9aa9-67fe532a667f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"981d1d7f-8381-4750-8dc9-5395fac12072","keywords":null,"link":"/kultura/20181030_Eloadas_kozben_lett_rosszul_Kalloy_Molnar_Peter_mentot_kellett_hivni","timestamp":"2018. október. 30. 08:53","title":"Előadás közben lett rosszul Kálloy Molnár Péter, mentőt kellett hívni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ac70c8e-0341-461f-b45d-fdf80bef93cc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A bolíviai Julia Flores 1900-ban született, a nagy napra új fülbevalókat is kapott. ","shortLead":"A bolíviai Julia Flores 1900-ban született, a nagy napra új fülbevalókat is kapott. ","id":"20181029_118_eves_lett_a_vilag_legidosebbnek_tartott_embere_Julia_mama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ac70c8e-0341-461f-b45d-fdf80bef93cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4c2cc9d-9bf8-4e64-b9e7-661a23256a8d","keywords":null,"link":"/elet/20181029_118_eves_lett_a_vilag_legidosebbnek_tartott_embere_Julia_mama","timestamp":"2018. október. 29. 19:37","title":"118 éves lett a világ legidősebbnek tartott embere, Julia mama – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e5e93d1-cf8d-417e-82ee-9fb31e98a79d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szabó Szabolcs országgyűlési képviselő a Facebook-oldalán tette közzé a dokumentumot, amely szerinte a CEU működését biztosító szerződés.","shortLead":"Szabó Szabolcs országgyűlési képviselő a Facebook-oldalán tette közzé a dokumentumot, amely szerinte a CEU működését...","id":"20181031_Kiszivargott_itt_a_CEUszerzodes_amit_Orban_nem_akar_alairni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e5e93d1-cf8d-417e-82ee-9fb31e98a79d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c79ddf2-3529-460c-805c-f68f9e0741ab","keywords":null,"link":"/itthon/20181031_Kiszivargott_itt_a_CEUszerzodes_amit_Orban_nem_akar_alairni","timestamp":"2018. október. 31. 13:57","title":"Szabó Szabolcs: Itt a CEU-szerződés, amit Orbán nem akar aláírni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e05a5dee-b590-4394-b14f-d0836ae5017a","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Ezt énekelte Leonard Cohen Everybody Knows (Mindenki tudja) című dalában, és ezt igazolja két svájci bank friss jelentése a gazdagok világáról.","shortLead":"Ezt énekelte Leonard Cohen Everybody Knows (Mindenki tudja) című dalában, és ezt igazolja két svájci bank friss...","id":"20181030_Lehet_hoborogni_de_igaz_A_szegeny_szegeny_marad_a_gazdag_tovabb_gazdagodik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e05a5dee-b590-4394-b14f-d0836ae5017a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0169f8b5-98ee-44c0-bac7-6f4fed72182c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181030_Lehet_hoborogni_de_igaz_A_szegeny_szegeny_marad_a_gazdag_tovabb_gazdagodik","timestamp":"2018. október. 30. 11:13","title":"Lehet hőbörögni, de igaz: A szegény szegény marad, a gazdag tovább gazdagodik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edabc3da-5ffb-432d-a4ac-c5c5d8255326","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szeptemberben szavazták meg az uniós képviselők az új szerzői jogi irányelvet, amely a YouTube-vezér Susan Wojcicki szerint komoly fenyegetést jelent a legnépszerűbb videómegosztóra és a feltöltésekből élő tartalomgyárosokra. ","shortLead":"Szeptemberben szavazták meg az uniós képviselők az új szerzői jogi irányelvet, amely a YouTube-vezér Susan Wojcicki...","id":"20181031_youtube_susan_wojcicki_videos_tartalomgyartas_europai_unios_szerzoi_jogi_iranyelv_13_cikk_szavazas_szabad_internet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=edabc3da-5ffb-432d-a4ac-c5c5d8255326&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bf37a99-45d1-4a7a-aab7-cf7342ce7b0e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181031_youtube_susan_wojcicki_videos_tartalomgyartas_europai_unios_szerzoi_jogi_iranyelv_13_cikk_szavazas_szabad_internet","timestamp":"2018. október. 31. 08:03","title":"A YouTube vezetője figyelmeztet: rosszul járhatnak a netezők az új EU-s szabály miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]