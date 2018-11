Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aa4a27df-5a76-4fe8-9a40-2309aa0ba81d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Honor szeptemberben – kényszerűségből – már bemutatta a Magic 2 nevű mobilját, az igazi premierre azonban mostanáig kellett várni.","shortLead":"A Honor szeptemberben – kényszerűségből – már bemutatta a Magic 2 nevű mobilját, az igazi premierre azonban mostanáig...","id":"20181031_huawei_honor_magic_2_okostelefon_android","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa4a27df-5a76-4fe8-9a40-2309aa0ba81d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"162a71fc-61cd-4c87-b81e-2d1cec09f266","keywords":null,"link":"/tudomany/20181031_huawei_honor_magic_2_okostelefon_android","timestamp":"2018. október. 31. 20:33","title":"Megérkezett a Huawei új Honor mobilja: Mate 20 teljesítmény, csak olcsóbban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a551c149-b3a6-4be1-8963-8a7ceb5d1d2b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Távoli galaxisok felkutatására fejlesztettek ki mesterséges intelligenciát ausztrál tudósok: a Facebook közösségi oldalon használt arcfelismerő programot fejlesztették tovább arra, hogy a távoli űrben felismerjen galaxisokat, így segítve az univerzum felkutatását. ","shortLead":"Távoli galaxisok felkutatására fejlesztettek ki mesterséges intelligenciát ausztrál tudósok: a Facebook közösségi...","id":"20181102_mesterseges_intelligencia_csillagaszat_urkutatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a551c149-b3a6-4be1-8963-8a7ceb5d1d2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb6bb0fa-2d17-4667-8731-728d14641985","keywords":null,"link":"/tudomany/20181102_mesterseges_intelligencia_csillagaszat_urkutatas","timestamp":"2018. november. 02. 16:03","title":"Megcsinálták a mesterséges intelligenciát, ami a Facebook arcfelismerőjével figyeli majd az űrt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"204cff4b-32e7-4976-80fd-79efc3c34dd1","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Semmit nem tehet a főigazgató a kancellár nélkül, aki fölött csak a miniszter áll.","shortLead":"Semmit nem tehet a főigazgató a kancellár nélkül, aki fölött csak a miniszter áll.","id":"20181101_Ketfejuek_lesznek_a_szakkepzesi_centrumok_oda_is_jonnek_a_kancellarok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=204cff4b-32e7-4976-80fd-79efc3c34dd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7639720f-b7b8-4224-9f26-39e114734ed2","keywords":null,"link":"/itthon/20181101_Ketfejuek_lesznek_a_szakkepzesi_centrumok_oda_is_jonnek_a_kancellarok","timestamp":"2018. november. 01. 15:01","title":"Kétfejűek lesznek a szakképzési centrumok: oda is jönnek a kancellárok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af866f2c-894b-48f2-a1d4-fbf190ecaf4f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ha mindenki egészséges étrendet akarna követni, nem lenne számukra elegendő zöldség és gyümölcs a világon – tárták fel tanulmányukban a Guelphi Egyetem szakemberei.","shortLead":"Ha mindenki egészséges étrendet akarna követni, nem lenne számukra elegendő zöldség és gyümölcs a világon – tárták fel...","id":"20181102_zoldseg_gyumolcs_termesztes_nem_eleg_egeszseges_etrend","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af866f2c-894b-48f2-a1d4-fbf190ecaf4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a6ad25d-4f54-4f4d-8b01-891884e47aff","keywords":null,"link":"/tudomany/20181102_zoldseg_gyumolcs_termesztes_nem_eleg_egeszseges_etrend","timestamp":"2018. november. 02. 08:03","title":"Valamit rosszul csinálunk: nem terem mindenki számára elegendő zöldség és gyümölcs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"739980a5-fab6-4600-a0c7-a9f7889638dc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hagyományosan erős a Verzió Fesztivál az emberi jogokkal kapcsolatos filmfelhozatalban, nincs ez másként idén sem. Hogy működik egy fehérorosz női börtönszínház vagy egy sajátos nevelési igényű gyerekeket befogadó zseniális svájci iskola? Hogyan lehet feldolgozni az értelmetlen háború borzalmait?\r

