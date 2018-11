Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9cddba30-002d-484c-974c-cb7d04ed0c2c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Részvényenként 190 dollárt fizet készpénzben az IBM a nyílt forráskódú szoftvereket fejlesztő Red Hat vállalatért, hogy azután mindent megváltoztasson a felhőszolgáltatások piacán.","shortLead":"Részvényenként 190 dollárt fizet készpénzben az IBM a nyílt forráskódú szoftvereket fejlesztő Red Hat vállalatért...","id":"20181031_ibm_red_hat_felvasarlas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9cddba30-002d-484c-974c-cb7d04ed0c2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56d97bf4-5c87-49a9-9824-48bc7c2f6296","keywords":null,"link":"/tudomany/20181031_ibm_red_hat_felvasarlas","timestamp":"2018. október. 31. 16:03","title":"Nem sajnálja a pénzt: 34 milliárd dollárt ad az IBM a Red Hatért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3da67b9-d033-4c77-9a45-f7b82b49fefa","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A bostoni gengszter, James \"Whitey\" Bulger több filmbéli maffiavezér karakterét is inspirálta. ","shortLead":"A bostoni gengszter, James \"Whitey\" Bulger több filmbéli maffiavezér karakterét is inspirálta. ","id":"20181030_Megoltek_a_bortonben_a_maffiavezert_akit_Johnny_Depp_alakitott_a_filmvasznon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a3da67b9-d033-4c77-9a45-f7b82b49fefa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98161c4a-bfe8-445a-a22c-c3bfbbfd9bc9","keywords":null,"link":"/vilag/20181030_Megoltek_a_bortonben_a_maffiavezert_akit_Johnny_Depp_alakitott_a_filmvasznon","timestamp":"2018. október. 30. 18:58","title":"Megölték a börtönben a maffiavezért, akit Johnny Depp alakított a filmvásznon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04c619ae-72b4-4596-ae75-167067177f2b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Fesztiválzenekar például 450 milliót szedett be eddig a taóból.","shortLead":"A Fesztiválzenekar például 450 milliót szedett be eddig a taóból.","id":"20181031_A_TAO_megszuntetese_a_nem_csak_a_szinhazakat_hozza_nehez_helyzetbe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=04c619ae-72b4-4596-ae75-167067177f2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70df7cb9-54e5-4e78-91a2-e16962bc8e40","keywords":null,"link":"/kultura/20181031_A_TAO_megszuntetese_a_nem_csak_a_szinhazakat_hozza_nehez_helyzetbe","timestamp":"2018. október. 31. 07:39","title":"A tao megszüntetése nem csak a színházakat hozza nehéz helyzetbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcdc4be7-2c12-4d4d-9cdc-95b7cc4cd7ba","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"A Ruben Brandt, a gyűjtő egész estés animáció tényleg olyan zseniális, mint amilyennek vártuk. Szürreális akciókrimi, amelyben ránk szabadulnak a műalkotások, elöntenek a filmes emlékek, megrohamoznak az ismert zenei slágerek. A Macskafogóval ellentétben azonban ezt egyáltalán nem ajánljuk gyerekeknek. Kritika.","shortLead":"A Ruben Brandt, a gyűjtő egész estés animáció tényleg olyan zseniális, mint amilyennek vártuk. Szürreális akciókrimi...","id":"20181030_Kisertsen_Van_Gogh_postasa_a_legrosszabb_remalmaidban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fcdc4be7-2c12-4d4d-9cdc-95b7cc4cd7ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0611458d-46d3-48a6-8dd6-ee447befd1b8","keywords":null,"link":"/kultura/20181030_Kisertsen_Van_Gogh_postasa_a_legrosszabb_remalmaidban","timestamp":"2018. október. 30. 20:00","title":"Kísértsen téged Van Gogh postása a legrosszabb rémálmaidban!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d89af2cc-b314-49ad-a9ae-06ea76afded6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jöhet a Fudan Egyetem, erre maga a miniszterelnök adta ki a parancsot. ","shortLead":"Jöhet a Fudan Egyetem, erre maga a miniszterelnök adta ki a parancsot. ","id":"20181031_A_CEU_sorsa_tovabbra_sem_ismert_de_egy_kinai_egyetem_mukodesere_mar_rabolintott_Orban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d89af2cc-b314-49ad-a9ae-06ea76afded6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f676692e-69ae-4c2f-923b-955c21b0ad61","keywords":null,"link":"/itthon/20181031_A_CEU_sorsa_tovabbra_sem_ismert_de_egy_kinai_egyetem_mukodesere_mar_rabolintott_Orban","timestamp":"2018. október. 31. 08:17","title":"A CEU sorsa továbbra sem ismert, de egy kínai egyetem működésére már rábólintott Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3171bd6-31eb-4fe3-86dc-8f78928c37f0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Visszavették a fegyelmi okokból kirúgott 68 dolgozót, most két éve van a cégnek arra, hogy új bérszabályzatot dolgozzon ki.","shortLead":"Visszavették a fegyelmi okokból kirúgott 68 dolgozót, most két éve van a cégnek arra, hogy új bérszabályzatot dolgozzon...","id":"20181101_A_szakszervezetek_sikerevel_ert_veget_a_lengyel_repulossztrajk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b3171bd6-31eb-4fe3-86dc-8f78928c37f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49ed69b6-44ba-4858-a4e7-875f29f23a4f","keywords":null,"link":"/kkv/20181101_A_szakszervezetek_sikerevel_ert_veget_a_lengyel_repulossztrajk","timestamp":"2018. november. 01. 11:02","title":"A szakszervezetek sikerével ért véget a lengyel repülőssztrájk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a8ebf28-19f2-433f-9f0c-224e8b6d8e93","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A nagyváradi római katolikus premontrei rend egykori főgimnáziumának épületét akarja felújítani a nagyváradi polgármesteri hivatal, noha az ingatlan tulajdonjogi helyzetét illetően még nincs vége a régóta húzódó pernek.","shortLead":"A nagyváradi római katolikus premontrei rend egykori főgimnáziumának épületét akarja felújítani a nagyváradi...","id":"20181101_Per_alatt_allo_ingatlant_akar_felujitani_a_nagyvaradi_onkormanyzat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a8ebf28-19f2-433f-9f0c-224e8b6d8e93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"153a55d2-c7d0-4157-bf98-a43f9f34cf2f","keywords":null,"link":"/vilag/20181101_Per_alatt_allo_ingatlant_akar_felujitani_a_nagyvaradi_onkormanyzat","timestamp":"2018. november. 01. 17:50","title":"Per alatt álló ingatlant akar felújítani a nagyváradi önkormányzat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0a327d7-e6cf-4ec3-ab21-7632f4921251","c_author":"Tóth Sándor","category":"kultura","description":"A mexikói hagyományoknak megfelelően halottak napi ünnepi oltárt emeltek több helyen, köztük egy étteremben is Budapesten.","shortLead":"A mexikói hagyományoknak megfelelően halottak napi ünnepi oltárt emeltek több helyen, köztük egy étteremben is...","id":"20181031_Frida_Kahlo_halottak_napi_oltar_Mexiko_Mexikoi_nagykovetseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a0a327d7-e6cf-4ec3-ab21-7632f4921251&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"362c8af9-2878-4e64-9cee-4f07e06b1b82","keywords":null,"link":"/kultura/20181031_Frida_Kahlo_halottak_napi_oltar_Mexiko_Mexikoi_nagykovetseg","timestamp":"2018. október. 31. 14:42","title":"Felállították Frida Kahlo halottak napi oltárát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]