[{"available":true,"c_guid":"9cddba30-002d-484c-974c-cb7d04ed0c2c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Részvényenként 190 dollárt fizet készpénzben az IBM a nyílt forráskódú szoftvereket fejlesztő Red Hat vállalatért, hogy azután mindent megváltoztasson a felhőszolgáltatások piacán.","shortLead":"Részvényenként 190 dollárt fizet készpénzben az IBM a nyílt forráskódú szoftvereket fejlesztő Red Hat vállalatért...","id":"20181031_ibm_red_hat_felvasarlas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9cddba30-002d-484c-974c-cb7d04ed0c2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56d97bf4-5c87-49a9-9824-48bc7c2f6296","keywords":null,"link":"/tudomany/20181031_ibm_red_hat_felvasarlas","timestamp":"2018. október. 31. 16:03","title":"Nem sajnálja a pénzt: 34 milliárd dollárt ad az IBM a Red Hatért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"536018bc-c5d9-499c-8329-d5dcfb130091","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Esik az eső, és 17 fok van reggel 5:15-kor Budapesten, és ugyanez várható egész nap, sőt délután még sütni is fog a nap, és marad a meleg délies szél is.","shortLead":"Esik az eső, és 17 fok van reggel 5:15-kor Budapesten, és ugyanez várható egész nap, sőt délután még sütni is fog...","id":"20181030_Igen_oktober_30a_van_es_nem_on_teved_ha_majus_30anak_tunik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=536018bc-c5d9-499c-8329-d5dcfb130091&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a00df6b9-01fc-4059-b864-60189adc77da","keywords":null,"link":"/idojaras/20181030_Igen_oktober_30a_van_es_nem_on_teved_ha_majus_30anak_tunik","timestamp":"2018. október. 30. 05:17","title":"Igen, október 30-a van, és nem ön téved, ha május 30-án érzi magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49bb915a-6c72-4b61-9851-ea302eea87b5","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ha nem sikerül megállapodni, az az EU-s állampolgár, aki márciusig nem megy munkát vállalni Nagy-Britanniába, az utána már csak szigorúbb feltételekkel tehetné meg. ","shortLead":"Ha nem sikerül megállapodni, az az EU-s állampolgár, aki márciusig nem megy munkát vállalni Nagy-Britanniába, az utána...","id":"20181030_Mar_marciustol_uj_szabalyok_johetnek_az_EUs_munkavallaloknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=49bb915a-6c72-4b61-9851-ea302eea87b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0cdc4a6-868b-4a57-9f11-1e1432bb8d2c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181030_Mar_marciustol_uj_szabalyok_johetnek_az_EUs_munkavallaloknak","timestamp":"2018. október. 30. 21:04","title":"Brexit: Már márciustól új szabályok jöhetnek az EU-s munkavállalóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d469725d-3bfd-47b5-9aa9-67fe532a667f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Vasárnap este, az Operettszínház Luxemburg grófja című előadása közben lett rosszul a színész, a két felvonás közötti szünetben jött érte a mentő, kórházba szállították. ","shortLead":"Vasárnap este, az Operettszínház Luxemburg grófja című előadása közben lett rosszul a színész, a két felvonás közötti...","id":"20181030_Eloadas_kozben_lett_rosszul_Kalloy_Molnar_Peter_mentot_kellett_hivni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d469725d-3bfd-47b5-9aa9-67fe532a667f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"981d1d7f-8381-4750-8dc9-5395fac12072","keywords":null,"link":"/kultura/20181030_Eloadas_kozben_lett_rosszul_Kalloy_Molnar_Peter_mentot_kellett_hivni","timestamp":"2018. október. 30. 08:53","title":"Előadás közben lett rosszul Kálloy Molnár Péter, mentőt kellett hívni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95fe9ad3-cf69-4f09-afa6-c4f0b6f1a5b8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Újabb felvételt hoztak nyilvánosságra Vicsáj Srivaddhanaprabha és négy társa utolsó, tragikus repüléséről.","shortLead":"Újabb felvételt hoztak nyilvánosságra Vicsáj Srivaddhanaprabha és négy társa utolsó, tragikus repüléséről.","id":"20181031_video_leicester_city_tulajdonos_helikopterbaleset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=95fe9ad3-cf69-4f09-afa6-c4f0b6f1a5b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da4a7997-0062-49a3-832f-22ca3875bd56","keywords":null,"link":"/sport/20181031_video_leicester_city_tulajdonos_helikopterbaleset","timestamp":"2018. október. 31. 12:50","title":"Megrázó videón a Leicester City tulajdonosának helikopterbalesete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15039484-244c-40aa-8dc1-ade71db5b010","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A román minimálbérből már most többet lehet vásárolni, mint a magyarból, de nemsokára forintba átszámítva is többet fog érni.","shortLead":"A román minimálbérből már most többet lehet vásárolni, mint a magyarból, de nemsokára forintba átszámítva is többet fog...","id":"20181030_Magasabb_lehet_a_roman_minimalber_a_magyarnal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15039484-244c-40aa-8dc1-ade71db5b010&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c02684f-fe6e-43b0-9993-b1e156b448d6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181030_Magasabb_lehet_a_roman_minimalber_a_magyarnal","timestamp":"2018. október. 30. 08:37","title":"Magasabb lehet a román minimálbér a magyarnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e59aad8e-02f1-45ed-934b-1773fc94e72f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fémkeresővel kutattak egykori hadszíntereken, otthon pedig rendszerezték a zsákmányt, egyes fegyvereket szét is szereltek.","shortLead":"Fémkeresővel kutattak egykori hadszíntereken, otthon pedig rendszerezték a zsákmányt, egyes fegyvereket szét is...","id":"20181030_Tobb_szaz_masodik_vilaghaborus_fegyvert_talaltak_ket_ferfinal_Somogyban__fotok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e59aad8e-02f1-45ed-934b-1773fc94e72f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"945699d5-28d6-41a2-b9bb-08655dc3dab8","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_Tobb_szaz_masodik_vilaghaborus_fegyvert_talaltak_ket_ferfinal_Somogyban__fotok","timestamp":"2018. október. 30. 12:31","title":"Több száz második világháborús fegyvert találtak két férfinál Somogyban – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fcc8cf1-b715-4095-9980-2a4876d245fc","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Minden eddigi űreszközhöz képest közelebb került a Naphoz az amerikai űrkutatási hivatal Parker Solar Probe nevű űrszondája.","shortLead":"Minden eddigi űreszközhöz képest közelebb került a Naphoz az amerikai űrkutatási hivatal Parker Solar Probe nevű...","id":"20181030_nasa_parker_solar_probe_kozel_a_naphoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4fcc8cf1-b715-4095-9980-2a4876d245fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cea362b5-7644-44e9-863d-bf40c8e9bac8","keywords":null,"link":"/tudomany/20181030_nasa_parker_solar_probe_kozel_a_naphoz","timestamp":"2018. október. 30. 22:03","title":"Mérföldkő az űrben: minden eddiginél közelebb került a Naphoz a NASA űrszondája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]