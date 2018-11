Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"72596c9f-1e59-465c-bedd-8bf9c88af1c7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Mintegy 8-10 százalékkal emelkedhetnek az előző évhez képest a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (kgfb) díjai, de míg egyes szegmensekben a tavalyihoz hasonló díjak várhatók, másutt akár 30 százaléknál is nagyobb lehet a növekedés - tudatta a Netrisk.hu. Az átlagdíj 25 ezer forint körül alakulhat.","shortLead":"Mintegy 8-10 százalékkal emelkedhetnek az előző évhez képest a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (kgfb) díjai, de...","id":"20181102_Netriskhu_810_szazalekkal_emelkedhetnek_a_kgfb_dijai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72596c9f-1e59-465c-bedd-8bf9c88af1c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2a577b2-5ec1-4353-b166-fb88a813d240","keywords":null,"link":"/itthon/20181102_Netriskhu_810_szazalekkal_emelkedhetnek_a_kgfb_dijai","timestamp":"2018. november. 02. 17:38","title":"Netrisk.hu: 8-10 százalékkal emelkedhetnek a kgfb díjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e5ff3a4-436e-4e7e-9d89-e21d903d4be6","c_author":"Windisch Judit - Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Hogyan állnak az ellenzéki pártok ifjúsági szervezetei? Hányan vannak, milyen lehetőséget kapnak párton belül, és mire büszkék az elmúlt időszakból? Ezt szerettük volna megtudni az adott szervezetek vezetőitől. Másodjára a közös póluson gondolkodó, \"huszonegyedik század\" pártjai kerülnek sorra.","shortLead":"Hogyan állnak az ellenzéki pártok ifjúsági szervezetei? Hányan vannak, milyen lehetőséget kapnak párton belül, és mire...","id":"20181102_Az_utanpotlas_nevelne_a_Jobbikot_es_az_LMPt_szervezodik_a_miniMomentum","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e5ff3a4-436e-4e7e-9d89-e21d903d4be6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bb3eda3-2ca9-478d-a85c-d3f05f117b27","keywords":null,"link":"/itthon/20181102_Az_utanpotlas_nevelne_a_Jobbikot_es_az_LMPt_szervezodik_a_miniMomentum","timestamp":"2018. november. 02. 10:00","title":"Az utánpótlás nevelné a Jobbikot és az LMP-t, szerveződik a mini-Momentum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6d58569-fa69-4bb4-8450-bed5d9b60e31","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nincs áram, nincs autó, a turistákat pedig teknősökkel és cápákkal vonzzák oda.","shortLead":"Nincs áram, nincs autó, a turistákat pedig teknősökkel és cápákkal vonzzák oda.","id":"20181031_500an_laknak_egy_focipalya_meretu_szigeten_megis_boldogok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6d58569-fa69-4bb4-8450-bed5d9b60e31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ed321f7-6999-4e9b-b8db-ff5c1e185f21","keywords":null,"link":"/elet/20181031_500an_laknak_egy_focipalya_meretu_szigeten_megis_boldogok","timestamp":"2018. október. 31. 21:05","title":"500-an laknak egy focipálya méretű szigeten, mégis boldogok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e56920cb-94ac-4ef9-9efa-bcedb7e2cbcc","c_author":"","category":"vilag","description":"A kolozsvári polgármesteri hivatal tíz napon belül versenytárgyalást hirdet a várost átszelő metróvonal előmegvalósíthatósági tanulmányának elkészítésére – írta meg a maszol.ro.","shortLead":"A kolozsvári polgármesteri hivatal tíz napon belül versenytárgyalást hirdet a várost átszelő metróvonal...","id":"20181101_Metro_epul_Kolozsvaron","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e56920cb-94ac-4ef9-9efa-bcedb7e2cbcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26d888d4-638c-45a7-804a-1a9b42fb069f","keywords":null,"link":"/vilag/20181101_Metro_epul_Kolozsvaron","timestamp":"2018. november. 01. 14:06","title":"Metró épül Kolozsváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4234cc77-7197-417c-bcf2-047071e4fc50","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Hogyan állnak az ellenzéki pártok ifjúsági szervezetei? Hányan vannak, milyen lehetőséget kapnak párton belül, és mire büszkék az elmúlt időszakból? Ezt szerettük volna megtudni az adott szervezetek vezetőitől. Elsőként az összefogás/koordinálás pártjai kerülnek sorra.","shortLead":"Hogyan állnak az ellenzéki pártok ifjúsági szervezetei? Hányan vannak, milyen lehetőséget kapnak párton belül, és mire...","id":"20181101_Baloldali_utanpotlasneveles_Gyurcsany_mindenkinek_kuld_egy_szmajlit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4234cc77-7197-417c-bcf2-047071e4fc50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cbc4b21-ade6-470d-aa92-a835732d32be","keywords":null,"link":"/itthon/20181101_Baloldali_utanpotlasneveles_Gyurcsany_mindenkinek_kuld_egy_szmajlit","timestamp":"2018. november. 01. 12:30","title":"Baloldali utánpótlás-nevelés: Gyurcsány mindenkinek küld egy szmájlit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67092201-452d-4772-8172-fe0d78850bb5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A zenészeknél használatos kifejezés, amikor erősítő nélkül, csak akkusztikus módon játszanak, tökéletes név egy Tesla tuning cégnek. A munkájuk színvonala is elsőosztályú.","shortLead":"A zenészeknél használatos kifejezés, amikor erősítő nélkül, csak akkusztikus módon játszanak, tökéletes név egy Tesla...","id":"20181101_tesla_model_s_tuning_unplugged_performance","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67092201-452d-4772-8172-fe0d78850bb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b13bd9b-5262-432d-ab72-3e194ef98816","keywords":null,"link":"/cegauto/20181101_tesla_model_s_tuning_unplugged_performance","timestamp":"2018. november. 02. 04:08","title":"Ilyen névvel érdemes Teslát tuningolni – Unplugged Performance","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"569fb7d7-0d55-4db2-bd53-908c033f60cf","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"2017-ben a Mátyás-templomra és egyháztörténeti gyűjteményére, illetve a Magyar Zsidó Múzeumra és a Dohány utcai zsinagógára voltak kíváncsiak a legtöbben.","shortLead":"2017-ben a Mátyás-templomra és egyháztörténeti gyűjteményére, illetve a Magyar Zsidó Múzeumra és a Dohány utcai...","id":"201839_kozgyujtemenyek_toplistaja_akorabbi_ellovas_nemzeti_galeria_lecsuszott_azotodik_helyre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=569fb7d7-0d55-4db2-bd53-908c033f60cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e1cba6a-94be-4b5a-b43b-fbd0be9e561d","keywords":null,"link":"/itthon/201839_kozgyujtemenyek_toplistaja_akorabbi_ellovas_nemzeti_galeria_lecsuszott_azotodik_helyre","timestamp":"2018. november. 01. 07:50","title":"Közgyűjtemények toplistája: a korábbi éllovas Nemzeti Galéria csak ötödik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5eb22dc-e725-4e52-a28a-2d09178039f5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az uniós támogatások felpörgetett magyarországi kifizetése és \"a beérkező támogatások várakozástól számottevően elmaradó mértéke\" 2018-ban és 2019-ben is növelheti az államháztartás pénzforgalmi hiányát, ami így a továbbra is magas finanszírozási igényen keresztül az államadósság-rátára is kihat - mutat rá a Magyar Nemzeti Bank a minapi költségvetési elemzésében.","shortLead":"Az uniós támogatások felpörgetett magyarországi kifizetése és \"a beérkező támogatások várakozástól számottevően...","id":"20181102_MNB_akadoznak_az_EUpenzek_de_igy_is_csokken_az_adossagrata","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e5eb22dc-e725-4e52-a28a-2d09178039f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5f4c375-7556-48b0-b074-fe7b2d3e39fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181102_MNB_akadoznak_az_EUpenzek_de_igy_is_csokken_az_adossagrata","timestamp":"2018. november. 02. 15:51","title":"MNB: akadoznak az EU-pénzek, de így is csökken az adósságráta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]