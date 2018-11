Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c0995262-fd3b-49c8-94a6-2c217d2b7dd1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tíz nagy ételkiszállító céget teszteltünk azok közül, amelyek budapesti irodák dolgozóit, így - a teszt kedvéért néhány hétig - rovatunk tagjait is ellátták ebéddel. Ettünk drágán íztelen, lisztes, sűrű izét, de olyan meggylevest is, amely lepipálta a nagymama eddig utolérhetetlennek hitt főztjét. Lássuk az eredményt!","shortLead":"Tíz nagy ételkiszállító céget teszteltünk azok közül, amelyek budapesti irodák dolgozóit, így - a teszt kedvéért néhány...","id":"20180912_Kozepesen_eros_menzai_minoseg_avagy_lecsokolbasz_a_levesben__teszteltuk_az_etelkiszallito_cegeket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0995262-fd3b-49c8-94a6-2c217d2b7dd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1129513-3720-4a27-adf6-23f12ccb1850","keywords":null,"link":"/elet/20180912_Kozepesen_eros_menzai_minoseg_avagy_lecsokolbasz_a_levesben__teszteltuk_az_etelkiszallito_cegeket","timestamp":"2018. november. 12. 14:45","title":"Schobert Norbitól Laci bácsin át Béres Alexandráig: mivel etetnek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ba16bd1-4d0d-4417-b931-274d89e908ba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Neil Young és Miley Cyrus mellett a színésznek is leégett az otthona a kaliforniai erdőtűzben. ","shortLead":"Neil Young és Miley Cyrus mellett a színésznek is leégett az otthona a kaliforniai erdőtűzben. ","id":"20181112_Gerard_Butler_kaliforniai_erdotuz_tuzvesz_haz_leegett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ba16bd1-4d0d-4417-b931-274d89e908ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28eaedce-8b17-4caf-a2d4-50a729ef7894","keywords":null,"link":"/elet/20181112_Gerard_Butler_kaliforniai_erdotuz_tuzvesz_haz_leegett","timestamp":"2018. november. 12. 10:38","title":"Porig égett háza előtt szelfizett Gerard Butler","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1557506e-6925-4f20-baf6-ec7c5aefb8bd","c_author":"Index","category":"vilag","description":"A Fidesz-KDNP jelöltje, Horváth Ádám lett a XVI. kerületi 2. választókerület önkormányzati képviselője, 57-36 százalékra legyőzte a Momentum jelöltjét - írta az Index. ","shortLead":"A Fidesz-KDNP jelöltje, Horváth Ádám lett a XVI. kerületi 2. választókerület önkormányzati képviselője, 57-36...","id":"20181111_A_XVI_keruletben_is_a_Fidesz_gyozott_ott_a_Momentum_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1557506e-6925-4f20-baf6-ec7c5aefb8bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22fd504c-2761-4222-972e-ce1edd746821","keywords":null,"link":"/vilag/20181111_A_XVI_keruletben_is_a_Fidesz_gyozott_ott_a_Momentum_ellen","timestamp":"2018. november. 11. 21:57","title":"A XVI. kerületben is a Fidesz győzött, ott a Momentum ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b53ddc8e-0630-4c9c-b863-410c54058f2a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Európának saját védelmet kell kiépítenie amerikai gyártású fegyverek beszerzése helyett - mondta Emmanuel Macron francia államfő a CNN amerikai hírtelevíziónak európai idő szerint vasárnap délután adásba kerülő interjújában.","shortLead":"Európának saját védelmet kell kiépítenie amerikai gyártású fegyverek beszerzése helyett - mondta Emmanuel Macron...","id":"20181111_Macron_europai_vedelmet_es_hadiipart_akar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b53ddc8e-0630-4c9c-b863-410c54058f2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"276b408d-e138-4483-87ae-746a69698e50","keywords":null,"link":"/vilag/20181111_Macron_europai_vedelmet_es_hadiipart_akar","timestamp":"2018. november. 11. 15:40","title":"Macron európai védelmet és hadiipart akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfbf2db6-4eea-43fd-ac8b-18ac5a3e2683","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Sporting Kansas City többek között Sallói Dániel duplájának köszönhetően vasárnap 4-2-re legyőzte a Real Salt Lake csapatát.","shortLead":"A Sporting Kansas City többek között Sallói Dániel duplájának köszönhetően vasárnap 4-2-re legyőzte a Real Salt Lake...","id":"20181112_salloi_daniel_dupla_gol_sporting_kansas_city_mls","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bfbf2db6-4eea-43fd-ac8b-18ac5a3e2683&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a74ab78-32a2-4ca7-bc08-bfb2bbd2e326","keywords":null,"link":"/sport/20181112_salloi_daniel_dupla_gol_sporting_kansas_city_mls","timestamp":"2018. november. 12. 11:01","title":"Nagyszerű duplát lőtt Sallói, főcsoportdöntőben a csapata – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"229dcbe7-b5c3-498b-8564-9d4327510642","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Háromdimenziós nyomtatási technológiát alkalmazva készítették el az észak-kínai Sanhszi tartományban lévő ősi kínai buddhista barlangtemplomok, az 1500 éves Jünkang-barlangok egyikének mását Pekingben.","shortLead":"Háromdimenziós nyomtatási technológiát alkalmazva készítették el az észak-kínai Sanhszi tartományban lévő ősi kínai...","id":"20181111_kina_junkang_barlang_3d_nyomtatas_buddhizmus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=229dcbe7-b5c3-498b-8564-9d4327510642&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4831013a-5374-4c32-a43c-ed4b98b83c1e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181111_kina_junkang_barlang_3d_nyomtatas_buddhizmus","timestamp":"2018. november. 11. 16:03","title":"Kinyomtattak egy 1500 éves buddhista barlangot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"551b89a9-32f8-4f09-bf61-d3a9dae1b134","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy jó ebéd, majd egy finom kávé, és garantált a remek délutáni szunyókálás. A látszólagos ellentmondás mögött fiziológiai tények állnak: még jót is tesz a délutáni pihenésnek, ha megiszunk előtte egy kávét. Ismerkedjen meg a nappuccino titkával.","shortLead":"Egy jó ebéd, majd egy finom kávé, és garantált a remek délutáni szunyókálás. A látszólagos ellentmondás mögött...","id":"20181112_daniel_pink_nappuccino_elmelete_kave_delutani_szunditas_alvas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=551b89a9-32f8-4f09-bf61-d3a9dae1b134&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cae01f8a-4d18-4d24-8212-76dba5e0874a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181112_daniel_pink_nappuccino_elmelete_kave_delutani_szunditas_alvas","timestamp":"2018. november. 12. 13:03","title":"Tudja, mi az a nappuccino? A tökéletes délutáni szunyókálás titka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9fa6f6e-0628-48a5-be01-01ee2427d326","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már 23 áldozatot követelt a katasztrófa. ","shortLead":"Már 23 áldozatot követelt a katasztrófa. ","id":"20181111_Muholdkepen_nezheti_meg_hogyan_terjed_a_halalos_kaliforniai_erdotuz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c9fa6f6e-0628-48a5-be01-01ee2427d326&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11d17409-df9d-4b88-b989-9bd25ec42aa9","keywords":null,"link":"/tudomany/20181111_Muholdkepen_nezheti_meg_hogyan_terjed_a_halalos_kaliforniai_erdotuz","timestamp":"2018. november. 11. 08:14","title":"Műholdképen nézheti meg, hogyan terjed a halálos kaliforniai erdőtűz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]