Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ee3e0a9d-3bf2-4770-9272-4f5e7a0d16ab","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Fizetős a parkolás, de a tömegközlekedésben is hétköznapnak számít ez a szombat.","shortLead":"Fizetős a parkolás, de a tömegközlekedésben is hétköznapnak számít ez a szombat.","id":"20181110_Ha_azt_hitte_hogy_a_parkolooroknel_hetvege_van_teved","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee3e0a9d-3bf2-4770-9272-4f5e7a0d16ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b908bf9-749b-4079-9795-b0018ed78212","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181110_Ha_azt_hitte_hogy_a_parkolooroknel_hetvege_van_teved","timestamp":"2018. november. 10. 09:20","title":"Ha azt hitte, hogy a parkolóőröknél hétvége van, téved","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c85d642-63ac-4547-b135-be8e1335fb1f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mintegy húszezer lakást érint a kormány a héten bejelentett javaslata az ötszázalékos forgalmi adó alkalmazhatóságáról 2023 végéig – mondta Koji László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének (ÉVOSZ) elnöke a Magyar Időknek.\r

","shortLead":"Mintegy húszezer lakást érint a kormány a héten bejelentett javaslata az ötszázalékos forgalmi adó alkalmazhatóságáról...","id":"20181110_Lakasafa_negyotezer_csaladnak_segitene_ha_kitolnak_a_hataridot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c85d642-63ac-4547-b135-be8e1335fb1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfad9952-c35e-423f-9b40-068d71f1f926","keywords":null,"link":"/kkv/20181110_Lakasafa_negyotezer_csaladnak_segitene_ha_kitolnak_a_hataridot","timestamp":"2018. november. 10. 09:15","title":"Lakásáfa: négy-ötezer családnak segítene, ha kitolnák a határidőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ece8a088-e1dd-4a27-a574-ace90038ce8b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem tudni távozásuk okát, de egyikük helyére már találtak is valakit.","shortLead":"Nem tudni távozásuk okát, de egyikük helyére már találtak is valakit.","id":"20181109_Nepszava_Nagy_Aniko_utan_ket_helyettes_allamtitkar_is_tavozik_az_egeszsegugyi_allamtitkarsagrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ece8a088-e1dd-4a27-a574-ace90038ce8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12c56aa3-06b7-48c8-bf48-6a3f2ab0ca74","keywords":null,"link":"/itthon/20181109_Nepszava_Nagy_Aniko_utan_ket_helyettes_allamtitkar_is_tavozik_az_egeszsegugyi_allamtitkarsagrol","timestamp":"2018. november. 09. 18:10","title":"Népszava: Két helyettes államtitkár is távozik az Emmitől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f457fd9d-3e35-489b-b280-40d6c9305f5d","c_author":"Pálmai Erika","category":"itthon","description":"A hatékonyság jelszavával végrehajtott kapkodó létszámcsökkentés sok helyen okozhat fennakadást a központi közigazgatásban. A szakszervezeteket kész tények elé állítva építi le a kormány az állami apparátust. ","shortLead":"A hatékonyság jelszavával végrehajtott kapkodó létszámcsökkentés sok helyen okozhat fennakadást a központi...","id":"201845__leepitesek__kozszolgalat__funyiroelv__kozszolgak_lapaton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f457fd9d-3e35-489b-b280-40d6c9305f5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2efe14d2-a5e8-4bcf-9216-b6b618a19806","keywords":null,"link":"/itthon/201845__leepitesek__kozszolgalat__funyiroelv__kozszolgak_lapaton","timestamp":"2018. november. 10. 12:30","title":"Súlyos következményei lehetnek a statáriális módon végrehajtott leépítésnek a közszférában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ffe3d03-9abc-4913-b8c2-d086736a538c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A pénzügyminiszter épp beszédet mondott a Vajda Papír Kft. dunaföldvári papírgyárának tegnapi avatásán, mikor ez a fontos kép elkészült.","shortLead":"A pénzügyminiszter épp beszédet mondott a Vajda Papír Kft. dunaföldvári papírgyárának tegnapi avatásán, mikor...","id":"20181110_Ilyen_tarsasagban_meg_nem_latta_Vargat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ffe3d03-9abc-4913-b8c2-d086736a538c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81acfb39-b1e7-45b8-97f7-cc5e9fdf2457","keywords":null,"link":"/kkv/20181110_Ilyen_tarsasagban_meg_nem_latta_Vargat","timestamp":"2018. november. 10. 09:18","title":"Ilyen társaságban még nem látta Vargát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91bdcd48-b1df-415d-aae9-7af4d14e909d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szívükön viselik Törőcsik Mari sorsát a velemiek. ","shortLead":"Szívükön viselik Törőcsik Mari sorsát a velemiek. ","id":"20181110_Szomszedai_is_segitik_a_gyengelkedo_Torocsik_Marit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=91bdcd48-b1df-415d-aae9-7af4d14e909d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4d9d9ad-6385-4030-83d8-9bd38443fd0e","keywords":null,"link":"/elet/20181110_Szomszedai_is_segitik_a_gyengelkedo_Torocsik_Marit","timestamp":"2018. november. 10. 10:19","title":"Szomszédai is segítik a gyengélkedő Törőcsik Marit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaacc0f0-88a6-4646-8c14-53b564d8950e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A két rivális cég irodáinak közelsége okozta a munkahelyi számítógépén munkaidőben felnőtt filmet néző ügyvéd vesztét. Teljes körű belső vizsgálat indult, amelynek idejére a hat számjegyű (fontban ennyi) havi fizetéssel rendelkező partnert felmentették a munkavégzés alól.","shortLead":"A két rivális cég irodáinak közelsége okozta a munkahelyi számítógépén munkaidőben felnőtt filmet néző ügyvéd vesztét...","id":"20181110_Rivalisa_moszerolta_be_a_munkahelyi_gepen_pornot_nezo_londoni_ugyvedet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eaacc0f0-88a6-4646-8c14-53b564d8950e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be309ec3-f19a-4255-99c1-4e793722a900","keywords":null,"link":"/kkv/20181110_Rivalisa_moszerolta_be_a_munkahelyi_gepen_pornot_nezo_londoni_ugyvedet","timestamp":"2018. november. 10. 10:03","title":"Riválisa mószerolta be a munkahelyi gépén pornót néző londoni ügyvédet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"847e1192-6709-4692-a87d-33513bbcb2c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kollégánk arról számolt be, hogy a fővárosi Pusztaszeri úton teljesen kiégett egy autó szombaton kora este.","shortLead":"Kollégánk arról számolt be, hogy a fővárosi Pusztaszeri úton teljesen kiégett egy autó szombaton kora este.","id":"20181110_Kiegett_egy_auto_a_Pusztaszeri_uton__foto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=847e1192-6709-4692-a87d-33513bbcb2c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c5b2c91-44d5-4ebe-a0cc-6ddbfc2eabcf","keywords":null,"link":"/itthon/20181110_Kiegett_egy_auto_a_Pusztaszeri_uton__foto","timestamp":"2018. november. 10. 18:24","title":"Kiégett egy autó a Pusztaszeri úton – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]