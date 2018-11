Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"91401d9d-7e9b-44be-b9cd-162ddf9f79c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány még márciusban jelentette be, hogy január 1-jétől minden kisgyermeket beoltanak a Nemzeti immunizációs program keretében, a vakcinatendert július végéig kellett volna kiírni. ","shortLead":"A kormány még márciusban jelentette be, hogy január 1-jétől minden kisgyermeket beoltanak a Nemzeti immunizációs...","id":"20181105_Meg_a_tendert_sem_irtak_ki_a_januartol_kotelezo_baranyhimlo_elleni_vedooltas_vakcinaira","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=91401d9d-7e9b-44be-b9cd-162ddf9f79c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de508255-13f3-416b-8657-b0e4adaaa333","keywords":null,"link":"/itthon/20181105_Meg_a_tendert_sem_irtak_ki_a_januartol_kotelezo_baranyhimlo_elleni_vedooltas_vakcinaira","timestamp":"2018. november. 05. 12:13","title":"Még a tendert sem írták ki a januártól kötelező bárányhimlő elleni védőoltás vakcináira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf52aabf-19e2-49c8-881e-af14785b44f2","c_author":"Daczi Dóra","category":"kkv","description":"Bár 1942-ben mindenüket elvesztették, '45-ben már reklámfilmet forgattak a Gallwitzról. Az államosításról, a kilencvenes évek viharairól és a szép új, pipafüstmentes világ kihívásairól az ükonoka mesél.","shortLead":"Bár 1942-ben mindenüket elvesztették, '45-ben már reklámfilmet forgattak a Gallwitzról. Az államosításról...","id":"20181105_Gallwitz_pipa_setabot_uzlet_csalad_vallalkozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf52aabf-19e2-49c8-881e-af14785b44f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ea1686b-320b-4a6d-a08f-78fc944565dc","keywords":null,"link":"/kkv/20181105_Gallwitz_pipa_setabot_uzlet_csalad_vallalkozas","timestamp":"2018. november. 05. 12:55","title":"Kézigránát-támadást, államosítást, maffiavilágot is túlélt a 140 éves pesti pipás cég ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Izrael történetében eddig összesen egyszer, Adolf Eichmannal szemben alkalmazták, ha Netanjahu vágya teljesül, ezután sokkal könnyebb lesz kivetni a legszigorúbb büntetést a zsidó államban.","shortLead":"Izrael történetében eddig összesen egyszer, Adolf Eichmannal szemben alkalmazták, ha Netanjahu vágya teljesül, ezután...","id":"20181105_Netanjahu_nagyon_szeretne_visszaallitani_a_halalbuntetest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37334f0f-db95-4499-8846-302e92064303","keywords":null,"link":"/vilag/20181105_Netanjahu_nagyon_szeretne_visszaallitani_a_halalbuntetest","timestamp":"2018. november. 05. 16:38","title":"Netanjahu nagyon szeretné visszaállítani a halálbüntetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46af9592-2e97-4a0f-a39b-507a87440d8f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Elérte az ENSZ és a Szíriai Arab Vörös Félhold (SARC) segélyszervezet 78 teherautóból álló segélykonvoja a szíriai-jordániai határnál található rukbáni menekülttábort, ahol mintegy 45 ezer szíriai menekült az elmúlt hónapokban alig jutott hozzá alapvető szolgáltatásokhoz.","shortLead":"Elérte az ENSZ és a Szíriai Arab Vörös Félhold (SARC) segélyszervezet 78 teherautóból álló segélykonvoja...","id":"20181103_Kilenc_honapig_a_madar_se_jart_arra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46af9592-2e97-4a0f-a39b-507a87440d8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e7e83ba-f3fd-415a-99ff-639774e236ed","keywords":null,"link":"/vilag/20181103_Kilenc_honapig_a_madar_se_jart_arra","timestamp":"2018. november. 03. 18:26","title":"Kilenc hónapig a madár se járt a sivatag közepén álló menekülttáborban, most érkezett meg az ENSZ konvoja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"230e50c0-8271-4b18-9105-fc150d3d45c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181104_Meghalt_az_orszag_legidosebb_allampolgara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=230e50c0-8271-4b18-9105-fc150d3d45c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b7ae5ff-7443-429b-9c02-5cb8d97e2d44","keywords":null,"link":"/itthon/20181104_Meghalt_az_orszag_legidosebb_allampolgara","timestamp":"2018. november. 04. 20:50","title":"Meghalt az ország legidősebb polgára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f54a4996-076a-4f8d-b932-4edb1f02c857","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A humorista videóüzenetben közölte barátaival, hogy az idén már biztosan nem lép fel.","shortLead":"A humorista videóüzenetben közölte barátaival, hogy az idén már biztosan nem lép fel.","id":"20181105_Egeszsegi_allapota_miatt_minden_eloadasat_lemondta_Sas_Jozsef","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f54a4996-076a-4f8d-b932-4edb1f02c857&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92af4794-1f87-4cc1-87d9-f6824580aa07","keywords":null,"link":"/kultura/20181105_Egeszsegi_allapota_miatt_minden_eloadasat_lemondta_Sas_Jozsef","timestamp":"2018. november. 05. 07:13","title":"Sas József minden előadását lemondta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1be0c820-f4d0-4fd1-bca8-d9f6ea34f621","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nemrég még egy pártban, az LMP-ben voltak mindketten. Most az Európai Ügyészséghez való csatlakozásért gyűjtenek aláírásokat.","shortLead":"Nemrég még egy pártban, az LMP-ben voltak mindketten. Most az Európai Ügyészséghez való csatlakozásért gyűjtenek...","id":"20181105_Szel_Bernadett_csatlakozott_Hadhazy_alairasgyujto_akciojahoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1be0c820-f4d0-4fd1-bca8-d9f6ea34f621&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff9a15b1-4b35-436f-b2d2-714214abb72b","keywords":null,"link":"/itthon/20181105_Szel_Bernadett_csatlakozott_Hadhazy_alairasgyujto_akciojahoz","timestamp":"2018. november. 05. 13:48","title":"Szél Bernadett csatlakozott Hadházy aláírásgyűjtő akciójához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0fa1396-e4b2-48fd-8f8d-00636d90a6b4","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Eddig csak bezárt múzeumokat és színházakat hozott a kormány kulturális politikája. A kultúrharc lendületet adhat az építkezéseknek, kérdés, milyen tartalomhoz készül a forma.","shortLead":"Eddig csak bezárt múzeumokat és színházakat hozott a kormány kulturális politikája. A kultúrharc lendületet adhat...","id":"201841__kulturalis_beruhazasok__einstand__aranykor__epulo_kulisszak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0fa1396-e4b2-48fd-8f8d-00636d90a6b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8adbb182-984f-4011-89e3-e34a46f9610e","keywords":null,"link":"/itthon/201841__kulturalis_beruhazasok__einstand__aranykor__epulo_kulisszak","timestamp":"2018. november. 04. 09:00","title":"A kultúrharcot a nagyberuházások frontján is vívják, és sok csata vesztésre áll","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]