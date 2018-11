Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"61f1feff-2c24-432f-a5fd-fcb6f59ab50c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Akkora tiltakozások voltak Ászija Bibi szabadon engedése miatt, hogy a nő és családja inkább elhagyja az országot.","shortLead":"Akkora tiltakozások voltak Ászija Bibi szabadon engedése miatt, hogy a nő és családja inkább elhagyja az országot.","id":"20181101_Elmenekul_Pakisztanbol_a_kereszteny_no_akit_istenkaromlasert_halalra_iteltek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61f1feff-2c24-432f-a5fd-fcb6f59ab50c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b43e6cb4-e683-40b1-8b26-9514d1c2d029","keywords":null,"link":"/vilag/20181101_Elmenekul_Pakisztanbol_a_kereszteny_no_akit_istenkaromlasert_halalra_iteltek","timestamp":"2018. november. 01. 13:56","title":"Elmenekül Pakisztánból a keresztény nő, akit istenkáromlásért halálra ítéltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b145cfd7-c08c-48a8-b383-49642d6ec76d","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Nyolcszázezer dollárért kelt el az augusztusban elhunyt Aretha Franklin detroiti háza, ahol a soul királynője húsz éven át élt.","shortLead":"Nyolcszázezer dollárért kelt el az augusztusban elhunyt Aretha Franklin detroiti háza, ahol a soul királynője húsz éven...","id":"20181102_Nyolcszazezer_dollarert_kelt_el_Aretha_Franklin_detroiti_haza","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b145cfd7-c08c-48a8-b383-49642d6ec76d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bf386b6-1d42-43e3-b4f2-9d604e70dbcc","keywords":null,"link":"/kultura/20181102_Nyolcszazezer_dollarert_kelt_el_Aretha_Franklin_detroiti_haza","timestamp":"2018. november. 02. 17:48","title":"Nyolcszázezer dollárért kelt el Aretha Franklin detroiti háza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"132ef9e8-2ea3-4002-910c-5a38ffc4804b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy új EU-s fejlesztés előzetes azonosítást kérne a beutazni kívánóktól, akiknek egy mesterséges intelligencia által működtetett hazugságvizsgálaton is át kellene esnie. ","shortLead":"Egy új EU-s fejlesztés előzetes azonosítást kérne a beutazni kívánóktól, akiknek egy mesterséges intelligencia által...","id":"20181102_Jonnek_az_okos_hazugsagvizsgalok_a_magyar_hataron_tesztelik_az_EU_uj_feljeszteset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=132ef9e8-2ea3-4002-910c-5a38ffc4804b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59f10a99-256c-46bb-9234-4134fe8f5e85","keywords":null,"link":"/itthon/20181102_Jonnek_az_okos_hazugsagvizsgalok_a_magyar_hataron_tesztelik_az_EU_uj_feljeszteset","timestamp":"2018. november. 02. 09:03","title":"Jönnek az okos hazugságvizsgálók, a magyar határon tesztelik az EU új feljesztését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21c52e71-e4f2-42e1-93ab-32c6afb3aefb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt miniszterelnök és a volt elszámoltatási biztos is tett egy-egy megjegyzést a másikra. ","shortLead":"A volt miniszterelnök és a volt elszámoltatási biztos is tett egy-egy megjegyzést a másikra. ","id":"20181102_Egymasnak_uzenget_a_Facebookon_Gyurcsany_es_Budai_Gyula","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=21c52e71-e4f2-42e1-93ab-32c6afb3aefb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17b745d2-8463-412e-b659-c3bb99066a39","keywords":null,"link":"/itthon/20181102_Egymasnak_uzenget_a_Facebookon_Gyurcsany_es_Budai_Gyula","timestamp":"2018. november. 02. 14:09","title":"Egymásnak üzenget a Facebookon Gyurcsány és Budai Gyula","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8864ac14-5ad8-45bb-845a-c60165bd1a36","c_author":"","category":"itthon","description":"Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalát Komárom után lezárták a mentés idejére, mert egy kamion oldalára borult és elzárja az úttestet - közölte a katasztrófavédelem pénteken reggel.","shortLead":"Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalát Komárom után lezárták a mentés idejére, mert egy kamion oldalára borult...","id":"20181102_Lezartak_az_M1es_autopalyat_Komarom_utan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8864ac14-5ad8-45bb-845a-c60165bd1a36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23b35a6b-5ae4-4e97-bbb9-cfb624dd51e3","keywords":null,"link":"/itthon/20181102_Lezartak_az_M1es_autopalyat_Komarom_utan","timestamp":"2018. november. 02. 07:55","title":"Lezárták az M1-es autópályát Komárom után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8b2a880-1e27-4c42-83db-f188b9fbbfa5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagypapája rendszeresen erőszakoskodott a 14 éves lánnyal, aki nem mert szólni senkinek az esetről, mert az elkövető veréssel fenyegette. A lány ezért meg is szülte gyermekét.","shortLead":"Nagypapája rendszeresen erőszakoskodott a 14 éves lánnyal, aki nem mert szólni senkinek az esetről, mert az elkövető...","id":"20181031_12_ev_bortont_kapott_a_ferfi_aki_teherbe_ejtette_unokajat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d8b2a880-1e27-4c42-83db-f188b9fbbfa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"915555e7-8eb8-405d-9710-44965059de73","keywords":null,"link":"/itthon/20181031_12_ev_bortont_kapott_a_ferfi_aki_teherbe_ejtette_unokajat","timestamp":"2018. október. 31. 20:03","title":"12 év börtönt kapott a férfi, aki teherbe ejtette unokáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e136fa8c-83ac-4e05-8c36-a6d09bba639b","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"A magyar fejlesztésű KofaGO nemcsak a kapcsolódási pontot segít megtalálni a termelők, illetve a vásárlók között, hanem időt és pénzt is spórolhatnak használói. Mindegy, hogy kolbászt vagy almát venne, üsse be, ami kell, az app pedig nyomban mutatja a legközelebbi árust. ","shortLead":"A magyar fejlesztésű KofaGO nemcsak a kapcsolódási pontot segít megtalálni a termelők, illetve a vásárlók között, hanem...","id":"20181102_kofago_alkalmazas_piac_vasarlas_termelo_termeloi_arak_zoldseg_gyumolcs_tejtermek_sporolas_bolti_arak_magyar_termekek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e136fa8c-83ac-4e05-8c36-a6d09bba639b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb97582f-299f-40b1-8878-b037058a9ba7","keywords":null,"link":"/tudomany/20181102_kofago_alkalmazas_piac_vasarlas_termelo_termeloi_arak_zoldseg_gyumolcs_tejtermek_sporolas_bolti_arak_magyar_termekek","timestamp":"2018. november. 02. 17:30","title":"Remek magyar ötlet a program, ami összehozza a hazai termelőket a vásárlókkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47048cb9-fb62-48b7-9510-bf66b69c58fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Győrben segített a Kétfarkú Kutya Párt egy hajléktalannak, de nem érnék be ennyivel.","shortLead":"Győrben segített a Kétfarkú Kutya Párt egy hajléktalannak, de nem érnék be ennyivel.","id":"20181101_Lakhatast_adott_az_MKKP_egy_hajlektalannak_a_kampanypenzbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=47048cb9-fb62-48b7-9510-bf66b69c58fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3422d76-9b67-4c69-b706-a861ea08375d","keywords":null,"link":"/itthon/20181101_Lakhatast_adott_az_MKKP_egy_hajlektalannak_a_kampanypenzbol","timestamp":"2018. november. 01. 08:55","title":"Lakhatást adott az MKKP egy hajléktalannak a kampánypénzből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]