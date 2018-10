Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"943a6657-d07f-434e-b179-f72bf9695eb6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az ország lazít a veszélyeztetett állatok csontjából készült termékekre vonatkozó tilalmon.","shortLead":"Az ország lazít a veszélyeztetett állatok csontjából készült termékekre vonatkozó tilalmon.","id":"20181030_Ujra_lehet_kereskedni_Kinaban_tigris_vagy_orrszarvucsontokkal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=943a6657-d07f-434e-b179-f72bf9695eb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d73d8c7-a8fa-432c-a9d8-eec6dadee4b0","keywords":null,"link":"/vilag/20181030_Ujra_lehet_kereskedni_Kinaban_tigris_vagy_orrszarvucsontokkal","timestamp":"2018. október. 30. 10:03","title":"Újra lehet kereskedni Kínában tigris- vagy orrszarvúcsontokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61e8a328-efd6-4212-b3b4-8ffab412630e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A FIFA elnöke egyeztet katari barátaival, hogy akár már a 2022-es világbajnokság 48 csapatos lehessen. 