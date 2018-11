Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"550d3d0a-809f-4e10-af7f-1faa1e523bfa","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Alex Jones műsorait letiltották a nagy internetes megosztó oldalakról, de saját portálja és mintegy száz amerikai rádióállomás tovább sugározza.","shortLead":"Alex Jones műsorait letiltották a nagy internetes megosztó oldalakról, de saját portálja és mintegy száz amerikai...","id":"201841_alex_jones_azinfowars_okle","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=550d3d0a-809f-4e10-af7f-1faa1e523bfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84b758be-6f79-4130-871d-4dcf43510259","keywords":null,"link":"/vilag/201841_alex_jones_azinfowars_okle","timestamp":"2018. november. 04. 18:30","title":"Összeesküvés-elméleteket terjeszt, de igazából csak étrend-kiegészítőket akar eladni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdea1cf6-3703-49f7-b7b5-4a27dfd15106","c_author":"Hvorecky, Michal","category":"kultura","description":"Csehszlovákia nem élhette meg a századik születésnapját, és ezt Michal Hvoreczky botrányosnak tartja. A regényíró mégis örül, hogy láthatta, ahogy Szlovákia a mély zuhanás után megtalálja saját identitását. A 42 éves szlovák író a monarchia széthullásának századik évfordulójára ír a HVG felkérésére hazája múltjáról és jövőjéről.","shortLead":"Csehszlovákia nem élhette meg a századik születésnapját, és ezt Michal Hvoreczky botrányosnak tartja. A regényíró mégis...","id":"201844_szuksegunk_volt_azuhanasra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fdea1cf6-3703-49f7-b7b5-4a27dfd15106&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60e77ebe-9e93-4b15-b17b-bc0037f38f4d","keywords":null,"link":"/kultura/201844_szuksegunk_volt_azuhanasra","timestamp":"2018. november. 04. 12:30","title":"Michal Hvorecky: Hazám szétesését a politikusok gusztustalan csalásának tartom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a8d87e3-cde2-4124-9190-4734407c3bfc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szigetes tulajdonostársaival részesedést szerzett a három éve nemzetközi szinten is terjeszkedő, digitális vagyonkezelési megoldásokat fejlesztő Dorsumban. ","shortLead":"Szigetes tulajdonostársaival részesedést szerzett a három éve nemzetközi szinten is terjeszkedő, digitális...","id":"20181105_A_fintech_vilagaban_probal_szerencset_Gerendai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a8d87e3-cde2-4124-9190-4734407c3bfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99f31216-0695-455e-b335-43ce624497bd","keywords":null,"link":"/kkv/20181105_A_fintech_vilagaban_probal_szerencset_Gerendai","timestamp":"2018. november. 05. 09:19","title":"A fintech világában próbál szerencsét Gerendai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ac2110b-d7fe-4f2b-a98c-ab92814bb305","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kékvérű brit gyártó készülőben lévő sportkocsija közel 1 milliárd forintba fog kerülni.","shortLead":"A kékvérű brit gyártó készülőben lévő sportkocsija közel 1 milliárd forintba fog kerülni.","id":"20181105_hivatalos_fotokon_az_aston_martin_f1_technikas_kozuti_hiperautoja_hibrid_valkyrie_red_bull","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ac2110b-d7fe-4f2b-a98c-ab92814bb305&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2045368-21d7-47dd-84d4-d62d3d825694","keywords":null,"link":"/cegauto/20181105_hivatalos_fotokon_az_aston_martin_f1_technikas_kozuti_hiperautoja_hibrid_valkyrie_red_bull","timestamp":"2018. november. 05. 11:21","title":"Hivatalos fotókon az Aston Martin F1-technikás közúti hibrid hiperautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15a2505c-e300-4148-97df-a552e355b312","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A korábban pénzmosásért is elítélt kripto-befektető, Charlie Shrem a Winklevoss fivérek vádja szerint 5000 bitcoint lopott el tőlük még 2012-ben, az abból származó pénzt pedig most kezdte el két kézzel szórni.","shortLead":"A korábban pénzmosásért is elítélt kripto-befektető, Charlie Shrem a Winklevoss fivérek vádja szerint 5000 bitcoint...","id":"20181105_winklevoss_fiverek_bitcoin_bitinstant_charlie_shrem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15a2505c-e300-4148-97df-a552e355b312&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f46a0c74-6d66-4c39-8a93-829bf341114d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181105_winklevoss_fiverek_bitcoin_bitinstant_charlie_shrem","timestamp":"2018. november. 05. 09:33","title":"Emlékszik még a Facebook-filmből az ikrekre? Már megint csúnyán átverték őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b1b7199-12ff-4fbf-90dc-7a758a2f1105","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Szalah és Abdullah Hasogdzsi azt kérik a szaúdi kormánytól, hogy adják vissza nekik apjuk maradványait. ","shortLead":"Szalah és Abdullah Hasogdzsi azt kérik a szaúdi kormánytól, hogy adják vissza nekik apjuk maradványait. ","id":"20181105_SzaudArabiaban_szeretnek_eltemetni_apjukat_Hasogdzsi_fiai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b1b7199-12ff-4fbf-90dc-7a758a2f1105&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce2f774e-5682-4e9e-bfa7-644486efe439","keywords":null,"link":"/vilag/20181105_SzaudArabiaban_szeretnek_eltemetni_apjukat_Hasogdzsi_fiai","timestamp":"2018. november. 05. 06:03","title":"Szaúd-Arábiában szeretnék eltemetni apjukat Hasogdzsi fiai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12488c8e-8f8c-495d-82a0-c4045b2824a8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Közel tucatnyi rendőrautó került speciális veszélyeshulladék-tárolóba.","shortLead":"Közel tucatnyi rendőrautó került speciális veszélyeshulladék-tárolóba.","id":"20181105_novicsok_autok_idegmereg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12488c8e-8f8c-495d-82a0-c4045b2824a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"247d10f2-0239-4577-bb4e-e8b0713e8cf1","keywords":null,"link":"/cegauto/20181105_novicsok_autok_idegmereg","timestamp":"2018. november. 05. 09:29","title":"Húsz autót, több százmillió forint értékben ástak a föld alá, mert rájuk kerülhetett a Novicsok idegméreg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e00711b4-a737-44df-8d9a-b15e735fda5a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A bolti ár 50 százalékát is megkaphatja támogatásként.","shortLead":"A bolti ár 50 százalékát is megkaphatja támogatásként.","id":"20181105_Most_palyazzon_ingyenpenzre_hutot_mosogepet_cserelhet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e00711b4-a737-44df-8d9a-b15e735fda5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1639f36b-aa9c-4b24-8799-ee38d725add6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181105_Most_palyazzon_ingyenpenzre_hutot_mosogepet_cserelhet","timestamp":"2018. november. 05. 10:16","title":"Most pályázzon ingyenpénzre: hűtőt, mosógépet cserélhet a háztartási nagygépcsere-programban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]